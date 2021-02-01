Волшебники страны доз

Вакцинация в Евросоюзе отстает от утвержденного графика

Страны Евросоюза, где месяц назад стартовала вакцинация, не получили ожидаемое число доз вакцин от COVID-19. РБК разобрался в причинах этого, а также в том, в какие сроки ЕС сможет завершить программу вакцинации

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С какими проблемами столкнулась Европа

Несмотря на скоординированный старт вакцинации в ЕС в конце декабря, страны Евросоюза за прошедший месяц не смогли привить значительное число жителей от коронавируса COVID-19. По состоянию на 27 января в лидеры по вакцинации в пересчете на 100 человек в ЕС вышли Дания (3,7), Словения (2,9) и Ирландия (2,9), но это заметно ниже, чем уровень вакцинации в Израиле (49,1), Великобритании (11,2) или США (7,1), следует из базы данных Our World in Data. Таким образом, ни одна из стран ЕС не смогла вакцинировать более 5% от своего населения.

Стратегия вакцинации в Европе



В целях противодействия пандемии Еврокомиссия от лица 27 стран ЕС заключила контракты с шестью производителями вакцин от COVID-19:



BioNTech-Pfizer (США — Германия),

AstraZeneca (Швеция — Великобритания),

Sanofi-GSK (Франция — Великобритания),

Johnson & Johnson (США),

CureVac (Германия),

Moderna (США).

В чем причина медленных темпов вакцинирования

Главная причина, по которой в ЕС не смогли привить больше населения, — недостаток вакцин. Отчасти это вызвано промедлением с их закупкой и одобрением использования вакцин регуляторами, отмечают аналитики. «В Великобритании и США регуляторы предоставили разрешение на использование вакцины в экстренных условиях и взяли на себя ответственность на тот случай, если что-то пойдет не так. Однако в ЕС, напротив, настояли на прохождении всех процедур в плановом режиме», — отметил аналитик консалтинговой компании Gavekal Researh Седрик Гемель (доклад компании есть в распоряжении РБК). В результате в США и Британии вакцинирование началось на несколько недель раньше, чем в ЕС.

Кроме того, у компаний — производителей вакцины возникли проблемы с производством. Это, в частности, касается англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, чьи поставки в Европу отстают от графика. «Первый этап производства вакцины осуществляется на двух заводах в Бельгии и Нидерландах. С производством основного компонента препарата возникли сложности <...> Мы отстаем от графика на два месяца, но сейчас уже работаем над решением этой проблемы», — сказал глава компании Паскаль Сорио. На вопрос журналистов, почему аналогичного технического сбоя не произошло при поставках препарата в Великобританию, глава AstraZeneca сообщил, что контракт с Лондоном был заключен на три месяца раньше, что позволило решить все проблемы.

Отставание от графика означает, что Евросоюз едва ли сможет получить 100 млн доз вакцин в течение первых трех месяцев текущего года, как планировалось изначально. Из-за проблем с поставками председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от производителей ускорить поставки и выполнить данные ими обязательства. Она также отметила, что если у AstraZeneca возникли проблемы с заводами в Бельгии и Нидерландах, то они могли бы поставить в ЕС препарат, произведенный в Британии. В ответ руководство компании указало, что ее британские мощности направлены прежде всего на выполнение контракта с Лондоном (100 млн доз препарата) и только потом они могут быть задействованы для удовлетворения нужд ЕС.

«Мы сожалеем об отсутствии ясности по поводу графика поставок и просим AstraZeneca предоставить конкретный план по поставкам того числа вакцин, которое было заявлено на первый квартал 2021 года», — заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес. Итальянские власти, в свою очередь, уведомили о намерении подать в суд на производителей вакцин Pfizer и AstraZeneca из-за задержек.

Некоторые страны решили закупить вакцины у третьих стран, а не ждать, пока в ЕС разберутся с налаживанием поставок. Таким путем, в частности, пошла Венгрия, которая договорилась о закупках российской вакцины «Спутник V» и одобрила использование китайского препарата от коронавируса Sinopharm . «Процесс централизованной закупки вакцин Еврокомиссией оказался очень медленным, особенно учитывая крайне высокие ожидания, которые с самого начала подогревались Еврокомиссией. В итоге получилось, что вместо миллионов единиц препарата, в которых мы нуждаемся, поток поступающих к нам вакцин исчисляется в десятках тысяч. Это позволило нам вакцинировать только 140–150 тыс. человек при общей численности населения 10 млн», — сказал РБК глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Когда европейские страны достигнут целей вакцинации

Согласно изначальному плану, в Еврокомиссии собирались вакцинировать 80% граждан старше 80 лет и работников медучреждений к марту, а к апрелю вакцинировать 70% населения ЕС, которое насчитывает около 450 млн человек. Таким образом, в ЕС рассчитывали, что население приобретет коллективный иммунитет к третьему или четвертому кварталу этого года. По прогнозам банка Barclays (есть у РБК), к августу у ЕС должно быть достаточно вакцин, чтобы привить каждого жителя союза. Однако возможность ЕС вакцинировать большинство населения для обретения коллективного иммунитета (больше 60% с устойчивостью к вирусу) зависит от нескольких факторов, отмечают в банке, среди которых:

вероятные новые затруднения с поставками;

желание граждан вакцинироваться — согласно опросам, проведенным компанией Ipsos, в трех из четырех крупнейших экономик ЕС — Франции, Италии и Испании — доля желающих вакцинироваться составляет менее 60%, во Франции — 40%;

скорость одобрения использования разных вакцин;

время между первой дозой препарата и второй.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <500 000 0 <1 000 000 0 от 1 000 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Учитывая все эти риски, Barclays прогнозирует, что ЕС сможет выработать коллективный иммунитет к концу третьего или началу четвертого квартала этого года. Если власти ЕС смогут убедить производителей препаратов ускорить поставки, а население начнет охотнее делать прививки, то коллективный иммунитет может быть выработан уже к началу третьего квартала. Среди возможных рисков, которые могут задержать обретение иммунитета, появление новых вариантов коронавируса, не уязвимых для вакцин, а также задержки с поставками, полагают в Barclays.

Продолжение активной фазы пандемии и отсрочка снятия социальных ограничений создает негативные риски для европейской экономики. Bank of America (BofA) снизил прогноз ее роста ЕС в 2021 году в годовом выражении на фоне продления ограничений с 3,9 до 2,9%. «Высокое число заражений в Европе и продолжающееся давление на сектор здравоохранения привели к более долгим, а порой и более жестким локдаунам», — констатировали в BofA.