Кудрин назвал способ попасть в международные рейтинги российским вузам

Для этого нужно учить не фактам, а навыкам, чтобы выпускники быстрее осваивали новые сферы и были востребованы на рынках труда за рубежом. Ранее СП сообщила, что вузы из проекта «5-100» не смогли выполнить план и войти в ретинги

Алексей Кудрин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Чтобы российские вузы начали входить в международные институциональные рейтинги, им нужно переориентироваться на новые программы обучения. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в комментарии к докладу СП о реализации проекта «5-100» (есть у РБК).

«Для того чтобы качество российского образования значительно улучшилось и наши университеты начали входить в международные рейтинги, прежде всего нужно понять, что важно учить не только твердым фактам, но и навыкам и компетенциям, которые позволят быстрее осваивать новые сферы», — объяснил Кудрин.

По его словам, российские студенты будут востребованы на рынках труда, если в них воспитывать креативное мышление, гибкие навыки, учить генерировать идеи, продукты и новые смыслы.

«Развитию российского образования могут способствовать применение междисциплинарного подхода, работа на стыке hard skills и soft skills», — добавил глава Счетной палаты.