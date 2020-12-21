Национализация добралась до онлайн-кино

Новый законопроект ограничивает 20% долю иностранного владения в аудиовизуальных сервисах

Внесенный в Госдуму законопроект угрожает бизнесу двух крупнейших отечественных онлайн-кинотеатров. Инициатива делает невозможным запланированное IPO сервиса ivi и потребует действий от Сбербанка, инвестировавшего в Okko

Фото: okkomovies / Facebook

Депутат-единоросс Антон Горелкин в пятницу, 18 декабря, внес в Госдуму поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Он предложил регламентировать структуру собственности работающих преимущественно в России онлайн-кинотеатров, или, как они называются в законе, аудиовизуальных сервисов. Доля иностранцев в них должна быть ограничена 20%. Такие же требования уже установлены, например, для всех СМИ и измерителя телевизионной аудитории.

На то, чтобы отечественные онлайн-кинотеатры привели структуру своей собственности в соответствие с новыми требованиями, отводится всего два месяца после вступления закона в силу. Предусмотрены, впрочем, и исключения. Доля иностранцев в видеосервисе может превышать заявленные 20%, если на то получено разрешение специальной правительственной комиссии.

Какие сейчас установлены требования к онлайн-кинотеатрам Идея установить для онлайн-кинотеатров ограничения по формуле 80/20 не нова: впервые с такой инициативой еще в 2016 году выступил Медиа-коммуникационный союз, объединяющий как вещателей, так и операторов связи. Но по итогам рассмотрения в Думе подготовленных союзом поправок ограничения по структуре собственности в 2017 году были приняты только для тех аудиовизуальных сервисов, для которых Россия не является ключевым рынком, то есть тех, в аудитории которых доля российских пользователей не превышает 50%. Сейчас, если такой онлайн-кинотеатр хочет работать в России, он должен найти местного партнера. Из глобальных игроков так пока поступил только Netflix — его агентом в России стала Национальная медиа группа. Инициатива депутата Горелкина уравнивает в правах глобальные и местные сервисы. При этом, согласно закону «Об информации…», все заявленные ограничения не распространяются на сервисы, которые размещают у себя контент, созданный самими пользователями. Тем самым под регулирование не попадают социальные сети со своими видеоплеерами, а также самая популярная в России видеоплатформа YouTube.

Депутат Горелкин известен своими громкими инициативами в регулировании Рунета. К примеру, осенью 2018 года он был одним из авторов законопроекта, ограничивающего теми же 20% долю иностранцев в новостных агрегаторах (поправки были приняты только в первом чтении).

В июле 2019 года Горелкин предложил ввести в законодательство определение «значимый информационный ресурс»: доля иностранцев в таком ресурсе также должна быть ограничена 20%, если правительственная комиссия не сделает для него исключение. Законопроект оказался критичным, в частности, для «Яндекса», но не дошел даже до первого чтения. Источник РБК ранее утверждал, что законопроект о значимых информационных ресурсах был подготовлен в администрации президента — в управлении по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи (его бывший руководитель Андрей Липов сейчас возглавляет Роскомнадзор).

Новый законопроект Горелкина поддерживается исполнительной властью и будет оперативно рассмотрен Думой, дают понять федеральный чиновник и топ-менеджер медиахолдинга. РБК направил запросы в Роскомнадзор и курирующее его Минцифры.

РБК объясняет, как инициатива Горелкина затрагивает бизнес крупнейших онлайн-кинотеатров России и кто выигрывает от законопроекта.

Как законопроект отразится на ivi

Предложенным депутатом Горелкиным требованиям не соответствует крупнейший по выручке российский кинотеатр ivi. По итогам первых шести месяцев 2020 года агентство Telecom Daily оценило его долю на российском рынке легальных видеосервисов в 23%, что соответствует примерно 4,3 млрд руб. выручки за первое полугодие.

Сейчас учредителем российского ООО «Иви.ру», управляющего онлайн-кинотеатром, выступает кипрская ivi.ru Media Ltd. Владельцами ее обычных и привилегированных акций являются структуры фонда Frontier Ventures, Baring Vostok, американской Tiger Global, фонда из ОАЭ Mubadala и др. Таким образом, структура собственности уже сейчас не соответствует предложенным Горелкиным требованиям.

Однако планировалось и привлечение новых акционеров: кипрская ivi.ru Media Ltd в ноябре этого года, как ранее сообщал РБК, уже подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на проведение IPO на бирже NASDAQ. Планировалось, что размещение состоится в начале 2021 года.

Законопроект Горелкина делает размещение на американской бирже бессмысленным, поскольку в проспекте эмиссии необходимо будет указать на внесенный в Госдуму законопроект, соответственно на интерес инвесторов рассчитывать уже не приходится, объясняет источник, близкий к ivi. Ввиду возможного принятия подобного закона выход любой компании на IPO на этом рынке будет весьма затруднительным, констатирует гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Представитель онлайн-кинотеатра отказался от комментариев. РБК направил запросы акционерам ivi.

Как законопроект отразится на Okko

Входящий в группу Rambler онлайн-кинотеатр Okko — второй по доходам после ivi. Согласно подсчетам Telecom Daily, его доля по итогам января—июня 2020 года равнялась 17% (примерно 3,2 млрд руб. выручки в первом полугодии).

С 2019 года совладельцем всего Rambler стал Сбербанк, инвестировавший в холдинг, как утверждали источники РБК, от 9 млрд до 11 млрд руб. При этом президент банка Герман Греф признавал, что главную ценность в Rambler представляет именно Okko: «Онлайн-кинотеатры — одно из ключевых направлений нашего интереса».

В октябре 2020 года Сбербанк увеличил свою долю в Rambler до 100%, выкупив 45% у Александра Мамута. Первый транш в рамках этой сделки составил 3 млрд руб., размер второго будет определен в течение года. Объявляя о полной консолидации Rambler, Сбербанк заявил, что «сохранит фокус на ускоренный рост рыночной доли Okko».

Но если законопроект депутата Горелкина примут, Сбербанк не сможет быть основным собственником Okko. Доля нерезидентов в акционерном капитале ПАО «Сбербанк» по состоянию на 31 августа 2020 года достигает 43,5% — таким образом, такой же является и косвенная доля иностранцев в Rambler и Okko, в частности.

Существующие ограничения для иностранцев уже не позволили Сбербанку получить контроль над интернет-СМИ группы Rambler. С ноября основным владельцем Lenta.ru, Gazeta.ru, Championat.com и «Секрета фирмы» значится бывший топ-менеджер «Газпром-Медиа» Сергей Шишкин. Косвенная доля самого Сбербанка в СМИ не превышает 20%.

Сбербанк может найти номинального владельца и для онлайн-кинотеатра. Но тогда от публичного владения сервисом придется отказаться — в противном случае сделка может быть признана ничтожной. Или же Сбербанку потребуется получить согласие правительственной комиссии на то, чтобы остаться владельцем Okko.

Пресс-служба Okko перенаправила вопросы в Сбербанк, тот, в свою очередь, отказался от комментариев.

Кто выигрывает от законопроекта Горелкина

В действующей сейчас редакции закона «Об информации…» уточняется, что та часть статьи, которую предложил переписать депутат Горелкин, не распространяется на аудиовизуальные сервисы, связанные с федеральными телеканалами. При этом доля иностранного участия в таких вещателях уже ограничена 20% законом «О СМИ». Тем самым их дочерние проекты и так соответствуют заявленной для отечественных видеосервисов норме.

В этой ситуации существенное конкурентное преимущество получают те, кто оказался готов к таким поправкам, — медиахолдинги, которые в 2014–2015 годах уже адаптировали свою корпоративную структуру к аналогичным изменениям в законе «О СМИ», констатирует управляющий партнер Коллегии медиаюристов Федор Кравченко.

Крупные медиахолдинги развивают собственные онлайн-кинотеатры. Рыночную долю принадлежащего «Газпром-Медиа» сервиса Premier агентство Telecom Daily по итогам шести месяцев 2020 года оценивает в 2% (около 373 млн руб.). Такой же показатель у More.tv, проекта Национальной медиа группы.

«Невозможно создать качественного локального игрока без медиаподдержки по другим сегментам, необходим обширный доступ к продюсерским командам, которые делают контент, — описывала в интервью «Коммерсанту» преимущества видеосервиса при медиахолдинге гендиректор Национальной медиа группы Ольга Паскина. — Сервисы, которые существуют отдельно, будут консолидироваться или объединяться с другими пользовательскими сервисами. Либо у инвесторов должны быть какие-то безграничные карманы — непонятно, ради чего тогда».

Пресс-служба «Газпром-Медиа» отказалась от комментариев. Представитель Национальной медиа группы Валерия Кунгурцева не ответила по существу на вопросы РБК.