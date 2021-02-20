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ФНС бросает ресурсы на досудебное урегулирование
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Газета
ФНС бросает ресурсы на досудебное урегулирование
Газета № 015 (3304) (1902) Экономика,
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ФНС бросает ресурсы на досудебное урегулирование

Фискальное ведомство меняет структуру в связи с введением механизма налоговой реконструкции
ФНС готовится пересмотреть подход к выявлению необоснованной налоговой выгоды и ожидает роста жалоб от бизнеса с просьбами пересчитать налоги, узнал РБК. В связи с этим служба реформирует систему досудебного урегулирования споров
Фото: Владимир Новиков / РИА Новости
Фото: Владимир Новиков / РИА Новости

Пересмотр подходов к выявлению необоснованной налоговой выгоды приведет к росту числа обращений от бизнеса о пересчете налогов, следует из письма замруководителя ФНС Константина Чекмышева на имя главы службы Даниила Егорова (копия есть у РБК).

Чекмышев обращает внимание на то, что в ближайшее время ведомство может частично пересмотреть подход к выявлению «необоснованной налоговой выгоды» (ст. 54.1 Налогового кодекса). «При изменении позиции ФНС в отношении налоговой реконструкции при выявлении налоговыми органами нарушений налогоплательщиками ст. 54.1 НК в части необходимости перерасчета налоговых обязательств <...> увеличится количество поданных в ФНС жалоб, содержащих требования налогоплательщиков по пересмотру ранее принятых решений», — отмечается в письме Чекмышева к Егорову.

На письме стоит одобрительная резолюция Егорова, говорит источник РБК в налоговой.

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Пресс-служба ФНС сообщила РБК, что ведомство «создало платформу по досудебному урегулированию налоговых споров». «Основная концепция в том, что каждая жалоба является основанием не только для запуска процедуры ее рассмотрения, но и для выявления причины ее подачи», — говорится в ответе службы. «Задача ФНС России — найти причину возникновения спора и устранить условия его возникновения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Почему ФНС ждет роста количества жалоб

Последние несколько месяцев налогоплательщики находятся в ожидании письма-«методички» от ФНС по применению ст. 54.1 Налогового кодекса, напоминает старший юрист Deloitte Legal в СНГ Павел Баранов.

Статья была введена в 2017 году для защиты добросовестных налогоплательщиков и борьбы с размыванием налоговой базы. Однако правоприменительная практика по ней привела к росту нагрузки на бизнес, утверждали представители бизнес-организаций и эксперты, указывая на случаи, когда инспекторы доначисляли налоги компаниям, уличенным в применении схем налоговой оптимизации, не учитывая реально понесенные расходы и право на налоговые вычеты. Как следствие, доначисления и штрафы могут значительно превышать суммы, которые бизнес заплатил бы в бюджет, если бы не применял схемы налоговой экономии. В Аналитическом центре при правительстве предлагали законодательно закрепить так называемую налоговую реконструкцию — то есть рассчитывать, сколько компания недоплатила в бюджет, и доначислять налог не более этой суммы.

«Ключевой вопрос, интересующий бизнес сейчас, — это право на налоговую реконструкцию, а также условия и порядок ее применения», — говорит Баранов.

Планы применять налоговую реконструкцию в усеченном виде анонсировал замглавы ФНС Виктор Бациев 19 ноября. Бациев, в частности, говорил, что бизнес будет вправе рассчитывать на реконструкцию, если он не причастен к схемам и фирмам-однодневкам или не знал о таком характере деятельности контрагентов.

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Логика ожиданий ФНС относительно роста жалоб такова: признание необходимости налоговой реконструкции для ряда случаев приведет к тому, что бизнес станет оспаривать уже принятые решения о доначислениях, которые могут быть задним числом признаны излишними в результате изменения подхода. При этом компании обязаны будут сначала обратиться к налоговикам для попытки досудебного обжалования. «В порядке досудебного урегулирования в течение одного года со дня вынесения обжалуемого решения может быть подана повторная жалоба по новому основанию — изменение позиции налогового ведомства», — пояснил РБК адвокат, партнер консалтинговой компании «Номен» Иван Яголович. Поэтому следует ожидать поступления жалоб по пересмотру решений, вынесенных с 2020 года с применением ст. 54.1, считает он.

Реформа системы досудебного урегулирования

В самой ФНС оценивают предельное количество потенциальных жалоб в 318 досудебных оспариваний доначислений, указано в письме. В связи с этим ФНС меняет структуру своего управления досудебного урегулирования налоговых споров (УДУНС) — упраздняет ряд отделов и создает новые. Штат сотрудников управления предложено увеличить с 82 до 104 человек, следует из письма Чекмышева. В том числе создается отдел анализа и автоматизации процессов досудебного урегулирования споров и цифровизации причин возникновения споров.

Яголович утверждает, что за время действия ст. 54.1 по результатам налоговых проверок «излишне доначислены сотни миллиардов рублей, значительная часть уже взыскана, некоторые бизнесмены привлечены к уголовной ответственности или находятся под уголовным преследованием». «Конечно, люди потребуют пересмотра начисленных недоимок», — рассуждает он.

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Глава ФНС на парламентском часе в Совете Федерации 10 февраля сообщил, что служба реформирует институт досудебного рассмотрения споров. «Сегодня каждая жалоба в Федеральную налоговую службу является для нас инцидентом. Что я понимаю под этим? Это значит, что неважно, кто прав, кто виноват, в случае наличия жалобы. Самое главное для нас — по методологическим блокам распределить причины возникновения жалоб и работать на то, чтобы они не возникали», — объяснил он. Для удобства налогоплательщиков появится возможность подавать формализованные (структурированные) жалобы из личных кабинетов — пользователю достаточно только выбрать документ, который он хочет обжаловать, а дальше ему будет предложено заполнить готовые формы с основаниями для обжалования этого документа, сообщила РБК пресс-служба ФНС.

Необходимость реформирования системы досудебного урегулирования назрела, убежден адвокат Яголович. «Если новая структура обеспечит справедливое и быстрое разрешение споров, то такое реформирование нужно приветствовать», — сказал он.

Очевидно, что вслед за пересмотром подхода к ст. 54.1 «нагрузка ФНС в части досудебного урегулирования споров возрастет пропорционально желанию налогоплательщиков отстоять хотя бы часть своих расходов и вычетов по НДС в рамках налоговой реконструкции», считает Баранов. В целом для обеспечения единообразного подхода к разрешению спорных вопросов центральный аппарат ФНС замыкал решения по большому числу жалоб на себя, отнимая самостоятельность у региональных управлений, поэтому логичным шагом со стороны контрольных органов будет расширение штата за счет привлечения дополнительных высококвалифицированных специалистов, говорит он.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: налоги , ФНС , досудебное соглашение , Егоров , урегулирование
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