ФНС решила создать отдельную налоговую инспекцию для богатых россиян

Для обслуживания граждан с большими доходами налоговики создали специализированную инспекцию. В службе заявили, что эта работа требует специальных знаний и навыков

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Россиянами с доходом более 500 млн руб. в год будет заниматься специализированная налоговая инспекция, о создании которой сообщает Федеральная налоговая служба.

«С 1 февраля 2021 года в структуре налоговых органов создается новая специализированная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам — физическим лицам», — говорится в сообщении ФНС, поступившем в РБК.

Она получит название Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 10 и будет администрировать налогоплательщиков — физических лиц с наиболее крупными доходами — свыше 500 млн руб.

«В качестве дополнительных критериев будут учитываться наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера», — пояснили в службе.

В ФНС отметили, что налогообложение состоятельных россиян требует особых компетенций, поскольку приходится иметь дело со сложными финансовыми операциями и международными договорами в области налогообложения.