«Мир» закрывает границу

Российская национальная платежная система ужесточает условия перевода средств на электронные кошельки

Платежная система «Мир» с 27 апреля будет отклонять денежные переводы на иностранные электронные кошельки. Они попали под удар из-за борьбы властей с сомнительными операциями

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Национальная платежная система «Мир» с 27 апреля запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки. Об этом говорится в технологическом бюллетене, который платежная система разослала банкам. РБК ознакомился с документом, информацию об этом подтвердили два источника на платежном рынке.

«В целях минимизации риска осуществления сомнительных переводов денежных средств <...> вводится запрет на проведение трансграничных операций пополнения электронных кошельков», — говорится в документе.

«Ограничение пополнения иностранных электронных кошельков с помощью карт «Мир» — одна из мер, направленных на снижение высокорисковых операций с использованием национальных платежных инструментов», — пояснил РБК представитель Национальной системы платежных карт (НСПК).

Получение бюллетеня подтвердили в ВТБ и Газпромбанке. «Банк уже действует в соответствии с положениями данного бюллетеня, а также с действующими законодательными нормами», — сказал представитель ВТБ. Через Газпромбанк, по словам его представителя, такие операции не проходят.

«В части трансграничных операций по пополнению заграничных кошельков никаких существенных работ по перенастройке систем банкам проводить не потребуется. Согласно бюллетеню, НСПК будет самостоятельно отклонять такие операции по картам «Мир», — пояснил представитель Промсвязьбанка.

Зачем вводится запрет

Запрет на трансграничные операции по пополнению электронных кошельков может быть продолжением истории с платежными сервисами QIWI и ЮMoney (бывшие «Яндекс.Деньги»), которым ЦБ запретил проводить платежи из России в адрес иностранных интернет-магазинов, говорит глава правления Национального платежного совета Алма Обаева. С ней согласен и председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов: «Так как НСПК является стопроцентной «дочкой» Банка России, то таким образом регулятор мог обратить взор на другие схемы для совершения подозрительных с его точки зрения платежей». Счета электронных кошельков могут принадлежать онлайн-казино, букмекерам и другим игрокам серого рынка, добавляет Обаева.

По мнению Достова, так как карты «Мир» не принимают к оплате во многих зарубежных странах, электронный кошелек мог быть «мостиком» между покупателем и продавцом: «Однако такие переводы не занимали гигантскую долю рынка, и вряд ли добросовестные пользователи массово пострадают».

ЦБ с 7 декабря запретил Киви Банку проводить платежи в адрес иностранных интернет-магазинов и совершать переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Банк также был оштрафован на 11 млн руб. 13 января об аналогичных ограничениях сообщила «дочка» Сбербанка: сервис денежных переводов ЮMoney получил предписание ЦБ, запрещающее операции клиентов сервиса с компаниями, зарегистрированными за пределами России (после этого запрета платежи через ЮMoney перестал принимать, например, сайт AliExpress). В декабре ЦБ также отозвал лицензии у банков «Финтех» и «Онего» за проведение непрозрачных операций.

Активность регулятора могла быть связана с борьбой с нелегальными онлайн-казино и другими азартными играми, объясняли эксперты. ЦБ заявлял, что «последовательно принимает меры, в том числе и ограничительного характера, к кредитным организациям, вовлеченным в проведение непрозрачных трансграничных операций». РБК направил запрос в Банк России.