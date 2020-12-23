Списком в небо

США обнародовали правила применения новых антироссийских санкций

Минторг США опубликовал детали торговых ограничений в отношении 45 российских организаций, признанных военными пользователями. Поставки им целого ряда товаров, включая компоненты гражданской авиации, станут практически невозможны

Министерство торговли США (Фото: Mike Theiler / Reuters)

Бюро промышленности и безопасности (BIS) при Министерстве торговли США опубликовало правила, по которым с 23 декабря начнут применяться экспортные ограничения в отношении 45 российских организаций, признанных «конечными военными пользователями». Из документа (так называемого окончательного правила BIS), размещенного в официальном журнале правительства США (.pdf), следует, что поставки определенных товаров и технологий производства США в адрес российских структур, включая «Ростех», несколько научно-исследовательских институтов Российской академии наук (РАН), «Росатома» и «Роскосмоса» и гражданских самолетостроителей, станут практически невозможны.

Днем ранее Минторг США анонсировал эти ограничения, опубликовав открытый список, в который на данном этапе вошли 45 российских ведомств, бюджетных учреждений и компаний. В черновой версии списка, о которой агентство Reuters сообщало в ноябре, было 28 российских организаций. В терминологии Минторга США это не санкции, но именно так их восприняли в Москве. «Это очередной враждебный шаг по отношению к России. Можем только сожалеть, что очередная уходящая администрация США предпочитает пнуть и так находящиеся в плохой форме российско-американские отношения», — прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как гражданские получатели стали «военными пользователями»

Логика нового перечня Минторга США в том, что, по мнению американской администрации, в таких странах, как Россия и Китай, оборонная и гражданская промышленности зачастую интегрированы в составе конгломератов, таких как Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) или «Росатом». Поэтому иногда американские технологии, поставляемые в адрес гражданских потребителей, оказываются в руках оборонно-промышленных организаций или силовых ведомств, утверждают в Минторге США. В июне 2020 года вступило в силу правило Минторга, которое расширило понятие «конечный военный пользователь» применительно к России и Китаю. Под таковым стали пониматься не только вооруженные силы, но и национальная полиция, национальная гвардия, разведывательные службы, а также «любое лицо или организация, чьи действия или функции предназначены для поддержки военного использования» товара. Именно на этом основании стало возможно назвать «конечным военным пользователем» чисто гражданских производителей, таких как титановая корпорация «ВСМПО-Ависма», потому что она находится под влиянием госкорпорации «Ростех», владеющей блокпакетом компании (25% плюс одна акция).

До публикации списка американские экспортеры должны были самостоятельно проверять российских контрагентов на предмет связей с военным сектором. Как отмечает BIS, в этом году бюро получило десятки запросов от компаний по поводу применения определения «конечный военный пользователь». Бизнес просил регулятора идентифицировать конкретные компании по названию и адресу, чтобы было легче соблюдать экспортные ограничения. В ответ на эти запросы BIS и составило перечень организаций — «конечных военных пользователей», подчеркнув, что список открытый: в него могут добавляться новые предприятия, но компании могут быть и исключены из него. Для последнего BIS предусмотрело специальную процедуру, по которой попавшие в список компании могут ходатайствовать об исключении из него, если докажут, что не являются «конечными военными пользователями».

Какие товары будут запрещены к поставке

Главное последствие включения в список — для поставки в адрес названных организаций определенных товаров и технологий теперь понадобится специальная лицензия Минторга США. При этом BIS будет следовать политике отказа: иными словами, экспортерам даже не стоит пробовать получить эту лицензию на экспорт. Товары, на которые распространяется фактический запрет на экспорт, перечислены в приложении 2 к части 744 Правил экспортного контроля США. Они включают:

некоторые материалы и химикаты (например, обедненный уран);

генераторы для атомных электростанций;

некоторые электронные устройства и их компоненты, соответствующее программное обеспечение;

оборудование для тестирования связи;

сенсоры и лазеры;

определенное оборудование для морских судов, акустическое оборудование для детектирования подводных объектов;

определенное навигационное оборудование и авионика для самолетов (включая части и компоненты).

Кто вошел в список

Такие ведомства, как Минобороны России или Служба внешней разведки, включенные в список, и до этого не могли получить соответствующие технологии из США, поскольку у экспортеров не возникало сомнений в принадлежности их к военному сектору. Однако многие компании ранее вполне могли считаться чисто гражданскими получателями для целей экспортного контроля.

В перечень BIS вошли в том числе:

специальный летный отряд «Россия»;

Научно-исследовательский технологический институт им. А.П. Александрова (входит в «Росатом»);

Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова (входит в «Росатом»);

Институт катализа им. Г.К. Борескова (входит в РАН);

Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИМАШ, входит в госкорпорацию «Роскосмос»);

ракетно-космический центр «Прогресс» (входит в «Роскосмос»);

корпорация «Иркут» (принадлежит Объединенной авиастроительной корпорации);

«Гражданские самолеты Сухого»;

холдинг «Вертолеты России»;

Казанский вертолетный завод (входит в группу «Вертолеты России»);

госкорпорация «Ростех»;

корпорация «ВСМПО-Ависма» (блокпакет у «Ростеха»);

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК);

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) и др.

Предприятия, входящие в структуру «Роскосмоса» и «Росатома», впервые попали под экспортные ограничения США. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин удивился ограничениям, введенным против РКЦ «Прогресс». Он заявил, что «Прогресс» попал в список «странным образом», и обратил внимание на то, что с помощью ракет предприятия доставляются астронавты на Международную космическую станцию (МКС). До этого США последовательно выводили из сферы действия санкций гражданское сотрудничество «Роскосмоса» и NASA.

В списке также оказались частные российские предприятия, например ООО «Аргут» (производитель раций) или «Промтех-Дубна» (резидент ОЭЗ «Дубна», поставщик агрегатов для структур ОАК и ОДК).

Вызвало вопросы и включение в список корпорации «ВСМПО-Ависма», которая с 1990-х годов сотрудничает с американской корпорацией Boeing, поставляя ей титан. У компаний есть совместное предприятие в России Ural Boeing Manufacturing. В интервью РБК в ноябре глава «ВСМПО-Ависма» Сергей Степанов рассказывал, что выручка от поставок для Boeing составляет 20% от общей выручки (порядка $250 млн). «На «ВСМПО-Ависма» в производстве титана применяются только российские технологии и преимущественно это собственные разработки, поэтому нет необходимости что-либо согласовывать [с властями США]. Таким образом, ограничения не повлияют на производственный процесс», — сказал РБК представитель «ВСМПО-Ависма».

«Boeing действует в полном соответствии с текущим законодательством и не ожидает никаких изменений в нашем сотрудничестве с корпорацией «ВСМПО-Ависма», — сообщил РБК представитель Boeing.

Почему ограничения США могут ударить по гражданским авиапроектам России

Решение Минторга США, несмотря на то что формально преследует цель предотвратить попадание американских технологий к российским военным, направлено в том числе против проекта гражданского среднемагистрального самолета МС-21, разрабатываемого корпорацией «Иркут», и другого гражданского проекта — Sukhoi Superjet 100. В список BIS вошли «Иркут», ОДК (ее двигатель используется в МС-21), «Сухой» и ООО «РАпарт Сервисез» («дочка» корпорации «Иркут», поставщик авиационно-технического имущества для самолетов Superjet).

При этом санкции уже ранее повлияли на поставки компонентов для новых гражданских лайнеров России, поэтому влияние новых ограничений уже не будет таким значительным. В начале 2019 года сроки запуска самолета МС-21 в серийное производство были перенесены из-за санкций США: американцы прекратили поставку композитных материалов, необходимых для создания крыла лайнера. «Давайте вспомним судьбу знакового проекта МС-21, который начинали делать до санкций в широкой кооперации с зарубежными партнерами. Но потом нам отказали в поставках композитных материалов для крыла. При уже заключенных контрактах и взятых на себя обязательствах. Президент России недавно назвал это хамством. И это действительно хамство», — сказал вице-премьер Юрий Борисов в интервью РБК 21 декабря.

«Реализация наших авиационных программ продолжается. В частности, идет плановая работа по развитию гражданских продуктов с использованием отечественных систем нового поколения. Продолжается работа над созданием Sukhoi Superjet New (SSJ-NEW). Напомним, накануне [21 декабря] совершил первый полет самолет МС-21 с отечественными двигателями ПД-14. На прошедшей неделе поднялся в воздух Ил-114-300, состоящий полностью из отечественных комплектующих. В военной части мы давно не используем иностранные комплектующие», — заявили РБК в пресс-службе ОАК.

Исходя из статистики ФТС, невозможно сказать, в каких объемах продолжали поступать в Россию американские технологии и компоненты для самолетостроения (в частности, авионика и навигационное оборудование). По данным базы международного торговли ООН, в 2019 году Россия импортировала из США товаров группы «Летательные аппараты, космические аппараты и их части» на общую сумму $3,36 млрд, но большинство этих поставок, предположительно, были пассажирские самолеты Boeing.

На практике значительная часть российских организаций, включенных в перечень Минторга США, уже находится под санкциями по линии Минфина США, секторальными или блокирующими. Кроме того, большинство структур включено в отдельный список Госдепартамента США. Он предусматривает, что за сделки с этими российскими организациями иностранным компаниям и ведомствам могут грозить санкции по линии закона CAATSA.