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Общество ,  
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Лоукостер Wizz Air в сентябре запустит из Пулково пять новых рейсов

Фото: Kalousek Rostislav / CTK / Global Look Press
Фото: Kalousek Rostislav / CTK / Global Look Press

Венгерский лоукостер Wizz Air в сентябре запустит пять новых международных направлений из петербургского аэропорта Пулково. Об этом сообщил на онлайн-конференции генеральный директор компании Джозеф Варади, передает корреспондент РБК.

«Мы открываем пять новых направлений: в Австрию (Зальцбург), Норвегию (Осло), Данию (Копенгаген), Швецию (Стокгольм) и на Мальту», — сообщил Варади.

Теперь у компании будет 11 направлений из российских городов, а Пулково станет первой базой венгерского лоукостера в России. Компания сперва разместит здесь один Airbus A320.  Стоимость билетов на четырех новых европейских направлениях составит €24,99 в один конец. Цена перелета  на Мальту составит €29,99.

Гендиректор авиакомпании сообщил РБК, что лоукостер планирует стать «скорее домашней, а не иностранной» компанией для россиян. Лоукостер планирует разместить в Пулково не менее десяти своих самолетов, сообщил Варади.

В январе 2020 года Wizz Air анонсировала открытие рейсов из Пулково в Братиславу (Словакия), Бухарест (Румыния), Вильнюс (Литва) и Софию (Болгария). Из России компания осуществляет рейсы с 2017 года. По словам гендиректора Wizz Air, за это время лоукостер перевез 250 тыс. пассажиров.

Wizz Air — крупнейший низкобюджетный перевозчик в Центральной и Восточной Европе, созданный в сентябре 2003 года. Располагает флотом на 120 самолетов, его рейсы обслуживаются в 151 аэропорту мира.

Теги: wizz air, Аэропорт Пулково, авиарейсы
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