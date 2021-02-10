Глава ФНС анонсировал сокращение срока получения статуса ИП до минут

Кроме того, по словам Даниила Егорова, налоговое ведомство готово уже в марте начать в автоматическом режиме предоставлять вычеты по налогу на доходы физических лиц

Дании Егоров (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует упростить процедуру получения статуса индивидуального предпринимателя (ИП), сократив необходимый для этого срок до нескольких минут. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров, выступая в среду на заседании Совета Федерации.

«Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход, где это займет несколько минут», — пояснил Егоров (трансляция с заседания велась на канале Совета Федерации в YouTube).

Кроме того, по словам главы ФНС, его ведомство готово уже в марте начать в автоматическом режиме предоставлять вычеты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Новая система может начать работу в случае принятия и вступления в силу закона, который в настоящее время находится на рассмотрении Госдумы.

«Рассматривается автоматическое предоставление имущественных вычетов, если Совет Федерации поддержит этот законопроект, то с марта мы готовы — уже всё, полностью оттестировали систему — приступить к автоматическому вычету имущественных и инвестиционных вычетов», — сказал Егоров, добавив, что его ведомством разрабатывается проект по автоматическому предоставлению также и социальных вычетов.

«Для того чтобы людям было комфортно выбирать счет, на который они получат вычеты. Больше от них никаких действий не потребуется», — пояснил глава ФНС.