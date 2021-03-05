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Розничный инвестор вошел в раж
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Газета
Розничный инвестор вошел в раж
Газета № 024 (3313) (0503) Финансы,
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Розничный инвестор вошел в раж

ЦБ оценил прошлогодний вклад физических лиц в фондовую торговлю
Розничные инвесторы все более заметны на российском рынке. По итогам 2020 года они обеспечили почти половину объема торгов акциями. У такой активности есть и риски — инвесторы могут объединяться по примеру пользователей Reddit
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Массовый приток инвесторов — физических лиц на фондовый рынок привел к тому, что объем биржевых торгов в 2020 году достиг рекорда, при этом розничные инвесторы заняли 47% рынка акций и депозитарных расписок, сообщил Центральный банк в обзоре «Ключевые показатели профучастников рынка ценных бумаг». Годом ранее их доля составляла 34%.

Совокупный объем биржевых операций покупки и продажи, совершенных профучастниками за год, составил рекордные 1625 трлн руб., что на 19% больше, чем годом ранее. В расчет объемов торгов входят обороты торгов на валютном, срочном, фондовом рынках и рынке РЕПО. Наибольшие темпы роста объема торгов наблюдались в четвертом квартале (447 трлн руб., +35% в годовом выражении).

Объем торгов только на фондовом рынке достиг 37 трлн руб. в четвертом квартале и 118 трлн руб. за год (рост на 64 и 59% соответственно). В структуре торгов ценными бумагами также произошли изменения: доля акций и депозитарных расписок увеличилась с 36 до 60%. Ранее там доминировали биржевые операции с облигациями.

Финансы
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В 2020 году наблюдался усиленный приток инвесторов на биржу: россияне открыли 5,6 млн брокерских счетов. В основном он шел через банки: через них пришли 85% клиентов, на нефинансовые компании (брокерские и управляющие) приходятся остальные 15%. Регулятор объясняет приток инвесторов снижением ставок по депозитам до минимальных исторических уровней на фоне мягкой денежно-кредитной политики, возможностью быстрого открытия счета через мобильное приложение и ростом интереса людей к самостоятельным инвестициям. В 2020 году доходность по вкладу, открытому год назад, составила 6%, но в течение года ставки снижались вслед за ключевой: ЦБ понизил ее с 6,25 до 4,25%.

В 2020 году доля уникальных клиентов на брокерском обслуживании достигла 12% экономически активного населения страны, делает вывод регулятор. Открытие новых счетов продолжилось и в 2021 году. В четверг, 4 марта, Мосбиржа отчиталась о том, что за февраль счета открыли 888 тыс. человек, а общее число инвесторов достигло 10,3 млн человек. Данные ЦБ и Мосбиржи несколько отличаются.

Финансы
Инвестиции населения на фондовом рынке за год почти удвоились Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС

Впрочем, не все владельцы брокерских счетов активно торгуют на бирже. По данным ЦБ по итогам 2020 года, доля активных клиентов банков и нефинансовых компаний на брокерском обслуживании достигла примерно 18%.

Как россияне вели себя на рынках

ЦБ также представил оценку поведения частных инвесторов на основе данных Московской и Санкт-Петербургской бирж. Так, регулятор зафиксировал чистые покупки (покупки минус продажи) ценных бумаг на 1,2 трлн руб. в 2020 году. В течение первых трех кварталов инвесторы вкладывались в широкий круг инструментов, а в четвертом начали продавать российские ценные бумаги, и прежде всего акции. В последние три месяца года чистые продажи российских акций составили 68 млрд руб.: они осуществлялись на фоне американских выборов и возросшей волатильности на развивающихся рынках, напоминает регулятор.

Обеспокоенность ЦБ в 2020 году вызвало смещение спроса от классических облигаций в пользу структурных с защитой капитала и привязкой купона к различным активам, в первую очередь иностранным акциям или индексам. Такие продукты ЦБ расценивает как сложные и обращает внимание на то, что они предлагались преимущественно вкладчикам банков старше 60 лет в качестве «безопасной альтернативы депозитам, хотя фактически представляли собой сложную комбинацию вклада и опционов». Ситуация с продажей населению структурных продуктов привела к тому, что председатель ЦБ Эльвира Набиуллина написала участникам рынка письмо, в котором попросила ограничить предложение таких инструментов. А затем ЦБ выступил с инициативой законопроекта, который ограничит продажу сложных продуктов населению. Документ ожидает рассмотрения в Госдуме.

Какие риски несет приток розничных инвесторов

ЦБ в докладе в очередной раз напомнил о согласованных действиях инвесторов с портала Reddit, которые привели к разгону на западных рынках отдельных не самых ликвидных бумаг. «Несмотря на то что среди российских розничных инвесторов отсутствуют такие крупные объединения, Банк России изучает данную ситуацию на предмет возможных изменений в регулировании», — говорится в документе.

Приток розничных инвесторов сопровождается ростом различных рисков, говорят опрошенные РБК участники рынка и представители ассоциаций. «Граждане, потеряв свои средства по неопытности и из-за незнания правил игры, обвиняют профессиональных участников в мисселинге и попытках мошенничества», — считает президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий. Не менее важно и то, что потерявшие деньги граждане разочаровываются в инвестировании, отказываются от него и отговаривают своих знакомых от вложений в финансовый рынок. Основной риск в таком притоке инвесторов — низкая финансовая грамотность, которая при неблагоприятном развитии событий на рынке может привести к финансовым потерям, говорит руководитель управления развития клиентского сервиса ГК «Финам» Дмитрий Леснов.

Приток розничных инвесторов на фондовые рынки — это глобальный тренд. Количество брокерских счетов утроилось в 2020 году по сравнению с 2019-м, писал Bloomberg со ссылкой на данные портала по сравнению услуг от различных брокеров BrokerChooser. Ретейловые инвесторы занимают две трети торговли в Южной Корее, в Саудовской Аравии практически каждый третий имеет брокерский счет. В США в 2020 году доля розничных инвесторов на фондовом рынке достигла 20%.

Высокая доля розничных инвесторов на российском рынке акций объясняется и особенностями российской экономики. «Граждане на рынке отечественных акций доминируют как в обороте, так и в доле инвестиций, объем инвестиций розничных инвесторов в акции российских компаний более чем в два раза превышает объем инвестиций негосударственных пенсионных фондов и многократно — объем инвестиций открытых паевых инвестиционных фондов», — отмечает глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. По его словам, это диспропорция, так как инвестиционное поведение институциональных игроков отличается от поведения розничных инвесторов — они стабилизируют рынки в случае паники розничных инвесторов.

Розничные инвесторы оказывают все большее влияние на рынки, особенно на динамику акций небольших компаний с низкой ликвидностью, признает главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов, ожидая, что приток их средств на фондовый рынок продолжится. К концу 2020 года доля вложений в ценные бумаги в общей структуре сбережений населения достигла 20%, но уровень насыщения находится на отметке 40%, оценил Потапов: «Этот уровень, по нашим ожиданиям, будет достигнут в ближайшие три года, правда, при условии сохранения текущей рыночной и регуляторной конъюнктуры». Следовательно, по его оценке, можно говорить о притоке еще 7–8 трлн руб. частных сбережений на рынок.

Инвестиции
Взлет и обвал акций «Белуги» за несколько дней: что это было Фото: Shutterstock

Руководитель отдела по инвестконсультированию «Тинькофф Инвестиции» Кирилл Комаров видит риски в том, что инвесторы могут кооперироваться и совершать похожие сделки в инструментах с недостаточной ликвидностью. «Это может привести к росту волатильности не только в отдельных акциях, но и на рынке в целом. Особенно опасен этот феномен в случае серьезных кризисов и потрясений — все мы помним март 2020 года, когда инвесторы массово начали в панике продавать активы», — замечает он. Синхронные действия инвесторов-физлиц уже заметны на котировках не самых крупных российских компаний: по одной из версий, именно они могли стать причиной взлета акций «Белуги» (которые затем, впрочем, обвалились) и других эмитентов в феврале.

В Сбербанке не ожидают, что риски спланированных действий на фондовом рынке могут реализоваться в России. Количество розничных инвесторов пока не такое большое, и многие из них новички, предпочитающие консервативные инструменты и стратегию инвестирования, а не спекулирования, сообщили РБК в пресс-службе банка. «К тому же средний размер счета российского инвестора пока не является высоким», — добавили там.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: фондовый рынок , акции
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