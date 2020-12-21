ВЭБ подключается к водоснабжению

Госкорпорация развития создает совместное предприятие с владельцами «Альфа-Групп»

ВЭБ вместе с акционерами «Росводоканала» создает концессионера на рынке водоснабжения, который должен охватить 20 млн клиентов. Госкорпорация поможет снять административные барьеры в регионах

Фото: rosvodokanal.ru

ВЭБ.РФ и акционеры «Росводоканала» (90% у крупнейших владельцев «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, 10% — у гендиректора «Росводоканала» Антона Михалькова) создают совместное предприятие, которое станет «мегаконцессионером» на рынке водоснабжения и водоотведения и, возможно, в той или иной форме будет участвовать в консолидации отрасли. Об этом РБК рассказал источник, близкий к ВЭБу, информацию подтвердил собеседник, близкий к «Росводоканалу».

Доля ВЭБа в СП составит 25%, акционеров «Росводоканала» — 75%. Партнеры уже подписали договор, который «обеспечивает защиту интересов всех акционеров», добавил источник, близкий к ВЭБу.

Представители ВЭБа и «Росводоканала» отказались от комментариев. Но в понедельник, 21 декабря, состоится онлайн-конференция, посвященная проблемам водоснабжения в России, с участием председателя ВЭБа Игоря Шувалова, Фридмана, Хана и Михалькова. «В рамках «Разговора о воде начистоту» руководители ВЭБ.РФ — ключевого института развития экономики — и компаний «Альфа-Групп» и «Росводоканал» всесторонне обсудят, как улучшить систему водоснабжения в России», — говорится в анонсе мероприятия.

Как будет работать новое СП

СП будет создано на базе холдинговой компании «Региональные объединенные системы водоканал» (ХК «РВК») с уставным капиталом 10 тыс. руб., которую три совладельца «Альфы» и Михальков учредили 27 января 2020 года (данные СПАРК). Руководить новой компанией будет Михальков. «Мы готовились к этой сделке очень серьезно — несколько месяцев, в том числе обсуждали идеологию. Для ВЭБа это ответственный шаг — решение доверить свое имя бизнесу, и это дорого стоит», — говорит источник, близкий к «Росводоканалу».

За три-четыре года ХК «РВК» может выйти в несколько регионов, объем кредитования составит 12–14 млрд руб. (помимо собственных средств концессионера), говорит источник, близкий к ВЭБу. По его словам, компания планирует идти не только в крупные города, но и в средние населенные пункты в тех же регионах, однако будет участвовать в конкурсах на общих основаниях с другими претендентами на концессии. «Мы видим возможность ежегодно входить в два-три региона. За три года мы должны создать на базе ХК «РВК» бизнес, обслуживающий 5 млн человек», — уточняет источник, близкий к «Росводоканалу». По его словам, это «базовый консервативный сценарий».

Де-факто на СП сосредоточится весь новый концессионный бизнес «Росводоканала». «Реализация стратегии [за три-четыре года] позволит практически удвоить бизнес компании», — замечает собеседник, близкий к ВЭБу. «Росводоканал», который «Альфа-Групп» создала в 2003 году, работает в семи регионах (Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени) и обслуживает 5,5 млн человек, его тарифная выручка в 2019 году — 19,1 млрд руб. (прогноз на 2020 год — 23 млрд руб.). Компания оценивает свою долю среди частных водоканалов в 23%, или более чем 5% российского рынка водоснабжения и водоотведения. Таким образом, совместная доля компании и СП может вырасти как минимум до 10%.

«Если станет ясно, что совместная работа приносит необходимые результаты, то и ВЭБ, и акционеры «Росводоканала», возможно, будут заинтересованы в том, чтобы объединить бизнесы — ХК «РВК» и УК «Росводоканал», — говорит источник, близкий к оператору. Источник, близкий к ВЭБу, не комментирует возможность вхождения в капитал «Росводоканала».

В перспективе партнеры планируют охватить рынок примерным объемом 20 млн человек (20%, весь рынок оценивается в 100 млн человек), но точные сроки реализации этого плана они не называют. Это СП сформирует компанию федерального масштаба, национального оператора ЖКХ, говорит источник, близкий к «Росводоканалу».

Шувалов еще летом 2019 года заявлял о планах госкорпорации начать проекты по чистой воде, очистным сооружениям, коммунальной инфраструктуре в 100 крупнейших городах страны, за исключением Москвы и Петербурга.

В рамках программы развития городской экономики ВЭБ вел переговоры с разными участниками рынка водоснабжения и водоотведения и остановился на партнерстве с акционерами «Росводоканала» как наиболее перспективном, говорит собеседник, близкий к ВЭБу. По его словам, госкорпорация не против, чтобы другие частные операторы присоединились к партнерству, но это «надо отдельно обсуждать».

Крупнейший частный оператор водоснабжения и водоотведения (по объему выручки) «Российские коммунальные системы» (РКС, подконтролен «Ренове» Виктора Вексельберга) также рассматривал возможность партнерства с ВЭБ.РФ, но «принял решение опираться на собственные ресурсы», сказал РБК его представитель Игорь Волобуев. «Мы положительно оцениваем стремление коллег по отрасли расширять долю рынка, так как это способствует конкуренции в сфере водоснабжения. Реализуемость поставленных показателей и эффективность данной синергии покажет время», — добавил он. РКС работает в девяти регионах (в 11 городах) и обслуживает более 5 млн клиентов. Его выручка в 2019 году превысила 26,9 млрд руб.

Зачем такое партнерство ВЭБу и акционерам «Росводоканала»

Совместное предприятие создается для достижения национальных целей, обозначенных в июльском указе президента Владимира Путина, и повышения уровня жизни людей, говорит источник, близкий к ВЭБу. Деятельность СП будет сопряжена с реализацией нацпроектов «Экология», «Здравоохранение» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». «Госкорпорация будет действовать <...> исходя из закона о госкорпорации и своего меморандума на принципе безубыточности», — добавляет источник. Но он не говорит, сколько ВЭБ на этом планирует заработать.

ВЭБ готов обеспечить финансирование всех проектов СП в том объеме, «насколько это будет необходимо», говорит близкий к нему источник. «Партнеры не видят проблем с привлечением ресурсов, ВЭБ заинтересован в финансировании проектов, при этом они будут вместе также привлекать средства и других банков, что уже происходит», — уточняет собеседник, близкий к «Росводоканалу».

Летом 2020 года оператор и «Сбер» также подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого стороны планируют реализовать проекты ГЧП, говорил вице-президент банка Михаил Чачин. Тогда же «Сбер» предоставил компании кредитную линию на 2 млрд руб. на модернизацию городских систем и строительство новых объектов водоснабжения и водоотведения в Архангельске. С ВЭБом приоритет — партнерство для разработки и реализации концессий, финансирование вторично, а со «Сбером» — речь именно о финансировании, отмечает источник, близкий к «Росводоканалу». Источник, близкий к «Сберу», подтвердил РБК, что сотрудничество с оператором продолжится.

Такое партнерство — это фактически альтернатива невозвратным бюджетным деньгам, которые регионы на системной основе просят у федеральных властей, говорит один из собеседников РБК. Участники СП полагают, что при реализации правильной концессионной модели можно обойтись без мер господдержки либо они должны быть значительно меньше. При этом убытки регионов из-за услуг водоснабжения с годами будут снижаться и, наоборот, они станут прибыльными, считает он.

Как будут решаться вопросы с выходом в новые регионы

Задача новых партнеров также создать компанию, которая облегчала бы приход оператора в новые регионы. «Росводоканал» привнесет в СП свои технологии, знания и компетенции, а ВЭБ — функцию института развития. «Рынок водоснабжения и водоотведения зачастую консервативен, многие не хотят там видеть частных инвестиций. Создаваемое СП позволит регионам комфортно взаимодействовать с оператором, в котором есть доля у государства: они будут уверены в сбалансированности подхода и социальной ответственности бизнеса», — говорит источник, близкий к ВЭБу.

«Росводоканал» не раз сталкивался со сложностями при выходе в новые регионы. Например, в 2010 году губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что из-за деятельности компании ситуация с водоснабжением в Калуге начала ухудшаться, в 2012 году оператору пришлось продать «дочку» городу. В 2016 году возник конфликт между «Росводоканалом» и правительством Тверской области, в результате которого компании также пришлось покинуть регион. В августе 2020 года «Росводоканал» предложил администрации Рязани передать в концессию систему водоснабжения и водоотведения на 49 лет, обещав инвестировать 49,3 млрд руб. и удержать рост тарифов на уровне инфляции, но получил отказ. Это решение мэрии Рязани он оспаривает в суде.

«Партнерство с ВЭБом поможет формировать более конструктивный диалог с региональными властями, когда они сомневаются, будет ли концессия работать в интересах граждан», — надеется источник, близкий к «Росводоканалу». «Планируем как можно быстрее двигаться в регионы, помочь снять административные барьеры, которые существуют из-за косного отношения к частному бизнесу», — добавляет источник, близкий к ВЭБу.

Как «Альфа» пыталась решить проблему с регионами В мае 2018 года Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и французский оператор коммунальных услуг группа Veolia заявили, что намерены на базе «Росводоканала» создать «национального лидера по оказанию коммунальных услуг в России и странах СНГ». Речь шла о покупке как минимум блокирующего пакета компании и об инвестициях в сотни миллионов долларов, выручка оператора должна была вырасти в 4,5 раза, до €1 млрд в год, на горизонте пяти—семи лет. Один из совладельцев «Росводоканала», Герман Хан, тогда говорил РБК, что участие РФПИ является «достаточно важным и знаковым» с учетом «непростых аспектов», с которыми периодически сталкиваются на российском рынке компании, работающие в ЖКХ, имея в виду процедуру согласования концессионных соглашений и претензий региональных властей. Но сделка не состоялась, так как Veolia решила купить оператора целиком, а это не устроило его акционеров.

Помимо такого отношения региональных властей к бизнесу на заключение каждой концессии уходит 9–15 месяцев и более из-за особенностей российского законодательства. «Роль ВЭБа состоит в том числе и в том, чтобы сделать этот процесс более гладким и быстрым через инструментарий государственно-частного партнерства. Совместно с Минстроем госкорпорация будет выходить с законодательными инициативами по усовершенствованию регуляторных режимов. Цель — в рамках законодательных инициатив повысить требования к уровню концессионеров и прозрачность принимаемых решений», — отмечает собеседник РБК.