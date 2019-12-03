Минтранс определился со странами для «открытого неба» Пулково

Куда теперь можно улететь из Пулково

Всего в список попали 30 европейских стран из ранее предложенных 33-х. В их числе Нидерланды, Финляндия, Норвегия, Бельгия и Португалия. В этом списке также есть страны, куда иностранным перевозчикам предлагается летать с ограничениями.

Без ограничений: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Финляндия, Швейцария, Швеция и Эстония

С ограничениями: Австрия, Великобритания, Болгария, Чехия (ограничения этих четырех стран касаются только столиц), Германия — за исключением Берлина, Дюссельдорфа, Мюнхена и Гамбурга. Кроме того, допускаются перевозки в Испанию кроме Барселоны и Малаги, в Италию — кроме Рима и Милана, на Кипр — за исключением Ларнаки и Пафоса. Во Францию можно летать во все города кроме Парижа и Ниццы

В число стран для «открытого неба» Пулково не вошли Израиль, Хорватия и Греция. При этом в Хорватию и Грецию до сих пор нет прямых рейсов из Петербурга (в Грецию осуществляются чартерные перевозки только летом), в то время как в столицу Израиля можно добраться на рейсах «России».

Как рассказывал ранее РБК гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» (оператор Пулково) Леонид Сергеев, в августе на полеты из Пулково уже подали заявки европейские лоукостеры — ирландская Ryanair, британская EasyJet и венгерская Wizz Air, которые летают по Европе не только из столиц соответствующих стран, где находятся их штаб-квартиры, но и из третьих стран (например, на Ryanair можно долететь из французского Бове в Рим).

Сергеев подчеркивал, что за счет эксперимента с «открытым небом» к 2025 году можно привлекать в Петербург до 6 млн дополнительных туристов в год (за 2018 год за рубеж летали 7 млн пассажиров из Петербурга). Согласно предварительным планам маршрутов, иностранные лоукостеры будут летать круглогодично: распределение перелетов летом и зимой — 60 на 40% соответственно.

Как к «открытому небу» относятся российские перевозчики

Российские авиакомпании выступали против «открытого неба» в Петербурге. Они предлагали Минтрансу разрешить иностранным конкурентам полеты из Пулково только в города в радиусе не менее 200 км от направлений, куда уже летают российские перевозчики.

«Мы показали Минтрансу и правительству, что не будет конкуренции между иностранными лоукостерами и российскими авиакомпаниями из-за «седьмого неба» в Пулково, — рассказывал РБК руководитель департамента финансирования инфраструктуры «ВТБ Капитал» Олег Панкратов еще до того, как был подготовлен итоговый список стран («ВТБ Капитал» — акционер аэропорта с долей 25%). — Пулково, как и другим российским аэропортам, выдаются допуски на полеты в другие страны. Есть города, куда назначены перевозчики из этого аэропорта, но никто не летает. Ровно такой аргумент у нас был».

«Если у нас есть, например, ирландская Ryanair, то почему им разрешать летать только из Ирландии. Мы говорим о том, что нужно разрешить такого рода перевозчикам летать в Пулково оттуда, откуда они хотят летать, — пояснял Панкратов. — Лоукостеры практически доминируют на европейском рынке. Почему мы им запрещаем так же летать в России?»

По словам топ-менеджера «ВТБ Капитала», «открытое небо» в Пулково будет «полезной мерой», стимулирующей российские авиакомпании. Авиакомпания «Победа» поддержала эту идею, добавил он.

РБК направил запросы в пресс-службу «Победы», «Аэрофлота», авиакомпании «Россия», для которой Пулково является базовым аэропортом, а также в S7.