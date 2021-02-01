Безналичность пересекла половинный рубеж

Сбербанк представил данные о структуре платежей в 2020 году

Доля безналичных платежей в России по итогам 2020 года достигла нового рекорда и составила 54,1%, подсчитали в Сбербанке. Оборот наличных тоже увеличивается, но происходит это из-за спроса компаний, а не граждан, считают в «Сбере»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Доля безналичных платежей в торговле по итогам 2020 года обновила исторический максимум и составила 54,1% — на 4,9 п.п. выше результатов 2019 года, говорится в исследовании лаборатории Сбербанка «СберИндекс» и оператора фискальных данных «Платформа ОФД», поступившем в РБК. По итогам четвертого квартала доля операций по картам в общем обороте достигла 55,9%.

Из-за пандемии коронавируса в 2020 году переход на безналичные формы оплаты товаров и услуг в России ускорился, отмечается в исследовании: «Традиционно в конце года наблюдается сезонный рост этого показателя, но в 2020 году всплеск был особенно сильным (+5,4 п.п. против +4,4 п.п. годом ранее), несмотря на высокую базу». Это связано с тем, что покупатели «предпочитают избегать ненужных контактов с загрязненными поверхностями, к которым, безусловно, относятся бумажные деньги».

Сбербанк в своих подсчетах учитывает платежи по картам и переводы юридическим лицам (оплата мобильных телефонов, ЖКХ и т.п.) и сравнивает их с суммами снятия наличных в банкоматах. Переводы между физическими лицами (р2р) не учитываются. Банк России еще не подвел итоги года, но ожидает, что доля безналичных операций в торговой рознице превысит 70%: по итогам девяти месяцев 2020 года она составила 69,4%. Регулятор в свою методику включает данные платежей с помощью карт, электронных кошельков и безналичную оплату по счету.

Рост доли безналичного оборота продолжается, несмотря на существенный рост объема бумажных денег в обращении, отмечает Сбербанк: в 2020 году он увеличился на 2,8 трлн руб., до 13,4 трлн руб. «Это подтверждает наши гипотезы о том, что, во-первых, драйвером спроса на кеш являются не физические, а юридические лица и, во-вторых, существенная часть наличных средств выбывает из видимой части оборота, то есть используется в сером сегменте экономики или в качестве сбережений», — считают аналитики «СберИндекса».

За какие товары чаще платят картами

Доля безналичного оборота продолжила расти в основных категориях торговли. Этому способствовали «меры социального дистанцирования, потребности граждан в удобстве оплаты бесконтактным способом, развитие программ лояльности и акций торговых точек в привязке к карточным платежам», объясняют в «Сбере». Наивысшая доля безналичных платежей в четвертом квартале зафиксирована в категориях ресторанов (76,6%), одежды (74,4%) и электроники (71,7%). Самое яркое изменение потребительского поведения произошло в категории «магазины у дома», где более половины трат (53,1%) теперь совершаются безналично, хотя еще по итогам 2019 года доля наличных операций составляла 56%.

Исключение — товары для строительства, ремонта и дома. Уровень безналичных платежей в этой категории в четвертом квартале 2020 года упал на 3,4 п.п. относительно четвертого квартала 2019 года — до 56,9%. Корректировки внес большой объем наличных средств на руках у граждан, которые на протяжении всего прошлого года активно улучшали жилищные условия или инвестировали в недвижимость, объясняют аналитики «СберИндекса».

Пандемия также повлияла на рост среднего чека практически по всему спектру категорий. Например, в категории «электроника» в четвертом квартале он вырос на 32%, до 10 тыс. руб., в категории «магазины у дома» — на 25%, до 366 руб. «Динамика расходов за один поход в магазин никак не связана с благосостоянием населения. Эта величина сейчас определяется двумя вещами: проникновением систем безналичного расчета и частотой совершения покупок. В четвертом квартале 2020 года на фоне второй волны пандемии коронавируса россияне, как и весной, старались реже посещать торговые точки и приобретать больше товаров за один раз», — объясняют авторы исследования.

В каких регионах больше используют безнал

В последнем квартале 2020 года доля безналичного расчета составила 70% в Ненецком автономном округе — это максимальное значение среди всех регионов за всю историю наблюдений, указано в исследовании: «Теперь во всех регионах, входящих в топ-10 по данному показателю, более 60% покупок совершается по карте». К этим регионам, помимо НАО, относятся Карелия, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Коми, Архангельская область, Камчатский край, Тюменская область, Чукотский автономный округ и Томская область. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области этот порог также преодолен — уровень безналичных платежей составляет 61,5%. В Москве и Московской области их доля ниже — 58,3%.

Среди городов лидерами по доле безналичных платежей стали Петрозаводск (65,9%), Северодвинск (65,3%) и Сыктывкар (65,3%). Если в третьем квартале 2020 года показатель превышал 60% лишь в 14 городах, то по итогам четвертого квартала таких городов стало уже 40.

Как безналичные платежи влияют на доходы банков

Рост безналичного оборота отражается прежде всего на доходах банков от эквайринга (осуществление приема платежей по картам в магазинах), говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Эквайринг — одна из статей доходов, которые в 2020 году активно росли и у Сбербанка, и у других российских банков, отмечает эксперт: «Однако часть средств из этих доходов банки тратят на сопутствующие расходы, например на программы по стимулированию безналичного оборота (кешбэк, бонусы)».

За прием карт к оплате магазины платят банкам комиссию, средний размер которой составляет 1,5–2,5% от стоимости товара. Тариф состоит из нескольких частей. Основная из них (1,6–1,8%) — это межбанковская комиссия, или интерчейндж. Она устанавливается по правилам платежной системы — такую комиссию банк магазина платит банку держателя карты. К ней добавляется комиссия банка-эквайра (отвечает за прием платежей в магазине), а также комиссии в адрес платежной системы (в среднем 0,3%).

В отчетности Сбербанка по МСФО доход от эквайринговых комиссий указан вместе с комиссиями платежных систем и прочими комиссиями. За девять месяцев 2020 года Сбербанк по этим показателям получил доход в размере 221 млрд руб. (за тот же период годом ранее — 205,9 млрд руб.). На программы лояльности банк потратил 31,9 млрд руб. (32,5 млрд руб. за девять месяцев 2019-го).

Увеличение доли электронных платежей имеет неравномерное влияние на доходы банков и значительно зависит от используемой бизнес-модели, добавляет руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» в СНГ Максим Налютин: «Сбербанк, имеющий наибольший парк POS-терминалов (устройства для приема карт. — РБК) в России, безусловно, увеличит свой доход, так как большая доля операций проходит по собственным картам банка и в этом случае стоимость операции для банка снижается». С другой стороны, популярность безналичных платежей может снизить доходы небольших региональных банков, у которых нет развернутой POS-терминальной сети и которые могли бы зарабатывать на комиссиях за инкассацию денежных средств из торговых точек, добавляет Налютин.

Интерес к безналичным расчетам обычно приводит к росту остатков на карточных счетах клиентов, которые обходятся банкам дешевле депозитов, добавляет Волков: на таких остатках банк может зарабатывать, размещая их в краткосрочные межбанковские кредиты и в депозиты в ЦБ. По оценкам ЦБ, за 2018–2020 годы банки заработали на этом 0,75–1,36 трлн руб., что составляет 25% от прибыли банковского сектора до выплаты налогов, или 13% чистого процентного дохода.