РФПИ нашел AliExpress альтернативных совладельцев

Alibaba Group сократила свой пакет в совместном с Россией предприятии

РФПИ вместе с ближневосточными фондами выкупили 7,85% акций «AliExpress Россия» у Alibaba Group, в результате доля китайской стороны в СП составит менее 50%. Однако голосующее большинство и раньше было у российских инвесторов

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с инвестплатформой Mubadala Investment Company и другими ближневосточными суверенными фондами выкупили 7,85% акций в совместном предприятии «AliExpress Россия» у Alibaba Group, говорится в поступившем в РБК сообщении фонда. РФПИ зарезервировал право на выкуп этого пакета еще при создании СП в 2019 году, а соответствующий опцион был реализован 28 января.

До сих пор Alibaba Group принадлежало 55,7% AliExpress Russia, то есть по итогам сделки ее доля снизилась до 47,85%. При этом у Alibaba не было голосующего большинства для контроля над совместным предприятием.

В сообщении РФПИ указано, что сделка «ускоряет развитие растущей цифровой экономики России путем объединения ресурсов и опыта всех акционеров». Гендиректор фонда Кирилл Дмитриев заявил, что «значительное увеличение объемов электронной торговли позволяет прогнозировать дальнейший уверенный рост показателей «AliExpress Россия», в том числе в связи с пандемией коронавирусной инфекции и переменами в предпочтениях потребителей в пользу покупок онлайн». Он также рассчитывает, что СП станет одним из крупнейших маркетплейсов Европы.

Глава инвестиционной платформы Mubadala Investment Company в России и СНГ Фарис Аль-Мазруи также отметил, что совместный проект стал особенно актуальным, поскольку «социальные и экономические последствия пандемии продолжат стимулировать спрос в сегменте электронной коммерции». Представитель «МегаФона» отказался от комментариев, РБК направил запрос в Mail.ru Group.

Как Alibaba снижала долю в AliExpress

«AliExpress Россия» было создано на базе местных активов компаний AliExpress и Tmall, принадлежащих Alibaba Group. Осенью 2018 года китайский гигант договорился о создании совместного предприятия с «МегаФоном», Mail.ru Group и РФПИ. Сделка была закрыта в октябре 2019 года. По ее условиям Alibaba внесла в компанию российские активы, инвестировала около $100 млн и получила 9,97% в Mail.ru Group. «МегаФон» получил 24,3% «AliExpress Россия», Mail.ru Group — 15%, инвестировав в компанию $182 млн и внеся в нее маркетплейс китайских товаров Pandao, РФПИ — 5% при инвестициях в размере $100 млн. Тогда же сообщалось, что последний получил право увеличить свою долю до 12,9% за счет акций Alibaba Group за $194 млн.

Голосующие доли распределялись следующим образом: у Alibaba Group было 49,9%, у «МегаФона» — 30,2%, у Mail.ru Group — 18,7%, а у РФПИ — 1,2%.

Сначала на площадке были представлены только продавцы из Китая и Европы. После создания СП регистрироваться на ней и заниматься торговлей получили возможность локальные производители и продавцы. Компания не раскрывает финансовые результаты. В отчете Mail.ru Group за третий квартал 2020 года лишь отмечалось, что дневная активная аудитория «AliExpress Россия» составляет около 9 млн человек, а зарегистрированных пользователей уже больше 130 млн. На площадке более 22 тыс. российских магазинов, которые продают более 3,5 млн товаров и образуют более 20% оборота «AliExpress Россия».

В июле прошлого года гендиректор «AliExpress Россия» Дмитрий Сергеев сообщил, что к 2022–2023 году компания планирует увеличить оборот до $10 млрд. Аналитики Reuters оценивали этот показатель на уровне $6 млрд. Сергеев также рассчитывал, что к указанному сроку число локальных продавцов на маркетплейсе достигнет 50%, а количество покупателей вырастет до 50 млн человек ежегодно. Через три-четыре года «AliExpress Россия» будет готова к IPO, надеялся он.

По оценке Data Insight, в 2020 году объем российского рынка электронной коммерции достиг 2,5 трлн руб., что на 44% больше, чем годом ранее. К 2024 году этот показатель возрастет до 7,2 трлн руб., прогнозирует компания.

На что повлияет снижение

Основатель Alibaba Group Джек Ма заявил РБК о планах выйти на российский рынок еще в 2015 году. Тогда он впервые приехал в Россию и встретился с Владимиром Путиным, вскоре после чего поддержал инициативу президента создать совместную интернет-платформу. Alibaba Group создали на AliExpress специальный раздел для российских производителей, но вскоре закрыли из-за низкого спроса.

В 2017 году СМИ сообщили, что потенциальным партнером Alibaba Group при открытии совместного предприятия может стать Сбербанк, который претендовал не менее чем на 50% СП. Однако сделка сорвалась из-за условного «риска национальной безопасности» и из-за того, что стратегический, «но все же иностранный инвестор» получил бы доступ «к крупнейшей инфраструктуре государственного банка», пояснили источники РБК.

По мнению аналитика Aton Виктора Димы, каких-либо изменений в структуре управления или стратегии развития «AliExpress Россия» не стоит ожидать. «РФПИ исполнил опцион, потому что понимает, что это хороший актив в привлекательном сегменте, и если есть возможность нарастить долю, то почему бы нет. Все объясняется исключительно финансовой привлекательностью самого актива», — подчеркнул он. Дима добавил, что у РФПИ есть разные модели монетизации активов и некоторые компании он в дальнейшем перепродает, в частности, в рамках IPO или SPO. Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин также считает, что в рамках совместного предприятия Alibaba Group является стратегическим инвестором, а РФПИ — финансовым, и каких-либо изменений стратегии из-за увеличения доли РФПИ не будет. «У них изначально была такая договоренность, поэтому выкуп доли — ожидаемый шаг», — отметил Либин. Также эта сделка может улучшить отношение российского регулятора к структуре совместного предприятия.