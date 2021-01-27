ФНС решила создать отдельную налоговую инспекцию для богатых россиян

«Применение подобной модели к таким налогоплательщикам позволит обеспечить качественное исполнение законодательства. Стоит подчеркнуть, что создание инспекции не предполагает особых условий и изменения порядка работы налоговых органов с физическими лицами, который един для всех налогоплательщиков-физлиц и останется в рамках текущего законодательства», — пояснила ФНС.
Там также отметили, что отраслевой подход внедряется в налоговых органах с 2018 года, а в последние годы в налоговом законодательстве произошли значительные изменения, которые затрагивают физических лиц. «Введен институт контролируемых иностранных компаний, изменились правила определения налогового резидентства, расширен международный обмен, повысилась налоговая нагрузка на собственников дорогостоящих объектов имущества», — отмечает ФНС.
Ранее о создании специализированной инспекции для самых богатых сообщило издание VTimes. Источник издания, близкий к ФНС рассказал, что идея создать инспекцию для VIP-клиентов обсуждалась в много лет назад. По его словам, сейчас их декларации, данные о доходах, активах и сложных операциях проверяют инспекции в регионах, где зарегистрированы обладатели больших состояний. Но инспекциям на местах не хватает информации: для оценки налогов богатых людей нужно точно понимать, бенефициарами каких компаний, в том числе иностранных, они являются, продолжил собеседник издания.
Поэтому перед новой инспекцией будет поставлена задача создать досье на таких предпринимателей, для этого она в том числе использует данные автоматического обмена финансовой информацией с другими странами, добавил он.
С 1 января 2021 года налог на доход физических лиц более 5 млн руб. в год вырос до 15%. Полученные дополнительные отчисления в бюджет правительство России обещает направить на лечение детей с редкими заболеваниями.
Заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач сообщил, что на счетах, которые открыты российскими гражданами и компаниями в иностранных банках, лежит более 13 трлн руб., что по нынешнему курсу составляет около $177 млрд. «На сегодня мы видим: россияне располагают в целом по миру <...> 700 тыс. финансовых счетов. Это 400 тыс. налоговых резидентов — юрлиц и физлиц, остатки по этим счетам в рублевом эквиваленте превышают 13 трлн руб. Серьезные активы», — сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.
Авторы
Владислав Гордеев, Иван Ткачёв