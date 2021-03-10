Дорожная сеть в нагрузку к беспроводной

Госкомиссия по радиочастотам планирует ввести новые обременения для связи формата 4G

Власти могут ввести новые требования для сотовых компаний. При продлении разрешений на частоты 4G их обяжут обеспечить связью федеральные автотрассы. По словам операторов, им нужна помощь с сопутствующей инфраструктурой

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, занимающийся в России распределением этого ресурса) уже на ближайшем заседании (должно состояться в конце марта) может рассмотреть вопрос изменения условий использования операторами частот для связи LTE (4G). Об этом РБК рассказали несколько участников рынка и два источника, близких к членам комиссии. В рамках вопроса о выполнении условий использования частот для LTE, выделенных решением от 8 сентября 2011 года, комиссия может ввести обременение по покрытию сотовой связью федеральных автодорог как одно из условий продления разрешений.

Представитель Минцифры заявил, что вопрос покрытия связью автодорог не включен в повестку, однако информацию о том, что возможность подобных обременений рассматривается, РБК подтвердили два источника, близких к министерству.

На каких условиях операторы получали лицензии

В сентябре 2011 года ГКРЧ разрешила «Скартелу» («дочка» «МегаФона»), а также самому «МегаФону» и МТС развивать LTE на имеющихся у них частотах, а также поручила Роскомнадзору провести конкурс на четыре комплекта частот для развития этого стандарта в диапазонах 694–876 МГц и 2,5–2,7 ГГц. Конкурс состоялся в 2012 году, его победителями стали МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Ростелеком» (передал ресурс своей «дочке» — «Т2 РТК Холдингу», который работает под брендом Tele2). Они получили лицензии сроком на десять лет с условием инвестировать не менее 15 млрд руб. в строительство сетей в год, начать оказание услуг не позднее 1 июня 2013 года, а к концу 2019 года обеспечить связью всю страну. При этом регион должен считаться охваченным LTE, если во всех его населенных пунктах размером более 50 тыс. жителей в средних и высших учебных заведениях доступен мобильный интернет на скорости 1 Мбит/с.

В 2013 году ГКРЧ решила, что при продлении выданных ранее разрешений на частоты операторы будут обязаны охватывать связью небольшие населенные пункты (в зависимости от диапазона частот операторы должны охватывать населенные пункты определенного размера в течение оговоренного периода времени).

Почему связь есть не на всех трассах

Требования по охвату связью автомобильных дорог в условиях пользования лицензий до сих пор не включались. Однако власти публично призывали операторов обеспечить связью хотя бы федеральные трассы. Операторы, в свою очередь, объясняли, что на некоторых участках это экономически нецелесообразно.

По оценке Роскомнадзора, на четвертый квартал 2020 года полностью покрыты связью были 23 из 32 магистральных автодорог федерального значения. Хуже всего дела с покрытием были в Сибири и на Дальнем Востоке — на трассе «Лена» (от Невера до Якутска) связь доступна только на 63,6% дороги, на «Чуйском тракте» (от Новосибирска до границы с Монголией) — на 84,2%, на «Енисее» (от Красноярска до границы с Монголией) — на 87,6%.

Цель обеспечить связью все федеральные автомобильные дороги ранее была включена в федеральный проект «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика». На это до конца 2024 года планировалось выделить 28 млрд руб. в виде субсидий. Однако в январе этого года Минцифры предложило секвестировать запланированные на 2021–2023 годы 18,4 млрд руб. Сами операторы не участвовали в конкурсах на субсидии из-за непривлекательных условий и высоких затрат на подведение электроснабжения, пояснял источник «Известий».

Один из участников рынка отметил, что у него не обеспечены связью фрагменты дорог в малонаселенных и удаленных регионах Севера, Сибири и Дальнего Востока, «где строительство объектов связи затрудняется рельефом, отсутствием электричества, подъездных дорог и прочей инфраструктуры». Другой источник РБК в одном из операторов отметил, что строительство базовых станций вдоль автотрасс в текущих условиях почти никогда не окупается, поэтому для обеспечения там связью автотрасс необходима поддержка государства. «Базовые станции не могут возникнуть в чистом поле, для них нужны вышки и волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), отводы земельных участков, электричество, а со всем этим большие проблемы», — указал собеседник РБК. По его словам, для обеспечения исключительно голосовой связью было бы дешевле перед длинными участками трасс раздавать водителям спутниковые телефоны и потом возвращать их.

Готовы ли участники рынка к новым обременениям

Представитель «МегаФона» считает, что подобные изменения необходимо обсудить с отраслевым сообществом. «Это поможет выработать экономические механизмы поддержки операторов при реализации обременительных проектов», — отметил он. Он также добавил, что для более эффективного обеспечения связью автодорог и малых населенных пунктов необходимо снять ограничения в полосе частот 800 МГц, которую используют силовые ведомства. «С 2011 года операторы обращаются в ГКРЧ по этому вопросу, но решения до сих пор нет», — указал он.

Несмотря на то что ГКРЧ решением от 2011 года выделила для развития LTE радиочастоты в нескольких участках спектра, операторы так и не смогли согласовать использование диапазонов частот ниже 1 ГГц с военными и «телевизионщиками» и развивают 4G на частотах 2,5–2,7 ГГц, напомнил руководитель проектов компании «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин. «Именно частоты ниже 1 ГГц должны в первую очередь использоваться для покрытия дорог. В таких условиях дополнительные обременения для использования этих частот выглядят необоснованными», — считает Поскакухин.

Представители «Ростелекома», «ВымпелКома» и МТС отказались от комментариев.

Гендиректор аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков отметил, что некоторые участки федеральных трасс находятся вдалеке от населенных пунктов и операторы смогут обслуживать там только изредка проезжающих автомобилистов, которые не смогут обеспечить им необходимую прибыль. По его мнению, подобные обременения можно накладывать при условии, что государство возьмет на себя «всю организационную часть по прокладке ВОЛС, строительству базовых станций, вводу сооружений, которые могут использовать операторы».