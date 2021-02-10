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Газета № 008 (3297) (1002) Политика,
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Президент-рецидивист

В сенате США началось рассмотрение второго импичмента Дональду Трампу
В Вашингтоне стартует первый в истории повторный импичмент президента США. Хотя Дональд Трамп уже перестал быть главой государства, обвинения, предъявленные ему палатой представителей, не сняты. Его защита с ними не согласна
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Во вторник, 9 февраля, в сенате конгресса США начнется историческое рассмотрение второго импичмента Дональда Трампа. По закону импичмент (обвинение) предъявляется палатой представителей конгресса, и она вынесла свое решение 13 января. За выдвижение обвинения по единственной статье — подстрекательство к мятежу — проголосовали 232 конгрессмена, против — 197. В сенат обвинение было направлено две недели назад. Теперь сенаторы должны решить, виновен 45-й президент США или нет, а также может ли он в будущем занимать государственные посты.

Трамп уже заявил, что принимать участие в процессе не будет. Его будут представлять два адвоката — Дэвид Шон и Брюс Л. Кастор-младший. В офисе Трампа отмечали: Шон и Кастор согласны с тем, что этот импичмент неконституционен.

Как будет проходить процесс

Процедура рассмотрения обвинения была утверждена 8 февраля. Согласно договоренностям, процесс откроется 9 февраля четырехчасовыми дебатами о конституционности импичмента в отношении экс-президента. Если после этого процесс по импичменту все же продолжится, то каждая из сторон получит до 16 часов в течение двух дней, чтобы представить свои доводы сенату. После выступлений обеих команд состоится заседание, на котором сенаторы смогут задать свои вопросы — на это планируется выделить четыре часа. Также сенаторы смогут проголосовать за вызов свидетелей и представление дополнительных доказательств. На заключительные заявления обеим сторонам предоставят четыре часа, поровну распределенных между обвинителями и защитой Трампа.

Ранее сенат решил, что слушания по импичменту будут приостановлены с вечера пятницы, 12 февраля, до вечера субботы, 13 февраля. Это было сделано по просьбе адвоката Трампа Дэвида Шона, соблюдающего Шаббат.

Учитывая согласованный график, второй импичмент Трампа продлится меньше первого. Первое обвинения против политика — в злоупотреблении полномочиями (с увязкой выделения экономической помощи Украине, когда в Киеве начались разбирательства в отношении Хантера Байдена, сына Джо Байдена) — год назад заняло три недели.

Председательствовать на процессе будет сенатор-демократ от Вермонта Патрик Лихи. Год назад, во время первого импичмента Трампа, председателем был глава Верховного суда Джон Робертс, что объяснялось тем, что Трамп тогда был главой государства. Но поскольку 20 января этого года он покинул Белый дом, председательствующим назначен Лихи. Общий порядок рассмотрения обвинения сенаторы утвердят в начале слушаний.

Политика
Процесс импичмента Трампа решили приостановить на Шаббат Дональд Трамп

Для признания Трампа виновным необходимо, чтобы за это проголосовали две трети сенаторов, то есть 67 из 100. У республиканцев и демократов сейчас в палате равенство — по 50 сенаторов, так что для утверждения обвинения демократам нужны голоса как минимум 17 оппонентов.

Что привело ко второму импичменту

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где располагается конгресс США и где конгрессмены должны были утвердить результаты ноябрьских президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. В ходе столкновений манифестантов с полицией погибли пять человек. Идти к Капитолию и поддержать конгрессменов, выступающих против признания результатов выборов, в этот день на митинге призвал сам Трамп. Именно поэтому ему вменяется подстрекательство к мятежу.

Какие аргументы выдвинула команда Трампа

Адвокаты Трампа по этому делу — Шон и Кастор-младший — вместе раньше не работали, кто из них ведущий юрист — тоже непонятно, пишет The New York Times. Интересы Трампа должна была представлять команда во главе с Бутчем Бауэрсом, но он и клиент разошлись при выборе стратегии защиты (Трамп настаивал, что команда должна сфокусироваться на том, что «выборы были украдены»).

Блок видео рекомендаций

2 февраля команда Трампа предоставила его комментарии по этому делу, в которых обвинение было названо неконституционным. Обвинение не может быть предъявлено, говорится в документе, так как Трамп больше не является президентом, а Конституцией предусмотрено обвинение только человека, фактически занимающего этот пост. То, что Трамп больше не является президентом, делает невозможным и его отстранение.

При этом в истории США были случаи рассмотрения обвинения в отношении должностного лица уже после того, как фигурант расследования ушел в отставку. В частности, в 1876 году военного министра Уильяма Белнапа подвергли импичменту в день, когда он подал в отставку. Процесс в сенате прошел уже после его ухода с поста. Белнап в итоге был оправдан, но в политику больше не возвращался.

Трамп также считает, что сенат не может решать, имеет ли он право, будучи сейчас частным лицом, занимать впоследствии какой-либо государственный пост. Его команда полагает, что обвинение в подстрекательстве к мятежу несостоятельно, потому что нарушает фундаментальное право — право на свободу слова. Именно этим правом, гарантированным первой поправкой к Конституции, Трамп и воспользовался, когда выразил свое сомнение в честности выборов, говорится в представленном защитой комментарии.

Политика
Трамп отказался давать показания на процессе по импичменту Фото: Carlos Barria / Reuters

Адвокаты 45-го президента также не согласны с решением назначить председателем на процесс демократа Лихи. Это ставит вопрос о беспристрастности процесса, указано в комментарии.

Четкое разделение в отношении к процессу импичмента среди американцев фиксируют все исследования общественного мнения. Согласно последнему опросу Gallup, 89% демократов считают, что Трампа надо признать виновным, тогда как 88% республиканцев — против этого. В целом, 52% респондентов Gallup высказались в пользу осуждения, 45% — против.

Автор: Полина Химшиашвили.
Теги: импичмент , Дональд Трамп , Джо Байден , Сенат США
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