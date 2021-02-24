Мобильные операторы увидели риски в новом порядке идентификации абонентов

Какие риски увидели операторы

Как указал МТС в своем отчете, на текущий момент при внесении IMEI в ЕСИА не предусмотрено требований о его уникальности, не существует критериев уникальности. Нет порядка и оснований внесения IMEI в систему и его привязки к абонентскому номеру, проведения оператором проверки уникальности идентификатора при утрате устройства пользователем. Существует риск, что перечисленные проблемы не будут урегулированы к моменту вступления требования в силу, пишет МТС. «На текущий момент неясно, каким образом данные изменения могут повлиять на деятельность компании, однако они потенциально могут иметь отрицательные последствия для нашего бизнеса, финансового положения и результатов нашей деятельности», — говорится в отчете. Как пояснил РБК представитель МТС, на текущий момент «есть достаточно много технических вопросов с точки зрения реализации закона, которые должны быть разрешены и прописаны в подзаконных актах», в частности — не решена проблема задвоения IMEI, когда один идентификатор может принадлежать нескольким устройствам. В частности, китайские производители устройств зачастую выпускают смартфоны с дублирующимся IMEI, указал еще один участник телекоммуникационного рынка.

«МегаФон» в своем отчете указал, что крупные операторы оценивают дополнительные расходы после вступления закона в силу в более 10 млрд руб. в год на каждого. В эту сумму входит потеря выручки от невозможности использования собственных систем идентификации и ЕСИА для дистанционного заключения договоров, потеря выручки от корпоративных клиентов и устройств «Интернета вещей», услуги которым придется отключить, а также затраты на интеграцию с системой мониторинга Роскомнадзора. Это «негативно скажется как на инвестиционной активности и возможностях операторов по развитию сетей связи».

По существующим правилам операторы могут дистанционного заключать договоры с абонентами, используя в том числе простую электронную подпись, ключ которой был получен при личном визите абонента, и такой способ активно применяется операторами. Предлагаемые законом механизмы «негативно скажутся на доступности услуг связи для населения, в том числе в условиях пандемии, а также на дальнейшем развитии отрасли связи», указал «МегаФон». Операторы не смогут развивать собственные системы дистанционной идентификации абонентов (например, распознавание с помощью приложения лица пользователя, фотографирование его паспорта), успешно применяемый способ идентификации предлагается заменить на использование ЕБС, проникновение которой среди граждан пока невысокое (в ней содержится порядка 150 тыс. биометрических эталонов), пишет «МегаФон». Это также усложнит выдачу eSIM (электронной сим-карты). Кроме того, операторы понесут «существенные расходы» на подключение к ЕБС.

По мнению «МегаФона», необходимость внесения сведений корпоративных клиентов в ЕСИА негативно повлияет на рынок услуг связи в сегменте B2B. Все физлица — пользователей услугами корпоративной связи должны будут иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА. В законе также не учитываются вопросы оказания услуг связи иностранцам, которые не имеют учетных записей в ЕСИА. Для части устройств, подключенных с сети мобильной связи, например, транспорту, внести необходимые сведения в ЕСИА будет невозможно, потому что, у них нет постоянного адреса.

Перечисленные «МегаФоном» аргументы во многом совпадают с теми доводами, которые эта компания вместе с МТС и «ВымпелКомом» направляли в администрацию президента, Минюст, Минфин, Минэкономики, Федеральную антимонопольную службу и комитет Госдумы по информационной политике еще на этапе принятия закона. Они указывали, что предлагаемые требования, напротив, стимулируют продажу серых сим-карт. В январе этого года директор департамента развития и планирования фонда «Сколково» Сергей Израйлит в письмах гендиректору АНО «Цифровая экономика» Евгению Ковниру, замминистра цифрового развития Олегу Иванову и замминистра экономического развития Владиславу Федулову также указал, что создание Роскомнадзором информационной системы для мониторинга выполнения требования о проверке данных об абонентах несет «существенные риски информационной безопасности и утечек информации» и даст «Ростелекому конкурентное преимущество за счет доступа к широкому кругу данных.

Третий представитель «большой тройки», «ВымпелКом» (бренд «Билайн») в своем отчете пока не упоминает новый закон, но на пресс-конференции компании, посвященной финансовым итогам за четвертый квартал 2020 года, ее гендиректор Александр Торбахов говорил, что необходимость подтверждать личность корпоративных клиентов — чувствительная тема для всего рынка. Он также рассказал, что компания пытается убедить регулятора в эффективности ее собственной системы идентификации клиентов, но признал, что, скорее всего, всем в итоге придется переходить на ЕБС.