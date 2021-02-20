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Перед ФАС встал водительский вопрос
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Перед ФАС встал водительский вопрос
Газета № 015 (3304) (1902) Технологии и медиа,
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Перед ФАС встал водительский вопрос

Профсоюз таксистов оспорил сделку «Яндекса» и группы «Везёт»
Профсоюз таксистов попросил Федеральную антимонопольную службу проверить законность сделки по покупке «Яндексом» части активов группы «Везёт». Они опасаются, что сделка приведет к созданию «супермонополии»
Фото: Александр Петросян/«Коммерсантъ»
Фото: Александр Петросян/«Коммерсантъ»

Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта «Таксист» попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить на законность и нарушение антимонопольного регулирования сделку «Яндекс.Такси» и группы компаний «Везёт» (управляет сервисами заказа такси «Везёт», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi). Об этом говорится в письме председателя профсоюза Ярослава Щербинина на имя главы ФАС Максима Шаскольского. Копия документа есть в распоряжении РБК, обращение подтвердил сам Щербинин.

Представитель ФАС подтвердил получение обращения и сообщил, что ведомство проверяет, соответствует ли указанная сделка антимонопольному законодательству.

В начале февраля «Яндекс.Такси» объявил о покупке за $178 млн call-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок «Везёт». Компании вели переговоры о слиянии несколько лет, однако сделку в предыдущих конфигурациях блокировала ФАС. Разрешение на новую сделку «Яндекс.Такси» не запрашивал, посчитав, что она «не подпадает под критерии сделок, требующих согласования». ФАС обещала проверить сделку «на предмет соответствия требованиям антимонопольного законодательства».

Бизнес
«Яндекс» объявил о покупке активов компании «Везёт» за $178 млн Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В своем письме глава профсоюза «Таксист» указывает, что сделка спровоцирует полное поглощение группы «Везёт». Он считает, что перевод водителей «Везёт» в приложение для получения заказов «Яндекс.Про» говорит о том, что группа «в скором времени откажется от поддержки своих приложений» и все водители будут обязаны пользоваться приложением «Яндекса». «Объединение двух крупных компаний на рынке приведет к созданию супермонополии, которая резко негативно повлияет на положение перевозчиков и водителей такси. В отсутствие других значимых агрегаторов такси во многих регионах России «Яндекс.Такси» будет диктовать свои правила: увеличивать комиссию, ужесточать требования к перевозчикам, необоснованно отключать водителей такси от сервиса, лишая их возможности зарабатывать», — перечисляет возможные угрозы Щербинин. По его прогнозу, это приведет к падению доходов перевозчиков и водителей такси, ухудшению условий их работы, росту безработицы и социальных конфликтов.

Глава профсоюза ссылается на слияние «Яндекс.Такси» и Uber, которое, по его словам, привело к резкому повышению комиссии получившегося агрегатора, снижению заработка водителей такси и повышению стоимости поездок для пассажиров. «Очевидно, что «Яндексу» нет смысла покупать только часть «Везёт». В лучшем случае останется формальный значок на экране, что это «Везёт», а все обслуживание и дивиденды возьмет на себя «Яндекс», как это сделано в приложении Uber», — пояснил РБК Ярослав Щербинин.

Бизнес
«Яндекс» объявил о покупке активов компании «Везёт» за $178 млн Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«Яндекс.Такси» и Uber закрыли сделку по объединению бизнесов в сфере такси в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в феврале 2018 года. Uber получил 38% в компании, но летом 2020 года операционный и финансовый директор «Яндекса» Грегори Абовский говорил, что «Яндекс» заинтересован в выкупе этой доли.

Представитель «Яндекс.Такси» Ася Паноян настаивает, что сделка с «Везёт» не подпадает под критерии сделок, требующих согласования с антимонопольным органом, поскольку балансовая стоимость активов находится в диапазоне, не требующем согласования покупки по российскому законодательству. «Мы не получали обращений от ФАС, но готовы предоставить всю необходимую информацию ведомству, если потребуется», — сообщила она. Представитель «Везёт» отметил, что профсоюз не обращался к компании с вопросами по сделке. Он признал, что приложение «Везёт» действительно не будет развиваться, но связал это с тем, что владельцы компании «решили сосредоточиться на других бизнес-проектах». При этом для пользователей, привыкших к заказу такси по телефону, ничего не изменится, подчеркнул представитель «Везёт». По его словам, «никаких обязательств и принуждений по переходу на «Яндекс.Про» у перевозчиков нет. Кроме того, большинство водителей уже сейчас используют приложения нескольких агрегаторов, то есть уже сотрудничают с «Яндекс.Такси».

Технологии и медиа
ФАС объяснила высокую оценку доли «Яндекса» и ГК «Везет» на рынке такси Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Председатель общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова отметила, что с момента, когда ФАС отказалась дать «Яндекс.Такси» разрешение на покупку «Везёт», прошло полтора года и позиции последней «сильно просели в регионах, особенно во время пандемии». «После объявления о покупке активов часть водителей уже устроились в «Яндекс», и на фоне пандемии «Везёт» сократила свои объемы как по количеству заказов, так и по количеству исполнителей», — указала Зарипова. В то же время она указывает, что в прошлом году на рынок России вышел китайский агрегатор DiDi, продолжают развиваться существующие игроки — компании «Максим», «Таксовичкофф». Она ожидает, что в 2021–2022 годах могут произойти новые сделки между игроками этого рынка. «Важно, чтобы в рамках этих сделок условия водителей не ухудшались. Пока существенных ухудшений вследствие подобных объединений мы не видим», — сказала глава общественного совета по развитию такси.

Представитель агрегатора такси «Ситимобил» Полина Ломоносова говорит, что в компании понимают опасения профсоюза, но считают, что оценку сделки должна дать ФАС, а не рынок.

Авторы: Владислав Скобелев, Дарья Чебакова.
Теги: «Яндекс.Такси» , Везет , ФАС , монополия
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