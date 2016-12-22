В российском аналоге SWIFT появился первый зарубежный участник

ЦБ объявил, что в российском аналоге SWIFT — Системе передачи финансовых сообщений Банка России — появился первый зарубежный участник. Это белорусский Белгазпромбанк, принадлежащий «Газпрому» и Газпромбанку, выяснил РБК

Фото: belgazprombank.by

В Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, созданной в 2014 году на фоне угрозы отключения российских банков от международной SWIFT на фоне санкций, появился первый зарубежный участник. Об этом объявила на VI национальном платежном форуме директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

«У нас уже есть первый зарубежный клиент, с которым заключен такой договор, и сейчас осуществляется взаимодействие с ним уже по техническим аспектам», — сказала Бакина, не уточнив, о каком банке идет речь.

Представитель ЦБ добавила, что регулятор взаимодействует с участниками рынка из других стран. «Мы надеемся, что клиентская база наша за счет иностранных участников будет расширяться», — подчеркнула Бакина.

Новым участником российской системы стал белорусский Белгазпромбанк, сообщил РБК источник в банковском секторе и подтвердила пресс-служба белорусского банка. Белгазпромбанк принял решение подключиться к СПФС «с целью диверсификации каналов передачи финансовой информации и оптимизации расходов, связанных с международными платежами», а также «с учетом растущих объемов внешнеторговых операций с Россией», сообщила пресс-служба, отметив, что банк заинтересован в использовании новых технологий в организации процессов передачи финансовых сообщений.

Белгазпромбанк принадлежит в равных долях (49,66% у каждого) «Газпрому» и Газпромбанку, 0,49% акций кредитной организации находятся в распоряжении ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», а еще 0,18% — у белорусского Министерства энергетики.

«Существуют перспективы, что ЦБ удастся привлечь к СПФС и других зарубежных участников. Но их перечень будет ограничен, и в основном к системе подключатся кредитные организации из стран СНГ, — говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин. — Что касается банков Ирана, который в недавнем времени был отключен от SWIFT, то нельзя исключать возможность, что кто-то из них также присоединится к российской системе передачи финансовых сообщений, однако по узкому кругу операций, который не противоречит санкционному режиму». «Но все же более 99% транзакций, по нашим ожиданиям, будет приходиться на Россию и СНГ», — заключил он.

Система передачи финансовых сообщений Банка России была запущена в конце 2014 года для снижения внешних рисков и обеспечения бесперебойного оказания услуг по передаче финансовых сообщений по внутрироссийским операциям. На сегодняшний день ее участниками являются более 400 пользователей, в числе которых банки, Федеральное казначейство и ряд юридических лиц. Все они — резиденты Российской Федерации, но законодательство предоставляет возможность подключения к этой системе и нерезидентам.