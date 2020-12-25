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Пулково сравняло своих с чужими
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Газета
Пулково сравняло своих с чужими
Газета № 121 (3288) (2512) Бизнес,
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Пулково сравняло своих с чужими

Оператор санкт-петербургского аэропорта пересмотрел бонусную программу для авиакомпаний
Пулково отменило почти все скидки для российских авиакомпаний, но увеличило их для иностранных. Это сдерживает развитие межрегиональных перевозок, заявляют отечественные игроки
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Оператор аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС) изменил бонусную программу при обслуживании авиакомпаний. Это следует из нового положения о развитии маршрутных сетей авиакомпаний в Пулково, которое опубликовано на официальном сайте аэропорта.

В результате изменений условия обслуживания для российских и иностранных перевозчиков становятся идентичными, следует из подсчетов консультанта нескольких авиакомпаний, с которыми ознакомился РБК. Такой результат связан с тем, что стоимость обслуживания международных рейсов для иностранных авиакомпаний в Пулково с учетом применения скидки за полеты в рамках режима «открытого неба» (позволяет компаниям перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране ее регистрации), который был введен в Пулково с начала 2020 года, снизится до уровня российских компаний. Корректность расчетов РБК подтвердили аналитики одной из крупнейших российских авиакомпаний и главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

Общество
Крупнейший в Европе лоукостер подал заявку на полеты в Россию Фото: Krisztian Bocsi / AP

В пресс-службе ВВСС сообщили РБК, что стратегическими задачами аэропорта Пулково являются развитие как трансферного пассажиропотока (включает полеты за рубеж), так и прямого авиасообщения с регионами России. Сейчас практически 65% пассажиропотока аэропорта Пулково составляют региональные перевозки. «Тарифы на региональных направлениях остаются без изменений в течение четырех лет — с 2017 года, и в ближайший период их повышения не ожидается. При этом в компании действует маркетинговая программа, предоставляющая скидки для авиакомпаний, соблюдающих определенные условия», — отметили в пресс-службе. У российских авиакомпаний даже с условием изменений в маркетинговой программе остается существенное конкурентное преимущество по тарифам по сравнению с иностранцами, подчеркивает представитель ВВСС.

Глава ВВСС Леонид Сергеев рассказывал РБК в сентябре 2019 года, что за счет «открытого неба» и полетов европейских лоукостеров к 2025 году можно привлекать в Петербург до 6 млн дополнительных туристов в год. Пулково стало первым аэропортом в европейской части России, где действует этот режим. После этого о планах создания базы в Пулково заявил европейский лоукостер WizzAir.

Какие скидки обещает Пулково

Иностранным авиакомпаниям, летающим в рамках режима «открытого неба», Пулково будет предоставлять скидки от 88 до 97% в зависимости от годового пассажиропотока. Они будут применяться к сборам за обеспечение авиационной безопасности и обслуживание пассажиров в аэропорту. На эти две статьи пришлось почти 75% всех аэропортовых сборов Пулково в 2019 году, следует из его годового отчета.

Для получения минимальной скидки (88%) количество пассажиров такой иностранной авиакомпании должно составлять не менее 30 тыс. человек в год. В этом случае обслуживание оборотного рейса (туда-обратно) иностранного перевозчика будет сопоставимо со стоимостью для международного рейса, выполняемого российской авиакомпанией. Для максимальной скидки (97%) ежегодный пассажиропоток должен достигать 2 млн человек.

Сейчас тариф за пользование аэровокзалом и обеспечение авиационной безопасности для иностранных авиакомпаний составляет €14,1 и €6,87 за каждого пассажира соответственно, а с учетом минимальной скидки — €1,7 и €0,8. Для российских авиакомпаний, осуществляющих международные рейсы из Пулково, ставки сборов по этим статьям составляют 179 и 364 руб. или €1,98 и €4 соответственно по курсу ЦБ на 24 декабря.

Бизнес
Минтранс определился со странами для «открытого неба» Пулково Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Иностранные авиакомпании уплачивают основные аэропортовые сборы в евро. При снижении курса евро на один рубль стоимость обслуживания рейсов иностранных авиакомпаний, летающих по «открытому небу», будет уменьшаться на 0,6%, а при снижении курса евро на 10 руб. — тарифы для иностранцев и вовсе станут ниже, чем у российских авиаперевозчиков, следует из подсчетов.

Новая бонусная программа Пулково также стимулирует иностранных перевозчиков, не летающих по режиму «открытого неба», открывать новые международные регулярные направления (скидки от 10 до 50% на тариф за влет-посадку), международные дальнемагистральные маршруты, по которым осуществляются рейсы в рамках чартерных программ (от 20 до 40% скидки на тариф за влет-посадку). Для российских авиакомпаний будет применяться только бонус за перевозку через Пулково трансферных пассажиров — скидка 15% на тариф за пользование аэровокзалом.

Что про это думают российские авиакомпании

Авиакомпания «Россия» как крупнейший и базовый перевозчик Пулково не разделяет коммерческую политику, проводимую аэропортом, сказал РБК ее представитель. «Особенно остро вопрос стоит в условиях практически отсутствующего международного трафика и общего падения перевозок в период сложной эпидемиологической ситуации. Решение о дальнейшем открытии новых направлений «России» будет приниматься компанией с учетом анализа финансовых условий обслуживания рейсов в аэропорту Пулково», — сказал представитель «России». По его словам, на данный момент маркетинговые программы аэропорта не создают предпосылок развития «России» в Пулково.

Текущая маркетинговая программа Пулково фактически блокирует дальнейшее развитие межрегиональной сети из Пулково, подтверждает представитель крупнейшей частной авиакомпании S7 Airlines. По его словам, перевозчики продолжают получать бонусы по заявленным ранее рейсам, однако никаких привилегий за открытие новых внутренних линий аэропорт не предлагает. «Это, конечно, негативно скажется на экономике новых направлений полетов», — соглашается представитель «Уральских авиалиний».

Из-за отсутствия регулирования тарифов в Пулково (Федеральная антимонопольная служба отменила регулирование на московском и международных направлениях с 1 января 2020 года), роста стоимости услуг для перевозчиков в этом году и ограничений, связанных с пандемией, S7 вынуждена значительно сократить свое присутствие в Санкт-Петербурге, говорит представитель компании. Уже в январе 2021 года компания уменьшит втрое маршрутную сеть из этого аэропорта — с девяти до трех маршрутов (в 2019 году авиакомпания летала по 21 маршруту). Со следующего года S7 также перебазирует все свои самолеты (четыре воздушных судна) из Пулково в московский хаб Домодедово.

В июне 2020 года Пулково стал единственным крупным аэропортом, который повысил тарифы на рейсах в Москву и на международных направлениях для российских компаний в период пандемии коронавируса, писала газета «Известия». ВВСС объяснила повышение ставок тем, что не индексировала их на рейсах в регионы с 2017 года.

Автор: Максим Талавринов.
При участии: Роман Кирьянов.
Теги: Пулково , ВВСС , открытое небо , зарубежные авиакомпании
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