Криптовалюты осаждают SWIFT

В ЦБ ожидают использование цифровых денег при международных расчетах

Разработка цифровых валют может позволить проводить международные расчеты без использования системы SWIFT, считают в Банке России. Сам ЦБ сейчас обсуждает разработку цифрового рубля

Фото: Сафрон Голиков / ТАСС

Цифровые валюты могут стать конкурентом для системы платежей SWIFT, заявила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова, передал корреспондент РБК.

«Более 30 регуляторов сейчас работают над национальными цифровыми валютами. Я думаю, что вот эта вот скорость, с которой регуляторы погрузились в эту тему, как раз говорит о том, что на горизонте пяти-семи лет точно несколько стран выйдут с национальной цифровой валютой», — сказала Скоробогатова на онлайн-выступлении представителей Банка России.

В результате SWIFT «может не понадобиться, потому что это другие уже технологические взаимодействия», добавила первый зампред ЦБ. Однако SWIFT может стать одной из платформ для цифровых валют, указала она.

SWIFT и связанные с ней риски Система SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи), которая используется для передачи банковских сообщений, объединяет более 10 тыс. банковских и финансовых организаций более чем в 200 странах мира. Она используется и в России. С 2014 года, после присоединения Крыма, американские и европейские политики неоднократно призывали ввести против России санкции, отключив ее от SWIFT, однако до сих пор не пошли на такие меры. ЦБ даже создал свою Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), которая позволит оказывать услуги по внутрироссийским операциям в случае введения таких санкций.

Использование цифровых валют центральных банков для международных расчетов интересно, поскольку такие расчеты дороже, чем внутренние, сказал зампред ЦБ Алексей Заботкин. «Но при этом у всех центральных банков есть понимание, что серьезно к этой теме можно будет подступиться только после практического внедрения цифровых валют центральных банков в отдельных юрисдикциях. [Нужно] убедиться, что это надежно и безопасно работает и действительно спрос на эту форму денег окажется такой, какой мы ожидаем», — добавил он.

ЦБ сейчас обсуждает создание цифрового рубля с рынком — осенью регулятор выпустил соответствующий консультативный доклад, где представил несколько возможных моделей внедрения новой формы валюты. Крипторубль будет существовать параллельно с наличными и безналичными деньгами: его эмитентом будет сам ЦБ, деньги будут храниться на специальном кошельке в Банке России. Разные модели предполагают разные форматы банков в расчетах: одна из них не предполагает участия банков, а в двух других они являются посредниками, то есть открывают кошельки клиентам, предоставляют мобильные приложения для осуществления расчетов, проводят проверку физлиц и юрлиц.

Проект сталкивался с критикой участников рынка. Глава ВТБ Андрей Костин предупреждал, что ЦБ может забрать часть бизнеса у банков. Зампред Сбербанка Анатолий Попов говорил, что в течение трех лет после появления новой формы денег в нее может перейти 2–4 трлн безналичных рублей, а ставки по кредитам и депозитам из-за этого могут вырасти на 0,5 процентного пункта и более.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что такие оценки «ни на чем не основаны»: «Мы не видим, что это приведет к каким-то серьезным перетокам или изменениям. На самом деле люди будут привыкать к цифровому рублю, и если востребованность цифрового рубля возникнет, это, наверное, даже будет очень хорошо».

Смогут ли цифровые валюты заменить SWIFT

Новая система для международных расчетов может быть создана с помощью технологии блокчейн, проведение операции в которой можно осуществлять цифровыми национальными валютами, говорит член набсовета Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Владислав Мартынов. «Блокчейн позволяет сделать две вещи. Во-первых, запрограммировать правила взаиморасчетов между странами, контрагентами и банками и проводить операции без посредника, каким сейчас является SWIFT. Во-вторых, за транзакциями в блокчейне следят большое число участников Сети, поэтому операции невозможно как-то изменить», — объяснил он. Чтобы такая система работала, важно, чтобы цифровой рубль выпускался в децентрализованной структуре, а ЦБ сейчас обсуждает выпуск цифрового рубля в том числе на централизованной ИТ-инфраструктуре, которая будет несовместима с блокчейном, добавил Мартынов.

«Если SWIFT не будет поспевать за развитием технологий блокчейн (а это основа всех концептов цифровых валют), тогда, возможно, цифровые валюты центральных банков частично сместят в сторону сегодняшнюю центральную роль SWIFT, но, скорее всего, не полностью, поскольку фиатная валюта вряд ли уйдет насовсем», — считает Брайан О’Тул, бывший старший советник OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за экономические и финансовые санкции).

Даже если Россия сможет создать расчетный механизм с цифровым рублем, он не сможет конкурировать с долларом до тех пор, пока российская финансовая система не станет более значимой и надежной, предупреждает О’Тул.

Какие еще страны думают о цифровой валюте Центральные банки в будущем будут внимательно изучать внедрение цифрового рубля, особенно учитывая такие события, как пандемия коронавируса, которые подчеркивают «ценность доступа к различным средствам оплаты», говорилось в докладе Банка международных расчетов (.pdf). Как отмечал Банк России, 65% представителей центральных банков (в основном из стран Западной Европы) активно проводят исследования в области цифровых валют (согласно опросу сайта Central Banking, в котором участвовали 46 регуляторов). Официальные цифровые валюты привлекли всеобщее внимание, но пока ни одна крупная юрисдикция не приняла решений о выпуске, отмечал БМР. Цифровой юань, в частности, тестирует Китай, свои проекты разрабатывают Швеция, Южная Корея, Канада, Европейский центральный банк (зона евро), Великобритания, Норвегия и другие страны.

Для создания альтернативы SWIFT необходимо, чтобы о правилах игры и расчетов в блокчейне договорилось критическое число стран со значимыми по размеру экономиками, продолжает Мартынов: «У стран есть две причины поддержать блокчейн: экономическая и политическая. С экономической точки зрения блокчейн может снизить стоимость транзакций, так как не надо платить комиссию посреднику, а организация самого процесса требует меньше ресурсов и инвестиций в ИТ-инфраструктуру. По политическим причинам блокчейн могут поддержать страны, которым не нравится давление американской финансовой системы, — это страны БРИКС, Африки, Латинской Америки, возможно, часть Европы». По словам Мартынова, сильнее продвинулись в разработке собственных цифровых валют Великобритания, Швеция и Китай — у них уже детально проработаны модели и есть план запуска.

«Даже если предположить, что цифровой рубль может быть задуман как способ защиты от потенциальных санкций, изолирующих российские банки от SWIFT, ничто не мешает санкционирующей стороне ввести санкции и против механизма расчетов цифровыми рублями и/или участников таких расчетов», — предупреждает О'Тул. SWIFT — это просто безопасная платформа для финансовых сообщений, которая позволяет банкам коммуницировать порядок расчетов, отмечает он.

Инфраструктура системы используется для передачи финансовых сообщений, то есть банк отправляет деньги и вместе с ними информацию о платеже, но цифровые валюты смогут совместить в себе две эти функции, объясняет глава правления Национального платежного совета Алма Обаева: в их код будут зашиваться данные и о направляемой сумме, и о получателе средств.

«Отключение SWIFT не позволяет управлять остатками средств на счетах в фиатных валютах. Этот риск может быть нивелирован, только если все или основная часть остатков будут переведены из фиатных валют в цифровые, что маловероятно на среднесрочном горизонте (до пяти лет)», — считает глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.