Материнский капитал подбирается к финансовым продуктам

В правительстве обсуждают новые возможности привлечения долгосрочных инвестиций

Среди идей о возможном расширении использования маткапитала обсуждается предложение дать право вкладывать его в бумаги с минимальным риском и пенсионные резервы НПФ, выяснил РБК. В правительстве отправили предложение на доработку

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Одна из идей, обсуждавшаяся на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова в начале февраля, — возможность размещать маткапитал в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками.

Расширение возможностей инвестирования средств маткапитала включено в проект «Дорожной карты по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ» (есть у РБК, подлинность подтвердил чиновник финансово-экономического блока). Оно рассматривается как один из способов «стимулировать инвестиции физическими лицами на рынке капитала с целью обеспечения проектов долгосрочным финансированием».

По итогам совещания у Белоусова Минэкономразвития, Минтруду, Минфину и Банку России было поручено дополнительно проработать инициативу об инвестировании маткапитала в финансовые инструменты, в том числе биржевые, или вовсе исключить ее из проекта «дорожной карты». Копия протокола совещания, датированного 3 февраля 2021 года, есть у РБК, обсуждение проекта «дорожной карты» на совещании у Белоусова подтвердили источник, близкий к его участникам, а также собеседник, близкий к правительству.

Предложение предполагает, что «обналичить» тело материнского капитала — то есть, например, вложить в облигации и вскоре вывести деньги, продав эти бумаги, — будет нельзя. Семья сможет только получать на руки процентный доход от вклада или облигации.

Вероятность реализации

В Минэкономразвития России подтвердили, что совместно с общественными объединениями и заинтересованными ведомствами будут сформированы предложения, как не просто сберечь, но и приумножить материнский капитал через самые консервативные инструменты. «Этот вопрос требует бережного отношения, поскольку касается доходов российских семей с детьми. И рассматриваемые варианты должны быть без рисков по отношению к материнскому капиталу. Как только будет сформирована официальная позиция по этому вопросу, мы ее представим», — отметил первый заместитель министра экономического развития России Андрей Иванов.

Пункт об инвестировании средств маткапитала в финансовые инструменты действительно представлен на обсуждение в рамках проекта «дорожной карты», но речь может идти только об инвестировании в исключительно надежные инструменты, категоричен собеседник РБК в финансово-экономическом блоке правительства.

Понимая риски, связанные с инвестициями, Банк России предлагает более узкую трактовку этого пункта — инвестиции в пенсионные счета и пенсионные резервы, а также накопительное страхование жизни, сообщили РБК в пресс-службе регулятора. «Это инструменты с минимальным риском, которые позволят сохранить изначальную направленность выделения материнского капитала: долгосрочное улучшение условий жизни семей с детьми», — пояснили в Банке России, отметив, что эти предложения находятся в стадии обсуждения и еще не были детально проработаны с социальным блоком правительства.

В настоящее время один из разрешенных способов использования маткапитала уже включает в себя пополнение накопительной пенсии матери (в составе обязательного пенсионного страхования). Однако накопительная часть пенсии в целом заморожена с 2014 года, заморозка постоянно продлевается (в последний раз до конца 2023 года). Предложение ЦБ предполагает, в частности, что маткапитал или его часть можно будет направить на индивидуальный план в системе добровольного негосударственного пенсионного страхования.

В Минфине запрос РБК перенаправили в Минэкономразвития. В Минтруде сообщили, что данное предложение в министерство не поступало. РБК направил запрос представителю первого вице-премьера Андрея Белоусова.

На что сейчас можно тратить маткапитал В 2021 году размер маткапитала составляет 483 882 руб. на первого ребенка, при рождении второго ребенка он увеличивается еще на 155 550 руб. (таким образом, общая сумма на двух детей — 639 432 руб.). Поскольку маткапитал на первого ребенка был введен с 2020 года, семьи, где первый ребенок родился до этого времени, получают маткапитал на второго ребенка в размере 639 432 руб. В 2021 году Пенсионный фонд России направит на маткапитал 443 млрд руб. Сейчас материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий (в том числе на погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке), образование ребенка (можно оплатить обучение детей в образовательных учреждениях любого уровня — от детского сада до вуза), на накопительную пенсию матери, а также на товары и услуги, предназначенные для социальной адаптации детей-инвалидов из перечня правительства. Кроме того, семьи со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов, в которых второй ребенок родился после 1 января 2018 года, имеют право на ежемесячную выплату из средств маткапитала. Распределять средства маткапитала можно одновременно по нескольким направлениям, но наличные деньги по сертификату получить нельзя (кроме ежемесячной выплаты).

Риски при инвестировании маткапитала

«Идея выглядит интересной. Как минимум маткапитал будет работать, обеспечивая инвестиции в развитие экономики, а также доходность на уровне несколько выше инфляции», — говорит предправления «Финама» Владислав Кочетков. Вместе с тем, по его мнению, нельзя исключать и интеграцию с индивидуальным инвестиционным счетом (ИИС) третьего типа — так инвесторы получат определенные вычеты. «На самом деле больших рисков тут нет. При существенном росте инфляции маткапитал подвергнется обесценению», — полагает он. Правительство возобновило ежегодную индексацию маткапитала на уровень инфляции за предыдущий год с 2020 года. В текущем году его размер был увеличен на 3,7%.

Управляющий партнер юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин назвал обсуждаемую инициативу «неоднозначной». Сам по себе риск потери вложений является неотъемлемой частью инвестиций, совершаемых с целью получения дохода, напоминает он: «Безрисковых инструментов не бывает, не существует и не может существовать законодательно закрепленных механизмов, гарантирующих сохранность вложений в случае реализации этих рисков».

Управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов уверен, что «перемещение материнского капитала в эти долговые бумаги однозначно приведет к увеличению рисков».

Проблема обналичивания маткапитала (законом это запрещено) связана с тем, что предоставляемые законодательством возможности не предполагают направление полученных от государства средств на текущие реальные потребности семьи и ребенка, которые всегда будут выше, чем потребности инвестировать, указывает заведующий Лабораторией финансовой грамотности Экономического факультета МГУ Ростислав Кокорев, сомневаясь в наличии спроса среди российских семей на вложение средств маткапитала в финансовые инструменты. Вместе с тем, поскольку инвестирование маткапитала будет иметь ограничения на вывод средств, администрирование таких вложений будет достаточно сложным, предупреждает он.