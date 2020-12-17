Кризис мировой

Обвиненный в вымогательстве средств у «Альфа-Групп» Леонид Маевский представил свою версию событий

Перед арестом за вымогательство $37,5 млн у владельцев «Альфа-Групп» Леонид Маевский подписал с ними мировое соглашение, сообщил он РБК. В компании говорят, что подписали документ под давлением — из-за угрозы шантажа

Леонид Маевский (Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»)

Бизнесмен Леонид Маевский, арестованный по делу о вымогательстве $37,5 млн у акционеров «Альфа-Групп», заявил, что эту сумму ему обещали выплатить по мировому соглашению — оно предусматривало прекращение разбирательства с консорциумом в Лондонском международном третейском суде (London Court of International Arbitration, LCIA). Это следует из письма, написанного Маевским журналисту РБК и переданного по поручению бизнесмена его адвокатом.

В LCIA Маевский, по его словам, пытается доказать, что в 2014 году его принудили заключить мировое соглашение для разрешения конфликта вокруг компании UniTile — крупного производителя керамической плитки. По его версии, накануне ареста один из совладельцев «Альфа-Групп» Михаил Фридман пригласил его на ужин, чтобы «наладить дружеские отношения и окончить войну», и гарантировал Маевскому оплату указанной суммы «своим личным словом». На следующий день Маевский приехал в офис Альфа-банка и подписал подготовленные документы, но на выходе из здания его арестовали по обвинению в вымогательстве.

Представитель А1, инвестиционного подразделения «Альфа-Групп», в свою очередь заявил, что группа подписала мировое соглашение под давлением. В начале года компания подала иск в Никулинский суд Москвы, который, как пояснил представитель А1, касается признания недействительными «заключенных под влиянием вымогательства соглашений».

Почему два мировых соглашения, подписанных Маевским и «Альфа-Групп», не смогли устранить противоречия между сторонами, разбирался РБК.

Кто такой Леонид Маевский Леонид Маевский был депутатом Госдумы третьего созыва (2000–2003 годы) от КПРФ. После этого возглавил LV Finance — ее основным активом были 25% плюс одна акция «МегаФона». Этот пакет был несколько раз перепродан офшорным компаниям и в итоге оказался у «Альфа-Групп». Cделка спровоцировала затяжной акционерный конфликт в компании — другой акционер «МегаФона», фонд IPOC, владельцем которого называл себя датский юрист Джеффри Гальмонд, утверждал, что LV Finance ранее заключила соглашение о продаже акций «МегаФона» ему. После продолжительных разбирательств в судах различных стран в 2012 году «Альфа-Групп» продала этот пакет структурам Алишера Усманова и самому сотовому оператору, выручив $5,2 млрд.

Бизнесмен участвовал в корпоративном конфликте вокруг поволжского оператора мобильной связи СМАРТС. В 2009 году Маевский объявил себя владельцем «Сигма Капитал Партнерс», которая за несколько лет до этого выкупила права требования долга оператора перед Внешэкономбанком и пыталась обратить взыскание на 32% акций СМАРТС.

В 2011 году Маевский помог владельцу находящейся на грани банкротства компании UniTile Лазарю Шаулову договориться с кредиторами и получил, как он утверждает, 88%. В конце 2013 года между Маевским и Шауловым разгорелся конфликт, последний привлек для решения спора А1 (сейчас основной акционер UniTile).

Как бизнесмен поссорился с «Альфа-Групп»

Именно с конфликтом вокруг UniTile связан спор Маевского и «Альфа-Групп» в LCIA, говорила «Коммерсанту» адвокат бизнесмена Ирина Моисеева. Но до сих пор были известны лишь последствия этого спора: 15 ноября 2018 года бизнесмена задержали недалеко от головного офиса Альфа-банка по обвинению в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса, от семи до 15 лет лишения свободы).

По версии следствия, Леонид Маевский в ходе личных встреч с топ-менеджерами «Альфа-Групп» и компании А1 в период с 31 октября по 8 ноября 2018 года вымогал у них $37,5 млн, угрожая в случае отказа распространить «позорящие их сведения, которые могли причинить существенный вред их правам и законным интересам». По этому делу также были задержаны помощник Маевского, бывший пресс-секретарь холдинга UniTile Максим Букин и бывший юрист «Альфа-Групп» Владимир Афонькин. Потерпевшими по делу признали совладельцев Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена.

Версия Маевского

Из письма Маевского следует, что из-за действий А1 была сорвана выгодная для бизнесмена сделка. Он указал, что в 2013 году получил обязывающее предложение и банковскую гарантию от инвестфонда Unicorn Capital Partners, который должен был купить весь бизнес UniTile примерно за $200 млн (6,4 млрд руб. по среднему курсу за 2013 год). Маевский планировал, что, погасив кредит от Сбербанка и рассчитавшись с компаньонами, он получит в результате продажи $70–80 млн (2,2–2,5 млрд руб.).

Однако в декабре 2013 года «был осуществлен рейдерский захват» бизнеса: по подложным документам принадлежащие Маевскому акции UniTile «были переписаны» на гастарбайтеров из Таджикистана, утверждает бизнесмен. «Только по счастливой случайности мне удалось это обнаружить, заблокировать переход акций, и я по факту мошенничества возбудил три уголовных дела», — указал он. После этого он обнаружил, пишет Маевский, что за этим «стоит А1 и лично Михаил Хабаров и Александр Каплан». На тот момент Хабаров занимал должность президента А1, а Каплан — управляющего директора компании.

Впоследствии на Маевского и его сына Владислава были возбуждены уголовные дела, пишет бизнесмен. «Под угрозой ареста сына и опасаясь за жизнь» близких Маевский «вынужден был заключить в октябре 2014 года под давлением мировое соглашение», по которому A1 должна была выплатить ему за долю в UniTile $10 млн, или 50 млн руб. по тогдашнему курсу (по среднему курсу за 2014 год сумма должна была составить 380 млн руб. — РБК), сообщил он, указав, что выплаты проведены не были.

В 2016 году он обратился в LCIA с требованием расторгнуть мировое соглашение как «незаконное, заключенное под давлением», а также выплатить ему сумму, причитавшуюся по соглашению с Unicorn Capital Partners. В числе доказательств, по его словам, он предоставил в суд внутренние документы А1, в том числе «план по захвату» и сравнительную таблицу, в которой описано, что выгоднее — заплатить ему или отобрать у него бизнес.

Согласно его версии, в июле 2018 года А1 предложила ему заключить мировое соглашение, но стороны «не сошлись в цене»: компания готова была заплатить 200 млн руб., а бизнесмен хотел $50 млн (3,13 млрд руб. на тот момент).

В сентябре того же года Маевский подготовил и нотариально заверил ряд документов и свои показания, которые в случае необходимости намеревался огласить дополнительно к имеющимся доказательствам, ссылаясь на принцип английского правосудия о «поведении ответчика в похожих обстоятельствах». Как пояснил старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко, реализация этого принципа в английском праве направлена на то, чтобы раскрыть суду некий общий паттерн процессуального и бизнес-поведения оппонента в других аналогичных случаях, он позволяет сделать юридически значимое предположение о реальных причинах «поведения» оппонента в конкретном споре, опираясь на стилистику его поступков в других случаях.

В своем письме бизнесмен лишь в общих чертах указал, что документы касались «очень чувствительных моментов» для Михаила Фридмана и всей «Альфа-Групп» в истории с получением 25% и одной акции «МегаФона». При этом перед очередным заседанием LCIA, которое было назначено на 19 ноября 2018 года, Маевский, по его словам, сообщил о подготовленных материалах Фридману, управляющему партнеру А1 Андрею Елинсону и юристам группы. После этого состоялся «примирительный» ужин с Фридманом. Мировое соглашение, по словам Маевского, предполагало, что $12,5 млн он получит сразу, а оставшиеся $25 млн будут выплачиваться частями в течение пяти лет. Стороны также должны были отозвать все претензии друг к другу, сохранять конфиденциальность и не разглашать имеющуюся у Маевского информацию, пишет бизнесмен.

Версия «Альфа-Групп»

Член правления А1 Кирилл Бабаев настаивает, что Леонид Маевский никогда не владел долей в UniTile, как не существует и юридически обязывающих документов, по которым он мог бы ее получить. По его словам, по соглашению, заключенному с Маевским в 2014 году, ему «были полностью выплачены все причитающиеся суммы». Тем не менее через несколько лет бизнесмен подал иск в LCIA, в котором заявил, что договор недействителен, так как был заключен якобы под принуждением, и попросил взыскать в его пользу убытки, связанные с исполнением этих соглашений. «В действительности никакого принуждения, конечно, не было, как и убытков: доли Маевского в банкротном на тот момент бизнесе UniTile ничего не стоили. Эти доли он продал по условиям мирового соглашения», — заявил Бабаев. Детали он не раскрыл, сославшись на арбитражную тайну.

Основатель и председатель фонда Unicorn Сергей Моисеев подтвердил, что семь лет назад он планировал купить UniТile за 6 млрд руб. с учетом 3 млрд долга. Но, по его словам, никакой банковской гарантии не было, было предварительное обязательство от кредитной организации о предоставлении финансирования в 1,5 млрд руб. в капитал фонда. «Когда оказалось, что Маевский, с которым мы вели переговоры, владельцем компании не является, Unicorn принял решение не участвовать в сделке. А1 появилась позже, выступив в качестве инвестора и купив компанию на абсолютно прозрачных условиях», — заявил Моисеев. Сейчас, по его словам, А1 приняла решение выйти из UniTile, назначив Unicorn советником по продаже актива.

Второе мировое соглашение, касающееся разбирательства в LCIA, по словам Кирилла Бабаева, было заключено А1 в результате «вымогательства, совершенного Маевским, в связи с чем он уже два года находится под следствием». «Ни при каких обстоятельствах с ним не было бы заключено подобное мировое соглашение в отсутствие угроз», — сказал он. Иск о признании недействительным указанного договора А1 подала в Никулинский суд, чтобы подтвердить, что «это соглашение ничтожно, и исключить возможные незаконные попытки Маевского взыскать что-либо по нему», пояснил Бабаев. «Маевский в своем письме подтвердил, что пытался шантажировать акционеров «Альфа-Групп» некими якобы имевшимися у него документами по «МегаФону», продолжает это делать и теперь при помощи данного письма. Уверен, что письмо послужит дополнительным аргументом при вынесении судом обвинительного приговора», — заявил представитель А1.