AliExpress перестал принимать оплату через сервис Сбербанка «ЮMoney»

Одна из крупнейших торговых площадок больше не принимает оплату заказов через сервис «ЮMoney». Компания, принадлежащая Сбербанку и ранее носившая название «Яндекс.Деньги», столкнулась с ограничениями от Центрального банка

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Сайт AliExpress перестал принимать платежи с помощью сервиса «ЮMoney», принадлежащего Сбербанку (ранее носил название «Яндекс.Деньги», но был переименован вследствие раздела активов между «Яндексом» и Сбербанком).

«Внимание: Оплата с помощью Google Pay и «Яндекс.Деньги»/«ЮМани» недоступна. Выберите другой способ оплаты», — сообщается на сайте AliExpress при попытке оплатить покупку. Оплата заказов с помощью банковской карты по-прежнему доступна.

Претензии ЦБ В среду, 13 января, «ЮMoney» сообщил о получении предписания от Центрального банка, накладывающего ограничения на операции клиентов сервиса с компаниями, зарегистрированными за пределами России. «Введенные ограничения касаются только платежей физлиц в адрес компаний-нерезидентов и платежей от компаний-нерезидентов физлицам. Все компании, чью деятельность затронули ограничения, проинформированы индивидуально. Изменения затронули небольшое число компаний относительно общей базы», — заявили в «ЮMoney», подчеркнув, что на работу внутри России ограничения не распространяются. Представитель ЦБ в ответ на запрос РБК отказался комментировать деятельность действующих кредитных организаций, но отметил, что «Банк России последовательно принимает меры, в том числе и ограничительного характера, к кредитным организациям, вовлеченным в проведение непрозрачных трансграничных операций».

Представитель «ЮMoney» отказался от дополнительных комментариев по поводу работы с AliExpress. РБК направил запрос в Google, но на момент публикации материала не получил ответа