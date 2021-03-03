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Тарифные рифы
Газета № 022 (3311) (0303) Общество,
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Тарифные рифы

FinExpertiza проанализировала годовую динамику расценок на вывоз бытовых отходов
Годовой рост тарифов на вывоз твердых коммунальных отходов в России составил 4,05% — это больше, чем рост тарифов на ЖКУ. Самое существенное повышение расценок — в Новосибирской и Омской областях и Татарстане
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Где вывоз мусора подорожал сильнее всего

К январю 2021 года тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) увеличились в среднем по России на 4,05% в годовом выражении, что превышает средний рост цен на жилищно-коммунальные услуги, который составил 3,35%. Об этом говорится в исследовании аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть у РБК).

При этом динамика тарифов на вывоз мусора варьировалась от падения на 18,5% (Северная Осетия) до роста сразу на 39,2% (Новосибирская область).

Тарифы на ТКО наиболее существенно поднялись для жителей Татарстана, Омской области, Приморского края, Свердловской области и Республики Алтай. Одновременно заметно снизились они в Северной Осетии (-18,5%, до 54,9 руб./чел.), Адыгее (-9,9%, до 76,9 руб./чел.), Магаданской области (-9,2%, до 73,9 руб./чел.), Саратовской области (-9,1%, до 3,1 руб./кв. м, или примерно до 92,7 руб. с человека), Кабардино-Балкарии (-7,3%, до 57,8 руб./чел.). В результате стоимость вывоза мусора в разных российских регионах может различаться более чем в шесть раз.

Заместитель генерального директора «Российского экологического оператора» Алексей Макрушин сообщил РБК, что из-за уникальной ситуации в каждом регионе говорить о том, что между их тарифами существует разрыв, некорректно. «Корректнее смотреть на расчет платы граждан (он между регионами варьируется меньше, чем тарифы), и, сравнивая отрасль обращения с отходами с другими отраслями, мы можем уверенно сказать, что здесь дифференциация тарифов меньше, чем в других сферах, — пояснил он. — Это не значит, что мы спокойно смотрим на ту разницу, которая существует в нормативах, в сопоставимых расходах и так далее, но мы бы не говорили, что эта проблема носит какой-то исключительно острый характер».

РБК направил запросы в регионы, упомянутые в исследовании, а также в пресс-службу ФАС.

В департаменте по тарифам Новосибирской области РБК сообщили, что с ноября 2020 года в регионе введен новый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО в размере 420,29 руб./куб. м. мусора; при этом региональные власти подтвердили, что рост тарифа составил 39,19% по сравнению с предыдущими расценками. Это было сделано согласно предписанию ФАС, хотя департамент пытался приостановить действие документа в суде, но получил отказ.

Какова ситуация в столичных конгломерациях

В Москве и Санкт-Петербурге услуга вывоза ТКО для многоквартирных домов входит в состав жилищных услуг и оплачивается исходя из площади помещения.

В столице последнее повышение тарифа произошло в январе 2020 года, было примерно двукратным — с 2,34 до 5,23 руб./кв. м (примерно 101,5 руб. с человека, если исходить из средней жилой площади на каждого москвича), после чего расценки не пересматривались.

В Петербурге тарифы были увеличены на 1,6%, до 5,02 руб./кв. м в январе 2019 года, а затем еще на 11 коп. — до 5,13 руб. с июля 2019 года (в итоге платеж составляет примерно 134,4 руб. с человека).

В Московской области, где проблема накопления бытового мусора стоит особенно остро, новые тарифы были установлены на старте мусорной реформы и внедрения раздельного сбора ТКО, то есть с начала 2019 года. Тогда они увеличились примерно в 1,3–1,5 раза и больше не повышались.

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов пояснил РБК, что тарифная политика в регионах разная, причем в некоторых федеральных округах были случаи политического регулирования тарифов, когда расценки административно сдерживали. «Задача властей понятна — не допустить социальной напряженности, — говорит он. — Но, думаю, со временем все-таки должен складываться единообразный подход: сейчас начинается агрессивное развитие инфраструктуры, привлечение инвестиций». При этом эксперт уверен, что различие в тарифах сохранится и в будущем.

Разброс в размере тарифов в первую очередь связан с отсутствием методологии формирования тарифа, сказала РБК заместитель главы комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Наталья Беляева. «Имеющиеся правила настолько широко трактуются, что в одном регионе в стоимость транспортирования включены прямые расходы на доставку, а в ряде регионов и на покупку самого транспортного средства, — привела она пример. — И это даже не вопрос компетенции регионов, а именно невозможность определить формулу расчета».

Как считали

Данные о росте тарифов эксперты получили из информации Росстата и региональных властей — в частности, постановлений о тарифах на обращение с ТКО, пояснили РБК в FinExpertiza. Эксперты обратили внимание на то, что с января 2021 года тарифы на вывоз мусора были пересмотрены в 14 российских регионах, причем в 11 они были снижены, а в трех — повышены. В половине субъектов тарифы изменились ранее — с июля 2020 года, вместе с индексацией других коммунальных услуг. Региональные тарифы корректировались и в другие месяцы 2020 года, в некоторых субъектах происходил общий пересмотр тарифов, а где-то менялись нормативы и цены только в отдельных зонах обслуживания внутри одного региона.

Эксперты FinExpertiza в рамках исследования изучили данные с конца января 2020 года по конец января 2021 года и взяли актуальные по состоянию на начало 2021 года тарифы на обращение с ТКО. «Это важный момент, потому что с начала года они изменились во многих регионах в отличие от коммунальных услуг, которые последний раз индексировались в середине 2020 года», — подчеркнули в компании.

В тех регионах, где тарифы на обращение с ТКО привязаны к площади жилья (Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Подмосковье, Саратовская область и др.), стоимость вывоза ТКО для одного человека эксперты рассчитывали, исходя из данных о средней жилой площади на каждого жителя.

В каких регионах самый дорогой мусор

В абсолютном выражении самые высокие расценки на вывоз мусора — в Московской области, Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе, Тюменской области и Санкт-Петербурге, сказано в исследовании. При этом в Подмосковье тарифы на обращение с ТКО не повышались почти два года. В начале 2019 года FinExpertiza подсчитала, что жителям региона вывоз мусора будет обходиться дороже всего — около 3062 руб. в год. Позже министерство экологии региона допустило дальнейший рост тарифа на вывоз мусора.

Сейчас на каждого жителя Московской области в среднем приходится 33,47 кв. м жилья. Если взять средние тарифы по региону (область разделена на семь зон, в каждой из которых свой тариф на вывоз ТКО), то владелец квартиры такой площади должен платить за вывоз мусора 265,8 руб. в месяц (7,94 руб. за квадратный метр), тогда как житель частного дома аналогичной площади получает скидку примерно 30% и платит примерно 165 руб., уточнили авторы исследования. Сельские жители могут снизить плату еще на 20%, если сортируют мусор.

Зампред комитета по ценам и тарифам Московской области Алла Юдина сказала РБК, что исходя из действующей в Подмосковье формулы, тариф для стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м. для семьи из трех человек составляет 431 руб. в месяц или 143,7 руб. с человека (с НДС). «Данные FinExpertiza по размеру платы за обращение с ТКО — 265 руб. в месяц на одного человека — подтвердить не представляется возможным, так как не ясна методология ее расчета», — отметила она. По ее словам, регулирование тарифов осуществляется с учетом ограничения роста платы граждан индексом, установленным правительством, который в среднем по Московской области на 2021 год составляет 3,6%.

На втором месте по размеру тарифов — Ленинградская область, где стоимость вывоза ТКО также зависит от площади жилища. Если исходить из официальной цифры 29,7 кв. м на каждого жителя, то среднестатистический житель региона платит за вывоз мусора 160,1 руб. в месяц. В комитете региона по обращению с отходами РБК сообщили, что областной оператор работает успешно и без сбоев. Для расчета платы за услугу в Ленобласти региональные власти использовали новые данные органов МСУ о средней площади квартиры, которая составляет 26,3 кв. м. В этом случае средняя плата в регионе — 141,7 руб., сказано в ответе РБК. Однако в FinExpertiza уточнили, что они использовали самые свежие из общедоступных данных: что по состоянию на конец 2019 года средняя площадь квартиры в Ленобласти составляет 29,7 кв. м. В этом случае средняя плата достигает 160,1 руб., что и указано в исследовании, сказали эксперты.

В FinExpertiza уточнили, что это не противоречит данным исследования: указанная там сумма получилась умножением тарифа (5,39 руб. с квадратного метра для многоквартирных домов) на среднюю площадь жилья (29,71 кв. м).

Блок видео рекомендаций

Самые низкие абсолютные тарифы на обращение с ТКО зафиксированы в Хакасии (41,9 руб./чел.), Крыму (50 руб./чел.), Северной Осетии (54,9 руб./чел.), Алтайском крае (56,9 руб./чел.), Кабардино-Балкарии (57,8 руб./чел.), Дагестане (60 руб./чел.), Чечне (61,5 руб./чел.), Чувашии (62,8 руб./чел.).

Почему растут тарифы

Рост тарифов в ряде регионов — следствие стартовавшей в 2019 году в России мусорной реформы, указывают в FinExpertiza. Она была призвана внедрить раздельный сбор и переработку отходов и ликвидировать незаконные свалки. Ответственными за организацию вывоза, сортировки, утилизации, обезвреживания и захоронения коммунальных отходов стали региональные операторы. Исключение было сделано только для городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Им было дано время до 2022 года, чтобы договориться с другими регионами о поставках мусора, поскольку на территории городов запрещено организовывать полигоны.

Региональные власти начали проводить конкурсы, заключать соглашения с компаниями и устанавливать связанные с вывозом ТКО тарифы. Если раньше плата за вывоз мусора была включена в статью расходов на содержание и текущий ремонт дома, а стоимость определялась исходя из площади жилого помещения, то после реформы в платежных квитанциях появилась самостоятельная коммунальная услуга «обращение с ТКО», рассчитываемая исходя из нормативов накопления бытового мусора на одного человека.

Принятые во многих регионах расценки вызвали недовольство населения и экспертов ввиду непрозрачности ценообразования. В нескольких регионах, в частности в Подмосковье и Новосибирской области, прошли протестные акции с требованиями снизить связанные с ТКО тарифы. В результате нескольким регионам пришлось пересматривать и уменьшать нормативы и тарифы, а также менять планы по строительству полигонов и мусоросжигательных заводов.

Для последующего существенного роста тарифов нет оснований, заявил в интервью РБК генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев. «Практика 2020 года позволяет сказать, что «усушка» тарифа в регионах произошла, — сказал он. — У большинства региональных операторов в настоящий момент тариф ровно такой, какой им необходим, для того чтобы они обеспечивали функционирование отрасли».

Авторы: Евгения Кузнецова, Людмила Подобедова, Майя Бобенко.
Теги: твердные коммунальные отходы , тариф , вывоз мусора
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