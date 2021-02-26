Минприроды оценило ликвидацию свалок в 32 рубля

Власти намерены заложить расходы на рекультивацию мусорных полигонов в тарифы для населения

Минприроды предложило увеличить тариф на вывоз отходов на 32 руб. в год с человека, или примерно на 3%. Эти средства нужны для рекультивации старых мусорных полигонов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Минприроды предложило заложить в тариф на вывоз мусора для населения деньги на будущую рекультивацию полигонов, срок службы которых на исходе. Эти расходы предварительно оценены в 32,2 руб. с человека в год.

«Мы провели анализ стоимости рекультивации разных видов полигонов на территории страны, она зависит от его расположения и объема. Исходя из средних значений, размер тарифной надбавки должен составить порядка 32 руб. в год на человека», — заявил директор департамента финансово-экономического обеспечения Минприроды Роман Земцов, выступая в четверг, 25 февраля, на заседании Общественного совета ведомства, передает корреспондент РБК.

Расчет надбавки (на рекультивацию полигонов) к тарифу за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) выполнен с использованием средних нормативов накопления ТКО на человека, которые составили 2,53 куб. м на человека в год, следует из презентации чиновника, представленной на этом заседании.

По словам Земцова, такое увеличение тарифа не является критичным для населения, а само предложение не нашло возражений у Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Но это предложение еще не прошло обсуждение с другими министерствами и профессиональным сообществом, заметила замглавы Минприроды Светлана Радченко, которая также приняла участие в заседании Общественного совета. По ее словам, средний по России тариф за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) составляет около 90 руб. в месяц (1080 руб. в год). То есть Земцов предлагает его увеличить примерно на 3%. «Надо очень внимательно подойти [к этому вопросу], сделать расчеты», — указала она. Предложение по увеличению тарифа Радченко назвала «прогнозным вариантом», указав, что если тариф не будет пересмотрен, то рекультивация старых полигонов продолжится только за счет бюджета.

Как в России борются с полигонами Согласно указу президента Владимира Путина о национальных целях развития, подписанному в июле 2020 года, к 2030 году в России должен вдвое сократиться объем отходов, направляемых на полигоны. В прошлом году в России было образовано около 60 млн т твердых коммунальных отходов, из них на полигонах оказалось около 80%.



К тому же нацпроект «Экология» предусматривает, что к 2024 году будет ликвидирован как минимум 191 объект (свалки и полигоны) за 124 млрд руб. Но в России сейчас фактически насчитывается 1,5 тыс. свалок, работа которых должна быть прекращена, говорил ранее РБК представитель РЭО. В Подмосковье 24 декабря 2020 года был закрыт последний из 39 полигонов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обещал закрыть все 15 полигонов в регионе до конца 2023 года.

Общественный совет Минприроды обсудил поправки в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения исполнения собственниками объектов промышленной инфраструктуры обязанности по ликвидации причиненного вреда». Они были подготовлены в рамках исполнения поручения вице-премьера Виктории Абрамченко, которая обязала Минприроды, Росприроднадзор и Российского экологического оператора (РЭО) к 3 февраля представить предложения по созданию механизмов, обеспечивающих проведение работ по рекультивации мусорных полигонов и свалок «за счет средств владельцев полигонов».

Средства, собранные в рамках повышения тарифа на вывоз мусора, предлагается направлять в специальные фонды, сказал Земцов. Он пояснил, что взносы в фонд планируется направлять в течение 25 лет — на весь срок существования полигонов. По аналогии с фондами недропользования предполагается, что организации, владеющие полигонами, должны открывать спецсчета в ограниченном количестве банков из топ-10 по рейтингу надежности Банка России. Размещаться средства будут на депозитах или в государственных ценных бумагах, что позволит получать по ним дополнительный доход, который также должен полностью пойти на рекультивацию полигона.

Совладелец одного из крупнейших игроков на рынке отходов в Санкт-Петербурге «Автопарк № 1 «Спецтранс» и полигона твердых бытовых отходов в Ленинградской области «Новый свет — Эко» (площадью 46,7 га) Анатолий Язев в конце января оценивал стоимость рекультивации одного полигона на 10–15 млн т отходов в год более чем в 1 млрд руб. Для того чтобы собственники мусорных полигонов смогли финансировать рекультивацию своих объектов, расходы на это направление должны быть предусмотрены в тарифе, говорила тогда РБК председатель совета директоров ГК «Чистый город» (владеет региональными операторами и инвестирует в отрасль в шести субъектах Южного федерального округа) Полина Вергун. «На сегодняшний день при расчете тарифов на захоронение и вывоз мусора эти затраты не закладываются», — указывала она.

Но представитель РЭО подчеркивал, что нет предпосылок для включения этих расходов в тариф для населения. Рост тарифов в сфере твердых коммунальных отходов ограничен предельным индексом инфляции, который устанавливает ФАС, — не более 4% в год.