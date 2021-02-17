ФНС пообещала показывать данные о покупках россиян нажатием одной кнопки

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Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует объединить сервис «Личный кабинет налогоплательщика» с данными онлайн-касс, после чего россияне смогут увидеть все свои покупки, оплаченные с помощью банковских карт. Об этом заявил глава ведомства Даниил Егоров, говорится в сообщении ФНС, поступившем в РБК после закрытого заседания коллегии службы.

По словам главы ФНС, с марта 2021 года в России запустят технологию по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов, что позволит сократить сроки возврата денег до полутора месяцев. «Новая технология тестируется и для вычетов на лекарства», — добавил Егоров.

«Планируется объединить личный кабинет с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки», — заявил Егоров.

В конце января Госдума в первом чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, которые упрощают оформление вычетов для физлиц. Законопроект предусматривает подачу заявления на сайте налоговой службы, без личного визита в инстанцию. Нововведение касается вычетов по расходам на покупку жилья и выплату процентов по ипотеке, а также инвестиционных вычетов.