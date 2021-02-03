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Сall-центры отвязались от «Везёт»
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Газета
Сall-центры отвязались от «Везёт»
Газета № 003 (3292) (0302) Бизнес,
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Сall-центры отвязались от «Везёт»

«Яндекс.Такси» приобретает часть активов конкурирующей группы
«Яндекс.Такси» объявил о покупке части активов группы «Везёт» за $178 млн. Ранее сделку блокировала ФАС, но теперь стороны утверждают, что пересмотрели ее структуру и больше нет необходимости запрашивать на нее разрешение
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«Яндекс.Такси» объявил о покупке call-центров и бизнеса по заказу грузоперевозок группы компаний «Везёт», которая управляет сервисами заказа такси «Везёт», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi. Об этом говорится в сообщении «Яндекс.Такси». Сумма сделки, которая затронет рынок такси нескольких регионов, составляет $178 млн.

Она должна позволить «Яндекс.Такси» улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, в частности предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов, отмечается в сообщении.

Как «Яндекс.Такси» пытался купить активы «Везёт» и как нынешняя сделка отразится на рынке — в материале РБК.

Почему на сделку потребовалось полтора года

В середине 2019 года «Яндекс.Такси» объявил, что договорился о покупке call-центров и программного обеспечения «Везёт». Акционеры «Везёт» должны были получить до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн при условии достижения запланированных показателей. «Яндекс.Такси» намеревался в течение трех лет вложить около 8 млрд руб. в развитие сервисов такси в регионах России. Компания несколько раз подавала и отзывала ходатайства об одобрении сделки в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), и в итоге в середине 2020 года ведомство ей отказало. Как говорилось в сообщении ФАС, сделка могла усилить доминирующее положение «Яндекс.Такси» как на всей территории России, так и в границах более половины регионов.

Технологии и медиа
ФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегатора такси «Везёт» Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Представитель «Яндекс.Такси» пояснил, что сейчас они не запрашивали нового разрешения на сделку, поскольку она «не подпадает под критерии сделок, требующих согласования с антимонопольным органом», — балансовая стоимость активов «Везёт» находится в диапазоне, не требующем согласования покупки по российскому законодательству. «В отличие от соглашения между «Яндекс.Такси» и «Везёт», анонсированного в июле 2019 года, новая сделка подразумевает приобретение лишь части активов «Везёт», действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение», — указал он. Список регионов стороны не раскрывают.

На вопрос, продолжит ли «Везёт» оказывать услуги такси с использованием активов, которые останутся у группы, представитель «Яндекс.Такси» заявил, что это «частная компания, решения о судьбе оставшихся активов будут принимать ее акционеры». Представитель группы «Везёт» перенаправил вопросы РБК в «Яндекс.Такси».

«Везёт» не раскрывала точную структуру собственности, представители группы лишь говорили, что у нее нет контролирующего акционера, а среди владельцев — фонды под управлением UFG Private Equity и Almaz Capital (обе отказались от комментариев). РБК направил запрос в ФАС.

По данным Аналитического центра при правительстве, в 2019 году (последняя публичная статистика) агрегаторы занимали порядка 60% легального рынка такси. Самая большая доля была у «Яндекс.Такси» — 27%, у «Везёт» — 12%, такси «Максим» — 9%, Gett — 5%, «Ситимобил» — 1%, прочие агрегаторы делили оставшиеся 6% рынка. После покупки «Везёт» доля «Яндекс.Такси» на всем рынке такси может вырасти до 40%, оценивал аналитический центр, оговариваясь, что позиции сервисов отличаются в зависимости от размера города.

По оценке «ВТБ Капитала», в 2020 году доля «Везёт» могла снизиться до 5–6% вместе с общим снижением объема рынка таксомоторных перевозок до 35–41 млрд руб. и уменьшения числа поездок на такси в связи с пандемией.

Технологии и медиа
Рынку легального такси предсказали замедление Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Как сделка отразится на рынке такси

«Ситимобил» считает, что сделка «Яндекс.Такси» и «Везёт» «усилит перекос конкуренции на рынке и создаст риск формирования монополиста в сегменте агрегаторов такси», сказал представитель компании. Представитель такси «Максим» назвал главным в объявленной схеме сделки приобретение контакт-центров. «Это важное условие конкуренции и дальнейшего развития в регионах, где много заказов поступает по телефону через оператора», — указал он, добавив, что поскольку контакт-центры из любого города могут обслуживать любые населенные пункты, формулировка «Яндекс.Такси» о том, что «сделка действует в ограниченном количестве регионов», остается непонятной.

Объявленная 2 февраля сделка по покупке части активов «Везёт» — это попытка «Яндекс.Такси» обойти нормы закона, которые позволяли ФАС ранее блокировать ее, возмущается директор Института права и развития «ВШЭ-Сколково» Алексей Иванов. «Все это время «Яндекс» хотел купить одну вещь — доступ к потребителям и таксистам, усилить свое доминирующее положение на рынке. Теперь они выделили главные активы в сделку, которая формально не подпадает под действие законодательства. Вижу в этом изъяны действующих правил», — указал он. На некоторых рынках в результате сделки «Яндекс.Такси» может стать монополистом, опасается Иванов.

Общество
Власти Москвы попросили агрегаторов такси не завышать цены зимой Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Сделка «поможет выжить одному из самых крутых региональных игроков такси» — группе «Везёт», возражает депутат Госдумы Александр Якубовский. «Из-за пандемии вся отрасль такси оказалась в тяжелой ситуации, а падение числа заказов «Везёт» за последний год, по разным оценкам, составило до 80%», — описывает ситуацию в регионах член правления Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко. По его словам, такое снижение в первую очередь сказывается на водителях, которые утратили возможности для заработка. «И надо учитывать, что в такси часто идут работать в непростых условиях, например при потере основного места работы», — отмечает он, указывая, что покупка «Яндекс.Такси» активов «Везёт» «сейчас скажется на региональном рынке такси скорее положительно».

Представитель такси «Максим» также считает, что у акционеров «Везёт» уже не было других вариантов, кроме как продать часть активов «Яндекс.Такси». При этом он не видит смысла для акционеров «Везёт» развивать компанию на базе оставшихся активов и согласен с утверждением, что, по сути, позиция ФАС вынудила их выйти из бизнеса дешевле, чем они собирались.

Еще один позитивный момент от сделки Якубовский видит в том, что сделка поможет «Яндексу» «защитить российский рынок» от экспансии китайской DiDi. Эта компания вышла на российский рынок в августе 2020 года и сейчас работает в 16 городах. Депутат указал, что DiDi планирует активно развиваться в России, «агрессивно демпингует» и есть вопросы, где она хранит данные клиентов. «Учитывая огромное количество денег у китайцев, это большая угроза безопасности», — говорит Якубовский, считая, что «укрупнение российских компаний позволит бороться с этим».

РБК направил запрос в Gett и DiDi.

Авторы: Анна Балашова, Владислав Скобелев.
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