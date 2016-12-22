Маркетплейс Farfetch рассказал Минфину США о нелегальных поставках в Крым

Маркетплейс Farfetch негативно оценил влияние антироссийских санкций и российских законодательных новаций на свой бизнес. Компания также сообщила о 20 выявленных случаях, когда товары с ее помощью были отправлены в Крым

Фото: Luke MacGregor / Bloomberg

​Крымские покупатели

Британский маркетплейс Farfetch, в который инвестировали DST Global миллиардера Юрия Мильнера и китайский интернет-гигант JD.com, предупредил о возможном негативном​ влиянии антироссийских санкций на свой бизнес.

«Несмотря на гарантии, которые мы создали для обеспечения соблюдения санкций США или законов об экспортном контроле, мы не можем быть уверены, что эти гарантии будут эффективными во всех случаях, — говорится в проспекте компании, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). — Кроме того, в будущем соблюдение торговых и экономических санкций США может повлиять на ограничение нашей способности генерировать выручку в России в связи с геополитическими факторами, что может неблагоприятно сказаться на нашем бизнесе».

Компания заявила, что в марте 2018 года ей стало известно о том, что некоторые товары, купленные через ее интернет-площадку, были отправлены ретейлерами из США на адреса, связанные с Крымом, хотя в декабре 2014 года США объявили почти о полном эмбарго на подобный экспорт. С этого момента, то есть почти за четыре года, было выявлено 20 таких случаев отправки. Farfetch сообщила, что в апреле 2018 года она добровольно предоставила данные об этих отправлениях в​ Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) и Министерство торговли США, и если в результате ее признают виновной в нарушении санкций США или законов экспортного контроля, это может привести к существенным штрафам.

Все эти данные британская компания обнародовала в связи с планируемым размещением акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. В рамках размещения компания планирует привлечь $100 млн. О готовящемся IPO маркетплейса агентство Bloomberg сообщило в ноябре 2016 года.

Чем торгует Farfetch Интернет-платформа Farfetch представляет собой виртуальную торговую площадку со специализацией в классе люкс. Проект был основан португальским программистом Жозе Невешем в 2007 году. Сегодня у компании 13 офисов по всему миру, а сервисом пользуются почти 900 магазинов. Выручка компании в 2017 году составила $385,9 млн, за шесть месяцев 2018 года — $267,5, млн, что на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом компания остается убыточной: в 2017 году убыток составил $112,3 млн, в первом полугодии 2018 года он вырос более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, до $68,4 млн. Общий оборот товаров на площадке по итогам 2017 года составил $909,826 млн. За десять лет работы проект привлек более $700 млн инвестиций, причем более половины этой суммы пришлось на китайского интернет-гиганта JD.com, который в 2017 году вложил в Farfetch $397 млн. В марте 2015 года стало известно, что в Farfetch инвестировал Юрий Мильнер — его фонд DST Global возглавил раунд инвестиций на $86 млн.

Непроходной чек​​

В своем заявлении Farfetch также обращает внимание на то, что ее деятельность в России ограничивают в том числе национальные законы, которые регулируют импорт и продажу предметов роскоши. Сейчас ежемесячный порог беспошлинного ввоза товаров в Россию составляет €1 тыс., однако его планируется понизить. Весной 2016 года такое предложение ФТС России направила в Минфин. Андрей Бельянинов, на тот момент возглавлявший службу, называл тогда текущие нормы торговли «сверхлиберальными». По словам замминистра финансов Ильи Трунина, решение о постепенном снижении беспошлинного порога для посылок из-за рубежа принимается на уровне органов управления Евразийского экономического союза, а не Россией.

В конце июня РБК стало известно, что Минфин разработал еще один вариант снижения порога беспошлинного ввоза, согласно которому с 1 июля 2018 года пошлиной должны были облагаться посылки стоимостью более €500 в месяц и весом более 31 кг, с 1 июля 2019 года — с показателями €100 и 31 кг за одно отправление и не более €200 за календарный месяц в адрес одного физического лица. Однако пока правительство не утвердило снижение порога до €500, хотя, по словам Трунина, Минфин продолжает настаивать на его введении до 2019 года.

Эксперт по ретейлу и товарам класса люкс Bain & Co. Ирина Куликова​ отмечает, что снижение порога беспошлинного ввоза до €500 в 2018 году, а в перспективе до €200 в первую очередь скажется на иностранных магазинах, торгующих товарами премиум-класса и класса люкс: Net-a-porter, Farfetch, Mytheresa, Matchesfashion и т.п. «Традиционно эти магазины предлагают широкий ассортимент товаров люксовых брендов по более привлекательным ценам, чем у российских ретейлеров, — отмечает она. — А удобная быстрая доставка и возможность возврата товаров являются дополнительными бонусами при покупке в этих магазинах».

По итогам 2017 года объем российского рынка e-commerce составил 1,04 трлн руб., следует из данных Ассоциации компаний интернет-торговли. При этом в прошлом году покупки в зарубежных интернет-магазинах обеспечили 36% продаж (против 33% в 2016-м). Большая часть покупок (61,4%) в зарубежных интернет-магазинах не дороже €22, 22,2% от всех трансграничных посылок стоили в диапазоне €22–50, 11,6% — €50–150, 3,1% — €150–500, 1,2% — €0,5–1 тыс., свыше €1 тыс. стоили только 0,5%. Средний чек заказа на Farfetch в первом полугодии 2018 года составил $622,1, следует из отчетности компании.

От понижения порога беспошлинного ввоза выиграют прежде всего магазины, находящиеся на территории России, такие как онлайн-ретейлер Aizel, универмаги ЦУМ, ГУМ и брендовые магазины, говорит Куликова. В то же время изменения в пошлинах особо не затронут поток товаров от китайских производителей, поступающих через AliExpress, поскольку средняя стоимость этих посылок существенно ниже €200, заключила она.