Bosco di Ciliegi нашел роскошного онлайн-компаньона

Крупнейший мировой маркетплейс обзавелся стратегическим партнером в России

Первым российским стратегическим партнером Farfetch станет Bosco di Ciliegi. Онлайн-платформа получит доступ к рознице одного из старейших российских люксовых ретейлеров, а российская компания нарастит динамику онлайн-продаж

Основатель Farfetch Жозе Невеш (Фото: Мария Ионова-Грибина для РБК)

Один из крупнейших в мире онлайн-маркетплейсов Farfetch заключил первое партнерство в России — с Bosco di Ciliegi (управляет, в частности, ГУМом), сообщила компания в отчете по результатам за 2020 год.

Сотрудничество предполагает взаимный доступ к инфраструктуре обеих компаний. Farfetch за счет физической розницы партнера нарастит свое присутствие на российском рынке. Как считают представители компании Farfetch, Bosco di Ciliegi, в свою очередь, сможет значительно увеличить динамику онлайн-продаж собственного ассортимента, получив доступ к операционной платформе, сервисам и клиентской базе онлайн-гиганта. Российским клиентам Farfetch партнерство с Bosco di Ciliegi дает возможность получать ускоренную доставку с уже включенными в конечную стоимость товаров пошлинами. Дальнейших подробностей сотрудничества компания не раскрыла.

Сначала партнерство будет распространяться на Россию и страны Таможенного союза, но основатель Farfetch Жозе Невеш сообщил РБК, что в будущем сотрудничество откроет для Bosco di Ciliegi возможность экспорта и компания сможет продавать товары во всех 190 странах присутствия люксового онлайн-ретейлера. По словам Невеша, компания длительное время ведет работу с Минпромторгом, ФНС, Минфином и другими ведомствами, а также с Российским экспортным центром, чтобы вывести на экспорт продукцию российских дизайнеров.

Работа с местными поставщиками позволяет компании максимально использовать преимущества децентрализованной системы — обеспечивать кратчайшие сроки доставки и оптимизировать конечную стоимость продукции для клиента, перечисляет глава Farfetch. С локальными компаниями онлайн-маркетплейс работает в основном по нескольким направлениям: сотрудничает с мультибрендовыми бутиками, заключает прямые контракты с брендами, предоставляет услугу fashion-консьержа, когда платформа помогает найти продукцию брендов, которая не представлена на сайте.

Farfetch также заключает крупные партнерства с универмагами: подразделение Farfetch Platform Solutions разрабатывает для них технологическую платформу для электронной коммерции и предоставляет логистические услуги. Например, в 2019 году компания заключила партнерство с британским универмагом Harrods, которое подразумевало создание для него международной торговой онлайн-платформы, операционный менеджмент, логистическую и техническую поддержку. Harrods же самостоятельно продолжает управлять процессами онлайн-торговли на сайте, в том числе контролировать маркетинговую, имиджевую и продуктовую составляющие, а также клиентские службы.

Что такое Farfetch Farfetch — онлайн-агрегатор, он не закупает товары, а служит площадкой для представления брендов. Бутики подключаются к платформе и самостоятельно торгуют, отдавая Farfetch комиссию от продаж. С момента запуска в 2008 году число бутиков на Farfetch возросло с 25 до более чем 1,3 тыс., а продажи в 2020 году выросли на 64% и составили $1,7 млрд. За прошедшие годы компания привлекла 12 раундов финансирования на общую сумму $1,6 млрд. В ноябре 2020 года стало известно, что Alibaba Group и швейцарская группа Richemont инвестируют $1,1 млрд в новое совместное предприятие Farfetch China. Farfetch открыла представительство в Москве, чтобы развивать бизнес на локальном рынке, в странах СНГ и Балтии, в 2015 году. Компания уже локализовала часть бизнес-процессов — открыла рублевые платежи, русскоязычную поддержку и службу для работы с VIP-клиентами. По ее собственным данным, на площадке уже представлены более десяти мультибрендовых бутиков из России, которые позволили охватить основные города-миллионники, а также есть несколько партнеров в Казахстане. В частности, онлайн-ретейлер работает с бутиками в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске и других городах. Чем известна Bosco di Ciliegi Bosco di Ciliegi основана в 1991 году Михаилом Куснировичем. Розничная сеть группы включает более 200 монобрендовых магазинов модной одежды и аксессуаров: Alberta Ferretti, Antonio Marras, Brooks Brothers, Ermanno Scervino, Etro, ISAIA, Malo, La Perla, Marina Rinaldi, Max&Co, Max Mara, Moschino и другие, а также магазины часов и ювелирных украшений Jaquet Droz, Pomellato, Ulysse Nardin, Chaumet. Магазины расположены в исторических торговых центрах Москвы — ГУМе, Петровском и Смоленском пассажах, «Весне» на Новом Арбате — и в других городах: Санкт-Петербурге, Самаре, Сочи. Совокупная выручка группы компаний Bosco di Ciliegi, по ее собственным данным, в 2019 году составила 40 млрд руб.

Farfetch не раскрывает долю российских продаж в выручке, но Невеш подчеркнул, что это один из ключевых для нее регионов. По его словам, здешний рынок показал одну из самых высоких динамик роста в 2020 году. «Бизнес в России, а также на таких рынках, как Китай и Великобритания, рос значительно быстрее, чем в других регионах», — отметил он.

В целом, как ожидали эксперты отрасли, по итогам 2020 года игроки мировой индустрии роскоши могли потерять около €70–90 млрд: такой прогноз весной прошлого года дали аналитики Boston Consulting Group (BCG). Однако проведенный BCG опрос представителей люксовых брендов показал, что те сделали ставку на онлайн: более 40% компаний нарастили инвестиции в онлайн-продажи и перенаправили маркетинговые бюджеты в этот канал.

Внешний эксперт Bain & Company по рынку ретейла и товарам класса люкс Ирина Куликова отмечает, что российский рынок люкса почти не отличается от международного с точки зрения общих трендов. По подсчетам Bain & Сompany, из-за влияния пандемии рынок персональной роскоши упал на 23%. Но, как отмечает Куликова, для российского рынка есть несколько позитивных факторов. С мая-июня 2020 года в России не было таких жестких правил изоляции, как в большинстве европейских государств, а ограничения на перемещения за пределы страны способствовали тому, что часть потребителей роскоши, ранее приобретавших товары за рубежом, переключились на покупки на российском рынке.