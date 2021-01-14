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Финансы ,  
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AliExpress перестал принимать оплату через сервис Сбербанка «ЮMoney»

Одна из крупнейших торговых площадок больше не принимает оплату заказов через сервис «ЮMoney». Компания, принадлежащая Сбербанку и ранее носившая название «Яндекс.Деньги», столкнулась с ограничениями от Центрального банка
Сбербанк SBER ₽283,78 -2,14% Купить
Фото: Aly Song / Reuters
Фото: Aly Song / Reuters

Сайт AliExpress перестал принимать платежи с помощью сервиса «ЮMoney», принадлежащего Сбербанку (ранее носил название «Яндекс.Деньги», но был переименован вследствие раздела активов между «Яндексом» и Сбербанком).

«Внимание: Оплата с помощью Google Pay и «Яндекс.Деньги»/«ЮМани» недоступна. Выберите другой способ оплаты», — сообщается на сайте AliExpress при попытке оплатить покупку. Оплата заказов с помощью банковской карты по-прежнему доступна.

Сервис Сбербанка ограничил переводы россиян иностранным компаниям
Финансы
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

Претензии ЦБ

В среду, 13 января, «ЮMoney» сообщил о получении предписания от Центрального банка, накладывающего ограничения на операции клиентов сервиса с компаниями, зарегистрированными за пределами России. «Введенные ограничения касаются только платежей физлиц в адрес компаний-нерезидентов и платежей от компаний-нерезидентов физлицам. Все компании, чью деятельность затронули ограничения, проинформированы индивидуально. Изменения затронули небольшое число компаний относительно общей базы», — заявили в «ЮMoney», подчеркнув, что на работу внутри России ограничения не распространяются.

Представитель ЦБ в ответ на запрос РБК отказался комментировать деятельность действующих кредитных организаций, но отметил, что «Банк России последовательно принимает меры, в том числе и ограничительного характера, к кредитным организациям, вовлеченным в проведение непрозрачных трансграничных операций».

Представитель «ЮMoney» отказался от дополнительных комментариев по поводу работы с AliExpress. РБК направил запрос в Google, но на момент публикации материала не получил ответа

Об ограничениях, касающихся конкретно Google Pay, не сообщалось, однако «ЮMoney» предоставляет своим клиентам много способов оплаты, в том числе через этот сервис.

Представитель AliExpress в комментарии РБК подчеркнул, что компания «предлагает своим покупателям несколько видов оплаты покупок — как банковскими картами, так и интернет-кошельками», при этом большая часть из них приходится на карты, а на альтернативные способы оплаты — «несколько процентов в зависимости от региона».

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ЦБ запретил QIWI переводить деньги иностранным магазинам
Финансы
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Ограничение оплат через интернет-кошельки не затронуло бизнес компании, поскольку их владельцы могут переключить платеж на банковскую карту. При этом мы продолжаем следить за ситуацией и постараемся оперативно восстановить возможность оплаты кошельками, как только ситуация урегулируется», — указали в AliExpress.

В июне 2020 года AliExpress раскрыл количество ежедневных покупателей в России — оно составляет 1,7 млн человек. За этот месяц они сделали на сайте 25 млн заказов. Более поздних показателей компания не публиковала. В рейтинге крупнейших интернет-магазинов, составленном по итогам 2019 года исследовательским агентством Data Insight, AliExpress занимает седьмое место, но в нем учитываются только продажи российских продавцов покупателям из России, в то время как большинство поставок приходится на зарубежных продавцов. Глава Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов сказал РБК, что доля оплат с электронных кошельков в интернет-торговле не очень велика. Он не привел точных данных, но предположил, что она составляет не более 1%.

Ограничения затронули не только работу «ЮMoney» с крупнейшей китайской торговой площадкой. Изначально на них пожаловались пользователи онлайн-игр, в частности League of Legends и Valorant. С аналогичной проблемой при покупке игр столкнулись и клиенты Origin — магазина игр от Electronic Arts. Запрет ЦБ также мог отразиться на работе криптовалютных бирж. Некоторые торговые площадки имели возможность вывода средств при помощи «ЮMoney», однако в последние дни такая функция была отключена. Например, на площадке EXMO вывод через «дочку» «Сбера» пропал около недели назад, а 11 января он был отключен на одной из крупнейших по объемах торгов криптобирже Binance.

Не только «ЮMoney»

Еще в декабре ЦБ оштрафовал Киви Банк на 11 млн руб. и запретил большинство видов платежей в адрес иностранных интернет-магазинов, а также переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов. Активность регулятора в отношении QIWI и других игроков могла быть связана с борьбой с рынком нелегальных онлайн-казино и азартных игр. В группе QIWI оценивали, что если бы такие ограничения действовали в течение девяти месяцев 2020 года, они бы негативно затронули от 33 до 40% чистой выручки сегмента платежных сервисов. Новость о претензиях ЦБ привела к обвалу бумаг QIWI на бирже NASDAQ более чем на 20% — с $13,5 накануне до $10,3. Пока от этого падения компания так и не восстановилась: ее депозитарные расписки вечером 13 января торговались по $10,5. AliExpress опцию оплаты через QIWI-кошелек сейчас также не предоставляет.

Авторы
Антон Фейнберг, Анна Левинская
При участии
Владислав Скобелев, Михаил Теткин
AliExpress Сбербанк
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