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Почему России нужен университет свободных искусств и наук
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Газета
Почему России нужен университет свободных искусств и наук
Газета № 026 (3315) (1003) Общество,
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Алексей Кудрин

Почему России нужен университет свободных искусств и наук

Сегодня мы находимся в ситуации, когда стране необходим рывок, который можно осуществить только на основе принципиально других навыков и умений — свободного, инновационного, критического мышления, командной работы, креативности. Таких специалистов во всем мире готовят на программах Liberal Arts and Science, или, как мы их называем, свободных искусств и наук. Такие программы есть в России, пришла пора эту модель масштабировать. Создание университета свободных искусств и наук позволит придать этому процессу новый импульс.

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Античная традиция свободных искусств и наук, artes liberales — liberal arts, лежит в основе не только классического университетского образования, но и всей мировоззренческой системы современной культуры, если формулировать в самых общих чертах. Базовая гуманитарная триада (trivium) свободных искусств — это грамматика как умение читать и осмыслять тексты, риторика как умение говорить и писать, а также логика или диалектика как умение рационально представлять реальность, понимать взаимосвязи между ее объектами.

Во многом это напоминает те самые «мягкие навыки», soft skills, которые сегодня необходимо сбалансированно сочетать с основами естественно-научного, математического знания. В античной традиции за тривиумом следовал квадривиум — четыре классических предмета точных наук с арифметикой и геометрией во главе. Именно поэтому выпускники программ Liberal Arts особенно ценятся не только в «гуманитарных» направлениях, но и в ИT, биотехнологиях, нейрокогнитивных и многих других дисциплинах. Стив Джобс в одной из своих презентаций говорил, что в ДНК Apple заложено, что одних технологий недостаточно, что технологии должны быть совмещены со свободными искусствами и науками, чтобы заставить наши сердца петь.

Современная модификация модели свободных искусств и наук включает индивидуальный учебный план, значительно большую свободу выбора курсов, поздний выбор профиля подготовки, интерактивную педагогику, высокий уровень ответственности студента и преподавателя, мультидисциплинарность.

Студент программы свободных искусств и наук начинает со второго курса погружаться в предметные области и во многих университетах имеет возможность осваивать даже два профиля подготовки (double major) по индивидуальному плану. В любой момент образовательную траекторию можно перестроить, что на всю жизнь формирует важнейший навык — переизобретать себя.

Отмечу, что сегодня индивидуализация высшего образования является общепризнанным подходом. Уже есть поручения руководства страны о том, чтобы обеспечить студенту более позднюю возможность выбора специализации после первого или даже второго года обучения и самостоятельно выстраивать свою образовательную траекторию. Но в большинстве российских вузов объем курсов по выбору в лучшем случае составляет четверть. На факультете свободных искусств и наук СПбГУ сегодня это две трети курсов. При этом студент на протяжении всего обучения активно взаимодействует со своими однокашниками, с тьютором из числа преподавателей. Если в обычной системе многие занятия проходят в больших аудиториях и студенты должны с ходу вникать в содержание, то здесь студент готовится к занятиям, которые проходят в форме диалога и обсуждения в небольших группах. Это уникальная, по сути ручная работа.

Такой студент может освоить все что угодно, а значит, создать себя в течение жизни несколько раз, найти удачный карьерный путь в любой кризис и состояться.

Междисциплинарность, индивидуализация подхода, слияние нескольких профилей обучения находят отражение в научных и исследовательских проектах наших студентов. Они создают крайне интересные, даже уникальные работы — например, «Генерация изображений по текстовому описанию с использованием глубокого обучения», «Джазовая поэтика в творчестве Бродского» или «Моделирование динамики пандемии в зависимости от характеристик работы международных аэропортов на базе многоагентного подхода».

Образовательная модель свободных искусств и наук сегодня лежит в основе обучения десятков лидирующих колледжей и университетов США и Британии, школ континентальной Европы и Азии. В последние годы школы Liberal Arts открываются во всех странах мира, от Японии и Индии до Чехии и Болгарии. Этот опыт применяется во всем мире, и мы тут немного отстаем.

За последнее десятилетие в Китае создано несколько десятков программ свободных искусств и наук. В России их всего четыре. Пришло время догонять, наверстывать.

Более 20 лет назад мы в СПбГУ начали осваивать успешный опыт этой модели: в 1997 году была создана программа открытых курсов «Смольный центр свободных искусств и наук». Десять лет назад программа была преобразована в факультет, и мне выпала честь стать первым деканом первого в стране факультета свободных искусств и наук, который известен теперь как «Смольный». Я признателен своей alma mater и руководству университета за ту поддержку, которая была оказана нашей программе.

Все это время мы тренировались и «приземляли» международные практики на традиции нашего образования. Более 2 тыс. выпускников программы нашли себя в самых разных сферах жизни, это заметные и успешные люди, которые умеют переизобретать себя и не останавливаться на достигнутом. Они работают в образовании, науке, бизнесе, государственных и международных структурах — повсюду.

За 20 лет нами был наработан уникальный отечественный опыт, явившийся сплавом лучших международных практик и наших образовательных традиций. Этот опыт уже стал востребован в российских университетах, которые вслед за нами стали развивать программы свободных искусств и наук. Такие факультеты созданы сегодня в РАНХиГСе, «Шанинке» и ТюмГУ, причем в Тюмени Школа перспективных исследований (SAS) была создана буквально за несколько лет с нуля, в чем я вижу серьезную заслугу нынешнего министра высшего образования и науки Валерия Фалькова. Идеи этой модели образования сегодня получают поддержку в университетах Калининграда, Перми, Ростова-на-Дону. И это только начало.

Почему сейчас лучшее время, чтобы продолжить развитие модели свободных искусств и наук в России? Это ровно то образование, которое наиболее адекватно вызовам сегодняшнего дня. Ведь чему нас научила пандемия коронавируса? Тому, как хрупок и изменчив мир, в котором мы живем. За несколько месяцев многие привычные процессы ушли в другие форматы, в том числе цифровые. Например, инфраструктура города должна быть переосмыслена, с тем чтобы и сохранить идею города как открытого общественного пространства, и сделать его безопасным. Нанесен удар по сфере услуг, по малому бизнесу, но есть предприниматели, которые смогли раскрыть себя именно в новой цифровой среде. Меняются стандарты поведения, привычки, экономические модели. Это требует внедрения еще большего числа инноваций, а инновации создаются людьми.

Нам нужно больше гибких специалистов для нового рынка труда в регионах, для чего нужен и дополнительный импульс региональным высшим школам. Опыт того же ТюмГУ в Школе перспективных исследований показывает, что можно за несколько лет создать успешный факультет свободных искусств и наук, заметный на мировом уровне. Это сразу поднимает привлекательность города и региона, позволяет подготовить специалистов нового уровня, я уже не говорю о возможности экспорта такой модели образования, поскольку спрос на нее в мире неуклонно растет.

Добавлю, что модель свободных искусств и наук позволяет переосмыслить высшее образование и с точки зрения цифровых технологий в образовании. Это синергия лучших проверенных временем методик и практик очного обучения и перспективного динамичного онлайн-обучения. Инструменты дистанционного образования позволяют реализовать индивидуальные траектории профессионального роста, обеспечить широкий и гибкий доступ к образовательному контенту, сформировать и поддержать коммуникации сообщества студентов, преподавателей, экспертов.

Наш опыт применения модели свободных искусств и наук можно и нужно масштабировать. Создание университета свободных искусств и наук на базе факультета СПбГУ позволит форсировать этот процесс, создать всероссийский центр компетенций в этом направлении и способствовать становлению целой сети российских школ, работающих по этой модели.

Об авторах
Алексей Кудрин председатель Счетной палаты, министр финансов России в 2000–2011 годах
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , Алексей Кудрин
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