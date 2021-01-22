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Под конец 2020 года россияне купили валюту почти на $5 млрд

ЦБ зафиксировал повышенный спрос населения на валюту в ноябре—декабре. Почти 90% приобретений граждан «осело» на депозитах в российских банках
Доллар/Рубль USD/RUB ₽74,855 +1,37% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽91,043 +1,33% Купить
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В ноябре—декабре 2020 года чистые покупки валюты населением составили $4,7 млрд, следует из данных Банка России (pdf.). Физлица совершали сделки в российских банках и на Московской бирже через брокеров, при этом значительная часть купленной валюты размещалась на банковских депозитах и счетах, отмечает ЦБ. В итоге за последние два месяца 2020 года валютные пассивы российских кредитных организаций выросли на $4,2 млрд.

По данным регулятора, на 1 ноября на валютных счетах и срочных вкладах россияне держали $87,5 млрд. Таким образом, депозитная база кредитных организаций в валюте за два месяца выросла на 4,8%. При этом в 2020 году валютные сбережения населения в банках в целом сокращались: население активно забирало валюту в марте и апреле, а также сентябре и октябре. В те же периоды рубль значительно слабел по отношению к доллару и евро. В ноябре—декабре, когда граждане вернулись к активному пополнению депозитов и счетов в валюте, рубль укрепился к доллару на 6,9%, отмечает Банк России.

Credit Suisse предсказал доллар дешевле 70 руб.
Финансы
Фото:Михаил Воскресенский / РИА Новости

Крупные западные инвестбанки ранее прогнозировали, что в 2021 году российский рубль будет укрепляться. Аналитики Credit Suisse, например, заложили в свой прогноз уровень 65–70 руб. за доллар. Прогноз Bank of America (BofA) — 68 руб. за доллар на конец года, в среднем за год — 70 руб.

Отток валютных вкладов населения из банков весной и осенью эксперты связывали не только с курсом рубля, но и с политикой кредитных организаций. В марте ФРС США резко снизила базовую ставку (до 0–0,25%), реагируя на риски пандемии коронавируса. Это повлияло на политику в том числе российских банков по привлечению вкладов: некоторые из них снизили доходность сберегательных продуктов в валюте, а некоторые перестали привлекать от физлиц новые депозиты в долларах, отмечал директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

Спрос клиентов банков на валюту в конце 2020 года заставил организации активнее ввозить ее из-за рубежа. Согласно данным ЦБ, только в ноябре банки ввезли банкноты на $2,1 млрд — это максимум с марта прошлого года. Тогда, на фоне паники на финансовых рынках, ввоз наличных долларов превысил $4,9 млрд, писал РБК.

Автор
Юлия Кошкина
валюта банки вклады
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