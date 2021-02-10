Глава ФНС анонсировал сокращение срока получения статуса ИП до минут
Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует упростить процедуру получения статуса индивидуального предпринимателя (ИП), сократив необходимый для этого срок до нескольких минут. Об этом заявил глава ФНС Даниил Егоров, выступая в среду на заседании Совета Федерации.
«Мы сейчас готовим решение, которое упростит вход в статус индивидуального предпринимателя, близкий по входу, как это реализовано на налоги на профессиональный доход, где это займет несколько минут», — пояснил Егоров (трансляция с заседания велась на канале Совета Федерации в YouTube).
Кроме того, по словам главы ФНС, его ведомство готово уже в марте начать в автоматическом режиме предоставлять вычеты по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Новая система может начать работу в случае принятия и вступления в силу закона, который в настоящее время находится на рассмотрении Госдумы.
«Рассматривается автоматическое предоставление имущественных вычетов, если Совет Федерации поддержит этот законопроект, то с марта мы готовы — уже всё, полностью оттестировали систему — приступить к автоматическому вычету имущественных и инвестиционных вычетов», — сказал Егоров, добавив, что его ведомством разрабатывается проект по автоматическому предоставлению также и социальных вычетов.
«Для того чтобы людям было комфортно выбирать счет, на который они получат вычеты. Больше от них никаких действий не потребуется», — пояснил глава ФНС.