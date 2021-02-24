Мобильные операторы увидели риски в новом порядке идентификации абонентов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 73,98 (+0,01) Инвестиции, 00:04
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 21 фев, 00:01
В «Аэрофлоте» назвали сроки начала полетов «Победы» из Шереметьево Бизнес, 08:15 СМИ узнали о строительстве 145-метровой яхты для Абрамовича Бизнес, 08:14 Сможет ли новый глава Intel решить проблемы компании — The Economist Pro, 08:13 В Красноярском крае совершил экстренную посадку вертолет Ми-8 Общество, 08:08 Россияне пожаловались на отсутствие банкоматов и дешевого бензина на АЗС Общество, 08:04 Глава «Аэрофлота» — РБК: «Ожидаем восстановление рынка в 2022 году» Бизнес, 08:00 Как финтех-стартап привлекает инвесторов скандальным прошлым — Bloomberg Pro, 07:45 В торговом центре в Горно-Алтайске произошел пожар Общество, 07:40 Мобильные операторы увидели риски в новом порядке идентификации абонентов Технологии и медиа, 07:30 В Оренбуржье восстановили газоснабжение после разрыва газопровода Общество, 07:24 Четверть россиян сочли патриотизмом готовность говорить горькую правду Общество, 07:00 Перевозивший вахтовиков автобус сгорел на трассе в Красноярском крае Общество, 06:29 В трех районах Челябинской области ввели режим ЧС из-за непогоды Общество, 06:07 Врачи зафиксировали рост обращений россиян к психологам на фоне пандемии Общество, 06:05
Технологии и медиа ,  
0 

Мобильные операторы увидели риски в новом порядке идентификации абонентов

МТС и «МегаФон» считают риском для бизнеса принятый в конце 2020 года закон о дистанционной идентификации абонентов: он усложнит продажу eSIM корпоративным абонентам и потребует ₽10 млрд допрасходов
МТС MTSS ₽320,2 -0,93% Купить
VEON VEON $1,77 -1,67% Купить
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Принятые в конце прошлого года поправки в закон «О связи», касающиеся удаленной регистрации сим-карт, попали в раздел рисков крупнейших сотовых операторы России — МТС и «МегаФона», следует из ежеквартальных отчетов этих компаний за четвертой квартал 2020 года.

Речь идет об изменениях, направленных на борьбу с распространением «серых» сим-карт, которые чаще всего оформлены на юридические лица и индивидуальных предпринимателей. До 30 ноября 2021 года юрлица и ИП, заключившие с операторами договоры об оказании услуг своим сотрудникам (так называемые корпоративные абоненты), должны будут внести в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) сведения о физлицах-пользователях услуг. После 1 декабря операторы должны будут провести проверку и, если окажется, что в ЕСИА нет сведений или они недостоверные, прекратить оказание услуг такому физлицу. Требования не распространяются на организации, заключившие договор об оказании услуг связи в рамках госзакупок. Для контроля выполнения этого требования Роскомнадзор должен создать специальную информационную систему. За три года на нее потребуется 386,5 млн руб., говорилось в документах этого ведомства.

«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
Технологии и медиа
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Закон также предусматривает, что с 1 июня заключать через интернет договоры на оказание услуг связи можно будет только с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; простой электронной подписи, ключ которой получен при личной явке при обращении за госуслугами и при условии идентификации через Единую биометрическую систему (ЕБС). Абоненты-физлица получат возможность вносить в ЕСИА свой абонентских номер, а также идентификатор пользовательского оборудования (IMEI, International Mobile Equipment Identity — международный идентификатор мобильного оборудования). В случае утраты устройства, чей идентификатор указан в систему, оператор связи должен будет заблокировать оказание услуг связи новому владельцу утраченного устройства.

Какие риски увидели операторы

Как указал МТС в своем отчете, на текущий момент при внесении IMEI в ЕСИА не предусмотрено требований о его уникальности, не существует критериев уникальности. Нет порядка и оснований внесения IMEI в систему и его привязки к абонентскому номеру, проведения оператором проверки уникальности идентификатора при утрате устройства пользователем. Существует риск, что перечисленные проблемы не будут урегулированы к моменту вступления требования в силу, пишет МТС. «На текущий момент неясно, каким образом данные изменения могут повлиять на деятельность компании, однако они потенциально могут иметь отрицательные последствия для нашего бизнеса, финансового положения и результатов нашей деятельности», — говорится в отчете. Как пояснил РБК представитель МТС, на текущий момент «есть достаточно много технических вопросов с точки зрения реализации закона, которые должны быть разрешены и прописаны в подзаконных актах», в частности — не решена проблема задвоения IMEI, когда один идентификатор может принадлежать нескольким устройствам. В частности, китайские производители устройств зачастую выпускают смартфоны с дублирующимся IMEI, указал еще один участник телекоммуникационного рынка.

Один из немногих продавцов eSIM перестал подключать абонентов
Технологии и медиа
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Любовь на $8 млрд: что делает дейтинговый сервис Bumble таким особенным Запускаем собственную торговую марку: 13 шагов от сервиса «Самокат» РБК Pro: за что Госинспекция труда может увеличить штраф Психолог Грант Хэлворсон: на какой вопрос на собеседовании можно солгать

«МегаФон» в своем отчете указал, что крупные операторы оценивают дополнительные расходы после вступления закона в силу в более 10 млрд руб. в год на каждого. В эту сумму входит потеря выручки от невозможности использования собственных систем идентификации и ЕСИА для дистанционного заключения договоров, потеря выручки от корпоративных клиентов и устройств «Интернета вещей», услуги которым придется отключить, а также затраты на интеграцию с системой мониторинга Роскомнадзора. Это «негативно скажется как на инвестиционной активности и возможностях операторов по развитию сетей связи».

По существующим правилам операторы могут дистанционного заключать договоры с абонентами, используя в том числе простую электронную подпись, ключ которой был получен при личном визите абонента, и такой способ активно применяется операторами. Предлагаемые законом механизмы «негативно скажутся на доступности услуг связи для населения, в том числе в условиях пандемии, а также на дальнейшем развитии отрасли связи», указал «МегаФон». Операторы не смогут развивать собственные системы дистанционной идентификации абонентов (например, распознавание с помощью приложения лица пользователя, фотографирование его паспорта), успешно применяемый способ идентификации предлагается заменить на использование ЕБС, проникновение которой среди граждан пока невысокое (в ней содержится порядка 150 тыс. биометрических эталонов), пишет «МегаФон». Это также усложнит выдачу eSIM (электронной сим-карты). Кроме того, операторы понесут «существенные расходы» на подключение к ЕБС.

По мнению «МегаФона», необходимость внесения сведений корпоративных клиентов в ЕСИА негативно повлияет на рынок услуг связи в сегменте B2B. Все физлица — пользователей услугами корпоративной связи должны будут иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА. В законе также не учитываются вопросы оказания услуг связи иностранцам, которые не имеют учетных записей в ЕСИА. Для части устройств, подключенных с сети мобильной связи, например, транспорту, внести необходимые сведения в ЕСИА будет невозможно, потому что, у них нет постоянного адреса.

Роскомнадзор проверит достоверность сведений об абонентах сотовой связи
Технологии и медиа
Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Перечисленные «МегаФоном» аргументы во многом совпадают с теми доводами, которые эта компания вместе с МТС и «ВымпелКомом» направляли в администрацию президента, Минюст, Минфин, Минэкономики, Федеральную антимонопольную службу и комитет Госдумы по информационной политике еще на этапе принятия закона. Они указывали, что предлагаемые требования, напротив, стимулируют продажу серых сим-карт. В январе этого года директор департамента развития и планирования фонда «Сколково» Сергей Израйлит в письмах гендиректору АНО «Цифровая экономика» Евгению Ковниру, замминистра цифрового развития Олегу Иванову и замминистра экономического развития Владиславу Федулову также указал, что создание Роскомнадзором информационной системы для мониторинга выполнения требования о проверке данных об абонентах несет «существенные риски информационной безопасности и утечек информации» и даст «Ростелекому конкурентное преимущество за счет доступа к широкому кругу данных.

Третий представитель «большой тройки», «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в своем отчете пока не упоминает новый закон, но на пресс-конференции компании, посвященной финансовым итогам за четвертый квартал 2020 года, ее гендиректор Александр Торбахов говорил, что необходимость подтверждать личность корпоративных клиентов — чувствительная тема для всего рынка. Он также рассказал, что компания пытается убедить регулятора в эффективности ее собственной системы идентификации клиентов, но признал, что, скорее всего, всем в итоге придется переходить на ЕБС.

Авторы
Владислав Скобелев, Анна Балашова
МТС МегаФон «ВымпелКом» операторы связи
Материалы по теме
Роскомнадзор проверит достоверность сведений об абонентах сотовой связи
Технологии и медиа
За третий квартал «Билайн» потерял 9% абонентов
Технологии и медиа
СМИ узнали о предложении отдать сотовые номера в собственность абонентам
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter