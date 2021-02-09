Иностранное оборудование попало под замок ФСБ

Российские компании жалуются на сложности с оформлением приезда зарубежных специалистов

Компании вновь испытывают сложности из-за задержки оформления документов на ввоз иностранных специалистов в Россию. Из-за этого они вынуждены откладывать модернизацию производств и выпуск новой продукции

Фото: Егор Алеев / ТАСС

О проблемах с ввозом в Россию иностранных работников РБК рассказали представители компаний из различных секторов и профилей.

Так, по словам Антона Гуськова, представителя Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК, включает Samsung, LG, Whirlpool, Beko и др.), проблема в основном затронула компании, у которых есть заводы в России и которым периодически необходимо модернизировать свои производственные линии. «О существенных сложностях из-за оформления иностранных специалистов» также заявил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

Проблема с оформлением касается в первую очередь российских компаний, которые используют иностранное оборудование, уточняет собеседник РБК в крупной промышленной компании, которой требуются иностранные специалисты для наладки оборудования.

Почему у иностранных специалистов возникли проблемы с въездом в Россию, разбирался РБК.

Как открывали и закрывали въезд

После начала пандемии премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о временном ограничении въезда иностранных граждан, но впоследствии смягчил требование для отдельных категорий, в том числе специалистов, участвующих в наладке и техническом обслуживании иностранного оборудования, а также однократно въезжающих высококвалифицированных специалистов. Компании должны направлять списки иностранных сотрудников для въезда в профильный орган, который, в свою очередь, пересылает их в МВД и ФСБ.

В середине прошлого года президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин писал Мишустину о задержке в выдаче подобных разрешений на въезд. Он указывал, что списки не поддаются отслеживанию и компаниям почти невозможно предсказать — есть ли у иностранного гражданина право пересечь границу России или уточнить возможную дату въезда. Последствия этого — высокие риски срыва крупных инвестиционных проектов.

В конце декабря Шохин вновь рассказал премьеру о проблемах с кадрами (копия документа есть в распоряжении РБК, подлинность подтвердил представитель союза). В нем он попросил рассмотреть возможность смягчения условий въезда в Россию для зарубежных специалистов, не являющихся высококвалифицированными. Как указывает глава РСПП, в связи с нехваткой таких кадров в стране ряд системообразующих предприятий российской промышленности сталкивается с необходимостью привлечения к трудовой деятельности подобных работников.

РСПП пока не получил ответ на это предложение, сообщил его представитель.

Почему возникла проблема

Как рассказал РБК руководитель VISTA Immigration (оказывает миграционные услуги) Тимур Беслангуров, в связи с пандемией процесс оформления документов для въезда иностранных специалистов в Россию в целях технического обслуживания иностранного оборудования увеличился в два-три раза. При этом срок оформления приглашения и визы для специалистов — граждан стран, с которыми открыто авиасообщение, а также иностранных граждан, имеющих вид на жительство в этих странах, остался прежним — около шести недель.

По словам Беслангурова, срок оформления документов для граждан стран, с которыми авиасообщение еще не возобновлено, сложно прогнозировать, так как перед оформлением приглашений и виз необходимо получить индивидуальное разрешение на въезд для каждого специалиста от ФСБ. Он отметил, что сроки рассмотрения и выдачи разрешений не регламентированы, однако уже сформировалась определенная практика. Например, ходатайство Минстроя рассматривается до двух месяцев, а Минпромторга — 1–1,5 месяца.

По словам Ораза Дурдыева, сейчас процедура рассмотрения заявлений на въезд для иностранцев остается «на усмотрение соответствующего госоргана». Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка содействует игрокам рынка, однако затем у них нет возможности проверить, включили ли МВД и ФСБ сотрудников в списки на въезд.

Два собеседника в компаниях, производящих бытовую технику, отметили, что профильное для их отрасли ведомство — Минпромторг — может рассматривать документы от двух недель до нескольких месяцев. Документы «могут зависнуть» и в ФСБ. «Списки сотрудников, которым нужно разрешение на въезд, составляются в ручном режиме, в них много путаницы, из-за чего людей не сажают в самолеты», — указал источник РБК в крупной промышленной компании.

РБК направил запрос в Минпромторг.

Представитель аппарата правительства в ответ на запрос РБК о возможных проблемах с ввозом кадров отметил, что с января 2021 года дополнительным распоряжением правительства «предусмотрен механизм въезда иностранных граждан на территорию России путем подачи заявок федеральными органами исполнительной власти через Единый портал государственных и муниципальных услуг». Один из собеседников РБК отметил, что эта форма действительно упростила процесс подачи документов, однако не ускорила сам процесс межведомственного согласования.

Как ограничения отражаются на бизнесе

Антон Гуськов сообщил, что из-за рубежа, как правило, привлекают топ-менеджмент и высококвалифицированных сотрудников, без компетенций которых установить и настроить новое оборудование не получится. «Мы знаем, что для решения этой проблемы некоторые компании прибегают к помощи региональных властей, чтобы они ходатайствовали об ускорении процесса. Для многих регионов заводы являются системообразующими предприятиями, и если останавливается производство, то это ощущают даже местные власти», — рассказал Гуськов.

Он пояснил, что сложившаяся ситуация вряд ли приведет к дефициту товара, однако помешает планам компании по развитию предприятия на российском рынке. «Если компания запускает новую линию — значит, она хочет увеличить объем выпускаемого товара, вывести на рынок новую линейку и т.д. Если иностранные специалисты не приедут вовремя, весь завод вряд ли остановится, но это приведет к потерям, потребители своевременно не получат новые модели техники и т.д.», — заключил он.

«Процесс приглашения сейчас неформализован и непрозрачен, что, в свою очередь, влечет за собой существенные задержки в модернизации и ремонте производственного оборудования. Мы инвестируем много ресурсов в повышение технологичности своих производств и хотим, чтобы эти изменения происходили согласно графику и ожиданиям», — говорит Ораз Дурдыев.

Собеседник РБК в одном из производителей бытовой техники рассказал, что компания рассчитывала сразу после новогодних каникул провести наладку оборудования, но из-за задержки оформления эти процедуры перенесли на начало марта. «Это на квартал сдвигает запуск новой модели, ради которой все делается. Планы производства так просто не поменяешь, нужно думать и о технологии, и о продажах, и о людях. Мы стараемся оперативно реагировать, но некоторые простои оборудования и отсутствие актуального предложения на рынке — это всегда убытки», — уточнил он, отметив все же, что пока они невелики.