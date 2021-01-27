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ФНС решила создать отдельную налоговую инспекцию для богатых россиян

Для обслуживания граждан с большими доходами налоговики создали специализированную инспекцию. В службе заявили, что эта работа требует специальных знаний и навыков
Фото: Стоян Васев / ТАСС
Фото: Стоян Васев / ТАСС

Россиянами с доходом более 500 млн руб. в год будет заниматься специализированная налоговая инспекция, о создании которой сообщает Федеральная налоговая служба.

«С 1 февраля 2021 года в структуре налоговых органов создается новая специализированная налоговая инспекция по крупнейшим налогоплательщикам — физическим лицам», — говорится в сообщении ФНС, поступившем в РБК.

Она получит название Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам № 10 и будет администрировать налогоплательщиков — физических лиц с наиболее крупными доходами — свыше 500 млн руб.

«В качестве дополнительных критериев будут учитываться наличие контролируемых иностранных компаний, операций и счетов за границей, а также осуществление налогооблагаемых операций инвестиционного характера», — пояснили в службе.

В ФНС отметили, что налогообложение состоятельных россиян требует особых компетенций, поскольку приходится иметь дело со сложными финансовыми операциями и международными договорами в области налогообложения.

«Применение подобной модели к таким налогоплательщикам позволит обеспечить качественное исполнение законодательства. Стоит подчеркнуть, что создание инспекции не предполагает особых условий и изменения порядка работы налоговых органов с физическими лицами, который един для всех налогоплательщиков-физлиц и останется в рамках текущего законодательства», — пояснила ФНС.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

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Там также отметили, что отраслевой подход внедряется в налоговых органах с 2018 года, а в последние годы в налоговом законодательстве произошли значительные изменения, которые затрагивают физических лиц. «Введен институт контролируемых иностранных компаний, изменились правила определения налогового резидентства, расширен международный обмен, повысилась налоговая нагрузка на собственников дорогостоящих объектов имущества», — отмечает ФНС.

Ранее о создании специализированной инспекции для самых богатых сообщило издание VTimes. Источник издания, близкий к ФНС рассказал, что идея создать инспекцию для VIP-клиентов обсуждалась в много лет назад. По его словам, сейчас их декларации, данные о доходах, активах и сложных операциях проверяют инспекции в регионах, где зарегистрированы обладатели больших состояний. Но инспекциям на местах не хватает информации: для оценки налогов богатых людей нужно точно понимать, бенефициарами каких компаний, в том числе иностранных, они являются, продолжил собеседник издания.

Поэтому перед новой инспекцией будет поставлена задача создать досье на таких предпринимателей, для этого она в том числе использует данные автоматического обмена финансовой информацией с другими странами, добавил он.

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С 1 января 2021 года налог на доход физических лиц более 5 млн руб. в год вырос до 15%. Полученные дополнительные отчисления в бюджет правительство России обещает направить на лечение детей с редкими заболеваниями.

Заместитель руководителя ФНС Дмитрий Вольвач сообщил, что на счетах, которые открыты российскими гражданами и компаниями в иностранных банках, лежит более 13 трлн руб., что по нынешнему курсу составляет около $177 млрд. «На сегодня мы видим: россияне располагают в целом по миру <...> 700 тыс. финансовых счетов. Это 400 тыс. налоговых резидентов — юрлиц и физлиц, остатки по этим счетам в рублевом эквиваленте превышают 13 трлн руб. Серьезные активы», — сказал он, выступая на Гайдаровском форуме.
 

Авторы
Владислав Гордеев, Иван Ткачёв
налоги богатые ФНС
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