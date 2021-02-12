ЦБ прибег к телефонному праву

Мегарегулятор вводит единый суточный лимит по переводам в Системе быстрых платежей

ЦБ с 1 октября планирует установить суточный лимит на переводы через Систему быстрых платежей на уровне не менее 150 тыс. руб. В таком случае Сбербанку придется повысить максимальную сумму переводов в день втрое

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Банк России планирует обязать банки устанавливать для клиентов лимиты на переводы через Систему быстрых платежей на уровне не менее 150 тыс. руб. в сутки. Такое требование прописано в проекте указания ЦБ.

«Скорректировать свои лимиты банки должны будут до 1 октября 2021 года. Это позволит повысить доступность переводов через СБП для граждан», — говорится в сообщении регулятора.

В конце 2020 года первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова отметила, что Система быстрых платежей «не до конца решила вопрос платформенного рабства, потому что многие банки ввели заградительные тарифы, заградительные лимиты». По ее словам, «из многих банков «очень сложно вывести» деньги.

Новое требование Банка России в первую очередь затронет Сбербанк, у которого суточный лимит на переводы через СБП установлен в размере 50 тыс. руб. Сбербанк отказался от комментариев. В ВТБ разовый лимит — 150 тыс. руб., месячный — 2 млн руб. В Тинькофф Банке максимальная сумма одного перевода составляет 150 тыс. руб., максимум можно совершать 20 переводов в сутки и переводить не более 1,5 млн руб. в месяц. Банк «Русский Стандарт» не устанавливал отдельные лимиты для СБП — действуют только общие лимиты (50 тыс. руб. на один перевод, 150 тыс. руб. в день в мобильном банке и 300 тыс. руб. в день в интернет-банке), пояснил его представитель. У МКБ для всех переводов, в том числе через СБП, суточный лимит без авторизации составляет не более 150 тыс. руб., для авторизованных операций — не более 500 тыс. руб. Промсвязьбанк ограничивает размер одной транзакции 300 тыс. руб. Клиенты Газпромбанка могут переводить не более 300 тыс. руб. в сутки.

С 1 апреля 2022 года банки также будут обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги через СБП с помощью разработанного НСПК мобильного приложения, отмечается в сообщении ЦБ. «Это приложение позволяет провести сканирование QR-кода по удобному клиентскому пути и расплатиться через СБП в любых торгово-сервисных предприятиях, которые принимают такой способ оплаты», — объяснили в Банке России.

Как ЦБ продвигает использование СБП

Система быстрых платежей была запущена Банком России в начале 2019 года. Она позволяет переводить денежные средства по номеру телефона между счетами разных банков. ЦБ создавал СБП как конкурента Сбербанку, который первым на рынке запустил систему переводов по номеру телефона и был монополистом в этой сфере.

Крупнейший банк не хотел подключать сервис ЦБ, и в результате регулятор ввел обязательный срок для подключения системно значимых банков к СБП до 1 октября 2019 года. Сбербанк подключился к системе на полгода позже, за что был оштрафован ЦБ.

Банки с универсальной лицензией должны были подключиться к СБП до 1 января 2021 года. По данным ЦБ на начало февраля 2021 года, это требование не выполнили четыре банка из 195. «Мы ожидаем подключения остальных банков с универсальной лицензией и активно работаем с ними в этом направлении», — сообщали РБК в пресс-службе регулятора. Всего участниками системы являются 211 кредитных организаций.

После запуска системы в ней существовала проблема заградительных комиссий, которую банки взимали с клиентов за переводы. Чтобы ее устранить, в феврале 2020 года ЦБ до июля 2022 года отменил плату для банков за переводы между физлицами, рассчитывая, что они поступят так же с комиссиями для своих клиентов. По словам Скоробогатовой, несмотря на нулевые комиссии и себестоимость операций, некоторые банки вводят для клиентов тарифы за переводы через СБП в размере 1–1,5%, то есть как по карточным транзакциям.

В итоге в марте 2020 года ЦБ запретил банкам с 1 мая взимать комиссии с клиентов за переводы через СБП, если сумма транзакций в месяц не превышает 100 тыс. руб., при переводах свыше этой суммы комиссия не может быть больше чем 0,5% от суммы перевода и превышать 1,5 тыс. руб. Мера вводилась как антикризисная для поддержки граждан в условиях пандемии коронавируса, и она до сих пор не отменена в отличие от других мер ЦБ.

Есть ли риски у инициативы

Низкий лимит для перевода — это один из способов, которым банк пытается обезопасить своих клиентов, поясняет генеральный директор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников. «Сбербанк — крупнейший банк страны, и именно его клиенты чаще всего привлекают мошенников. Значительная часть хищений осуществляется с использованием социальной инженерии, когда злоумышленники вынуждают жертву либо самостоятельно перевести деньги, либо сообщить данные, которые помогут им получить доступ к банковскому счету, и небольшой лимит позволяет снизить среднюю сумму похищенных средств. В случае увеличения лимита люди смогут потерять за одну социотехническую атаку не 50 тыс., а 150 тыс. руб.», — говорит эксперт по кибербезопасности. С другой стороны, низкие лимиты мешают жить самим клиентам банка, поэтому важно найти золотую середину между безопасностью и удобством, добавляет Солодовников.

Нет прямой корреляции между лимитом и безопасностью переводов, так как всегда есть опасность взлома и утечек денежных средств со счетов из-за действий хакеров, возражает генеральный директор дата-центров Oxygen Павел Кулаков.

«Сбербанк — крупнейший в стране эмитент карт, и комиссия за переводы составляет заметную часть его доходов. В связи с этим и его вступление в СБП затягивалось. Видимо, с этим же связан и тот факт, что он установил относительно низкий лимит на переводы», — предполагает управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Он добавляет, что львиная доля переводов через СБП производится на относительно небольшие суммы, а повышение лимитов может способствовать росту популярности СБП среди клиентов Сбербанка.

Изменение суточного лимита вряд ли может нести риски для Сбербанка с точки зрения оттока средств клиентов, указывает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин, отмечая, что повышение лимита может оказать влияние на объемы комиссионных доходов по переводам физических лиц.