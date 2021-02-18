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Виктор Бабарико вступил в борьбу за первый срок
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Газета
Виктор Бабарико вступил в борьбу за первый срок
Газета № 014 (3303) (1802)
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Виктор Бабарико вступил в борьбу за первый срок

В Минске начался суд над фигурантами дела Белгазпромбанка
Верховный суд Белоруссии начал рассматривать обвинения против фигурантов дела Белгазпромбанка, среди которых — его основатель Виктор Бабарико, пытавшийся баллотироваться в президенты в прошлом году. Ему грозит до 15 лет тюрьмы
Виктор Бабарико
Виктор Бабарико (Фото: Oksana Manchuk / AP)

17 февраля в Минске начался судебный процесс по делу Белгазпромбанка. На скамье подсудимых все бывшее руководство банка, в том числе председатель правления Виктор Бабарико. Дело рассматривается сразу в Верховном суде, и это, как ранее говорил один из адвокатов банкира Дмитрий Лаевский, заведомо лишает его подзащитного права на апелляцию, поскольку вышестоящей инстанции у Верховного суда нет.

В чем обвиняют Виктора Бабарико

Предъявленное Генпрокуратурой Бабарико обвинение — отмывание средств, полученных преступным путем, и получение взятки в особо крупном размере. Согласно белорусскому Уголовному кодексу, максимальное наказание по первому составу (ч. 2 ст. 235) — семь лет лишения свободы, по статье о даче взятки (ч. 3 ст. 430) — 15 лет. Согласно материалам дела, Бабарико, будучи главой Белгазпромбанка, одного из крупнейших в республике и кредитующего преимущественно негосударственный сектор, «создал из числа своих заместителей организованную группу», чтобы регулярно получать взятки от бизнеса, заинтересованного в благорасположении руководства банка. По версии обвинения, топ-менеджеры банка получали взятки от корпоративных клиентов с начала 2004 года до середины июня 2020-го, их общая сумма составила почти 30,5 млн белорусских рублей (более $11,5 млн). На сумму более чем $380 тыс. Бабарико купил недвижимость в Минске, чтобы легализовать доход, полученный преступным путем, утверждается в деле.

Семеро согласных и один отрицающий

Всего в деле Белгазпромбанка восемь фигурантов — помимо Виктора Бабарико это шесть бывших заместителей председателя правления банка и руководитель ООО «Активлизинг» Виктор Кобяк. Последний — единственный, кто обвиняется не в получении, а в даче взятки должностным лицам Белгазпромбанка.

В ноябре прошлого года Комитет госбезопасности Белоруссии заявил, что все фигуранты дела, кроме Бабарико, признали свою вину. «Раз КГБ это заявляет, вероятнее всего, это так», — сказал РБК Лаевский. «Я не буду детализировать, но подсудимых обвиняют в разном. И то, что люди по какой-то причине выбрали для себя такой путь (признание вины. — РБК), совершенно не означает, что доказана вина Бабарико. Это манипуляции общественным мнением», — считает он.

Бабарико мог стать основным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах прошлого года, но в бюллетени его имя не попало. Он был задержан в июне, еще до регистрации кандидатов, а баллотироваться не смог, так как ЦИК забраковала большинство подписей, поданных за него (по Конституции страны в выборах не может участвовать только осужденный). В июне, когда Бабарико был задержан, занимавший пост председателя Комитета госконтроля Иван Тертель (сейчас возглавляет КГБ) заявил, что за деятельностью банкира стоят «кукловоды» — «большие начальники» в российском «Газпроме», «а может быть, и выше», которые опасаются, что раскроется их причастность к незаконной деятельности.

После задержания Бабарико в Белгазпромбанке, который действует в Белоруссии с 1990 года и в котором российские «Газпром» и Газпромбанк контролируют 99,6%, была введена временная администрация.

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Соперник Лукашенко — РБК: «Устрашение — малая часть того, что происходит» Виктор Бабарико

Как прошел первый день суда

Пресс-служба Верховного суда отказалась аккредитовать на процесс журналистов крупнейших независимых СМИ Белоруссии, включая Tut.by, Onliner и другие. В зал пустили только корреспондентов государственных СМИ и российских информационных агентств, пишет Tut.by. В первый день слушаний на них присутствовали дипломаты стран Евросоюза, включая Францию, а также представители Великобритании и США.

В первый день защите дали возможность заявить несколько ходатайств. Практически все, включая просьбу об изменении меры пресечения на домашний арест, судья отклонил.

Ходатайство заявил и сам Бабарико, попросивший дать ему в СИЗО один день в неделю для ознакомления с делом в присутствии адвокатов. Как пояснил Лаевский, во время ознакомления защиты с материалами дела адвокатов не пускали к клиенту в изолятор и не дали пообщаться с подзащитным. «Это важная стадия — только в ней сторона защиты получает возможность увидеть материалы дела и понять, на чем основано обвинение. Но было отказано», — сообщил Лаевский РБК.

Также защита просила суд разрешить фотокопирование дела. «В нем 122 тома, из которых более 100 томов — это финансовые документы. Переписать это физически невозможно в принципе, даже если вы посадите 20 человек, которые будут переписывать, — пояснил Лаевский. — Естественно, когда следствие уже было завершено, нам их предоставили, мы выписки какие-то сделали, но это не то же самое, что иметь точные копии и предоставлять их в суде».

Блок видео рекомендаций

После подачи ходатайств началось оглашение обвинения, но судья успел прочесть около десяти страниц, хотя только обвинение Бабарико занимает более 70. «Еще есть другие обвиняемые — в совокупности по всем более 300 страниц, — пояснил Лаевский. — Завтра продолжат оглашать обвинение. И, видимо, уже не завтра, а в какой-то другой день начнутся допросы».

Задержания на акции протеста в Минске. Фоторепортаж На воскресенье был запланирован «Марш гордости». Маршрут начинался в центре, у стелы «Минск — город-герой», проходил через центр города и должен был завершиться у двух СИЗО Еще до начала марша стали появляться сообщения о задержаниях, в основном журналистов. По данным Белорусской ассоциации журналистов (15:52), в Минске и других городах в общей сложности задержали 32 представителя прессы. Часть из них отпустили после проверки документов, но были и повторные задержания После начала марша между силовиками и протестующими вспыхнули столкновения. Для разгона протестующих правоохранители применяли водометы и светошумовые гранаты Очевидцы также сообщали, что сотрудники силовых структур применяли перцовый газ и «газ из баллончиков». В МВД применение какого-либо газа опровергли Еще 4 фото
Фотогалерея

Перед судом Бабарико обнародовал обращение. В нем он выразил уверенность, что в стране происходит необратимая трансформация общества. Эту идею бывший кандидат в президенты часто повторял на свободе, в том числе в интервью РБК. «Для многих из нас этот год стал годом победы — победы над рабством собственной души, — написал Бабарико. — В Беларуси выросло поколение людей с новым взглядом на себя, на страну и на будущее. Поколение, которое готово бороться за то, чтобы «не быць скотам». Силовую реакцию властей на демонстрации протеста он назвал абсолютно средневековыми репрессиями.

Возможна ли амнистия

На прошлой неделе в Минске прошло Всебелорусское народное собрание. Эксперты не исключали, что президент Александр Лукашенко может объявить о планах амнистировать всех или часть политических заключенных, которых, по данным правозащитного центра «Весна», в стране уже более 250. Бабарико тоже признан белорусскими правозащитниками политзаключенным. Однако белорусский лидер заявил, что политических заключенных в стране нет, а значит, и политической амнистии быть не может. «Я на этот вопрос уже отвечал журналистам. Если мне покажут хоть одну политическую статью в УК и скажут, что на основании этой статьи кто-то осужден, мы будем думать, какие принимать решения. У нас не было и нет никаких политических заключенных», — заявил 12 февраля Лукашенко.

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель, отвечая в кулуарах собрания на вопрос РБК о политической амнистии, повторил, что президент выразился достаточно четко: «Политических заключенных у нас нет».

В прошлом политические оппоненты Александра Лукашенко, получавшие тюремные сроки по решению суда, в основном их до конца не отбывали. Большинство осужденных по итогам акции протеста 2010 года вышли раньше установленного срока, а в 2015 году президент помиловал нескольких политзаключенных, на освобождении которых настаивало международное сообщество.

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: Белоруссия , Виктор Бабарико , суд , протесты
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