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Кудрин назвал способ попасть в международные рейтинги российским вузам

Для этого нужно учить не фактам, а навыкам, чтобы выпускники быстрее осваивали новые сферы и были востребованы на рынках труда за рубежом. Ранее СП сообщила, что вузы из проекта «5-100» не смогли выполнить план и войти в ретинги
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Чтобы российские вузы начали входить в международные институциональные рейтинги, им нужно переориентироваться на новые программы обучения. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в комментарии к докладу СП о реализации проекта «5-100» (есть у РБК).

«Для того чтобы качество российского образования значительно улучшилось и наши университеты начали входить в международные рейтинги, прежде всего нужно понять, что важно учить не только твердым фактам, но и навыкам и компетенциям, которые позволят быстрее осваивать новые сферы», — объяснил Кудрин.

По его словам, российские студенты будут востребованы на рынках труда, если в них воспитывать креативное мышление, гибкие навыки, учить генерировать идеи, продукты и новые смыслы.

Вузы из проекта «5–100» так и не вошли в топ-100 международных рейтингов
Общество
Фото:5top100.ru

«Развитию российского образования могут способствовать применение междисциплинарного подхода, работа на стыке hard skills и soft skills», — добавил глава Счетной палаты.

Кудрин подчеркнул, что несмотря на то, что ни один из российских вузов из проекта «5-100» не вошел в первую сотню международных институциональных рейтингов (британских QS, THE и китайского ARWU), в стране сформировалась группа университетов-лидеров, которая встроилась в мировые тенденции высших школ.

Глава СП отметил, что участники проекта за восемь лет почти в 4,5 раза повысили количество научных публикаций в журналах Q1. Также, по его словам, в целом присутствие российских вузов в институциональных рейтингах с 2021 года выросло с 15 до 51, в предметных — с 18 в 2016 году до 66 в 2020-м.

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МГУ поднялся выше всех вузов России в рейтинге QS
Общество
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

Проект «5-100» утвердил в 2021 году президент Владимир Путин одним из майских указов. Для него отобрали 21 российский вуз, куда вошли НИУ ВШЭ, ИТМО, МИСиС, Университет Лобачевского, Томский государственный университет и другие.

По планам, к 2020 году минимум пять университетов из этого списка должны были войти в первую сотню международных рейтингов. Однако в опубликованном СП в аналитическом докладе эффективности господдержки отечественных университетов в рамках проекта говорится, что этот показатель так и не был выполнен. При этом аудиторы отметили, что проект существенно повлиял на развитие вузов-участников и системы российского высшего образования в целом.

За семь лет на проект «5-100» выделили 80 млрд руб. Единственным российским вузом, попавшим в топ-100 международных институциональных рейтингов стал МГУ им. Ломоносова — в QS он занял 89-е место, в ARWU — 93-е. Однако МГУ не был участником проекта.

Восемь вузов из «5-100» вошли первую сотню международных предметных рейтингов (они отличаются от глобальных институциональных более узкой направленностью по отдельным научным областям). При этом в майском указе Путина не конкретизировалось, в топ-100 каких именно рейтингов должны были войти участники проекта — институциональных или предметных. В постановлении правительства о мерах господдержки высших школ наоборот, говорилось о глобальных рейтингах, но не уточнялись необходимые позиции.

В Минобрнауки не согласились с выводами аудиторов из СП. В ведомстве заявили, что с учетом вхождения восьми российских университетов в топ-100 предметных рейтингов поручение президента было перевыполнено.

Автор
Михаил Котляр
Алексей Кудрин вузы Россия рейтинги
Материалы по теме
МГУ поднялся выше всех вузов России в рейтинге QS
Общество
Вузы из проекта «5–100» так и не вошли в топ-100 международных рейтингов
Общество
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