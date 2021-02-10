Банкирам не советуют рассчитывать на вторую половину

Эксперты НРА прогнозируют неполный возврат снятых клиентами со счетов наличных

Население и бизнес имеют недостаточно стимулов, чтобы возвращать в банки наличные деньги, снятые на пике кризиса, считают аналитики НРА. Одна из причин — низкие ставки по депозитам

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В начале 2021 года спрос на наличные деньги в России остался повышенным, несмотря на прохождение пиков кризиса, следует из обзора Национального рейтингового агентства (НРА), поступившего в РБК. Как отмечают аналитики, в январе объем наличных в обращении сократился под воздействием сезонности на 255 млрд руб., но это примерно вдвое меньше притока наличности, который наблюдался в декабре (502 млрд руб.). Обычно в январе уровень возврата денег в банковскую систему составляет 85%, подчеркивают в НРА.

«Причинами такой динамики являются сохраняющиеся низкие ставки по вкладам и предновогодние ограничения, в результате которых отдельные отрасли недополучили выручку в праздничные дни, а население снизило потребительский спрос», — указывают аналитики.

Эксперты НРА прогнозируют, что в 2021 году спрос на наличные в России будет стабилизироваться медленно и в банки вернется меньше половины того, что было изъято населением и бизнесом в 2020-м. По их оценкам, речь идет лишь о 1,1 трлн руб., или 39,3%, от 2,8 трлн руб. — прошлогоднего прироста наличных денег в обращении. В 2020 году сумма банкнот и монет на руках у населения и бизнеса увеличилась на рекордные 26,4%, до 13,4 трлн руб., оценивал ЦБ.

Почему в банки вернется лишь часть наличных

Спрос на наличные в пандемию был беспрецедентным, он не сравним с кризисами прошлых лет, говорит старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. По ее словам, в 2008 и 2014 годах отток в наличность тоже наблюдался, но тренд быстро развернулся из-за роста ставок по депозитам. В 2021 году это вряд ли произойдет, возврату ликвидности в банки мешают низкие ставки и мягкая денежно-кредитная политика ЦБ, говорится в обзоре НРА.

«Население существенно реагирует на низкие ставки по вкладам и обесценение рубля к другим валютам. Эти факторы влияют на возврат ликвидности в большей степени», — поясняет Караваева.

С середины декабря 2020 года средняя максимальная ставка по депозитам в крупнейших банках оставалась неизменной — 4,49%, следует из данных ЦБ. Показатель незначительно вырос в конце года на фоне запуска банками сезонных вкладов, но находится на уровне, близком к историческому минимуму.

Возврат ликвидности в банки также будет зависеть от финансового положения бизнеса. В кризис компании недополучили выручку, но могли рассчитывать на программы поддержки от государства. В 2021 году программы завершатся и возникнет необходимость уплаты отсроченных налогов, отмечает в обзоре НРА. «Возврат наличности от бизнеса пойдет в основном в уплату налогов и кредитов, поэтому эта ликвидность не задержится на счетах организаций до конца года. Это будут периодические притоки ликвидности», — добавляет Караваева.

Рост наличных в обращении естественен, если растет экономика и цены, замечает главный экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец. По ее словам, в 2020 году спрос на наличность превысил трендовый уровень примерно на 1 трлн руб. и этот «навес» будет сжиматься.

Возврат около 1 трлн руб. обратно в банки «может оказаться очень длительным» при мягкой политике ЦБ, считает начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин. По его словам, депозиты уже не воспринимаются населением как инструмент для сбережений, а бизнес, скорее всего, будет сокращать запасы наличными очень медленно.

На скорость возврата денег в безналичную форму влияет динамика доли теневой экономики после кризиса, отмечает руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея: «Если потребление и активность будут расти быстро, а теневая экономика не расширится после кризиса и продолжительных ограничений, можно ожидать ускоренного возврата наличности в банковскую систему. В этом смысле драйвером являются не отдельные бизнесы или население, а взаимодействие между ними».

Как будут возвращаться деньги

Часть наличности вернется на банковские вклады во второй половине 2021 года, прогнозируют в НРА. Это возможно в условиях разворота ставок, хотя приток будет небольшим — около 200 млрд руб., замечает Караваева. Еще 250–300 млрд руб., по ее оценкам, физлица могут вернуть на валютные счета. Это возможно «в периоды укрепления рубля и удачного момента для покупки валюты, а также в ожидании открытия туристических направлений», добавляет она.

Существенная часть сбережений населения может поступить на специальные эскроу-счета, которые используются для покупки жилья в ипотеку. По этому каналу возврат наличности может составить до 350 млрд руб., говорит Караваева. Бизнес, по ее словам, не сыграет значительной роли в поддержании ликвидности банковского сектора.

«Эскроу-счета — это все-таки в значительной степени кредитные деньги (туда входит и ипотека), это означает меньшую значимость данного фактора», — не соглашается Сусин. По его словам, основным драйвером возврата наличных в систему будет рост потребления, а значит, безналичных расчетов, а также покупка валюты населением.

«На фоне снятия ограничительных мер и повышения экономической активности можно ожидать всплеска потребления. Особенно это заметно в тех сегментах экономики, которые были подвержены ограничениям больше других. Остальные каналы могут быть также важны, но зависят от шоков, в том числе и валютных», — полагает Кривошея.

Прогнозы на 2021 год

В Банке России ожидают, что стабилизация спроса населения и бизнеса на наличность произойдет в 2021 году и средства начнут возвращаться в систему. «Продолжительность этого периода в значительной степени зависит от нормализации эпидемической ситуации», — пояснял РБК представитель ЦБ.

«Экономике нужно время — карантины должны быть сняты, а после этого надо будет перестраиваться к нормальному режиму, нащупать новую нормальность», — соглашается Донец. По ее оценкам, объем наличных в обращении в 2021 году вырастет, но в пределах 0,5–1 трлн руб.