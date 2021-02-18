Кудрин назвал способ попасть в международные рейтинги российским вузам

Кудрин подчеркнул, что несмотря на то, что ни один из российских вузов из проекта «5-100» не вошел в первую сотню международных институциональных рейтингов (британских QS, THE и китайского ARWU), в стране сформировалась группа университетов-лидеров, которая встроилась в мировые тенденции высших школ.
Глава СП отметил, что участники проекта за восемь лет почти в 4,5 раза повысили количество научных публикаций в журналах Q1. Также, по его словам, в целом присутствие российских вузов в институциональных рейтингах с 2021 года выросло с 15 до 51, в предметных — с 18 в 2016 году до 66 в 2020-м.
Проект «5-100» утвердил в 2021 году президент Владимир Путин одним из майских указов. Для него отобрали 21 российский вуз, куда вошли НИУ ВШЭ, ИТМО, МИСиС, Университет Лобачевского, Томский государственный университет и другие.
По планам, к 2020 году минимум пять университетов из этого списка должны были войти в первую сотню международных рейтингов. Однако в опубликованном СП в аналитическом докладе эффективности господдержки отечественных университетов в рамках проекта говорится, что этот показатель так и не был выполнен. При этом аудиторы отметили, что проект существенно повлиял на развитие вузов-участников и системы российского высшего образования в целом.
За семь лет на проект «5-100» выделили 80 млрд руб. Единственным российским вузом, попавшим в топ-100 международных институциональных рейтингов стал МГУ им. Ломоносова — в QS он занял 89-е место, в ARWU — 93-е. Однако МГУ не был участником проекта.
Восемь вузов из «5-100» вошли первую сотню международных предметных рейтингов (они отличаются от глобальных институциональных более узкой направленностью по отдельным научным областям). При этом в майском указе Путина не конкретизировалось, в топ-100 каких именно рейтингов должны были войти участники проекта — институциональных или предметных. В постановлении правительства о мерах господдержки высших школ наоборот, говорилось о глобальных рейтингах, но не уточнялись необходимые позиции.
В Минобрнауки не согласились с выводами аудиторов из СП. В ведомстве заявили, что с учетом вхождения восьми российских университетов в топ-100 предметных рейтингов поручение президента было перевыполнено.