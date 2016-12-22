«Альфа-групп» назвала себя жертвой вымогательства со стороны Маевского

Стало известно, у кого Леонид Маевский вымогал около $40 млн. В полицию на вымогательство пожаловался холдинг «Альфа-групп» и входящая в него инвесткомпания A1

Леонид Маевский (Фото: Сергей Николаев / ТАСС / Ведомости)

Бизнесмена и бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского заподозрили в вымогательстве денег у представителей «Альфа-групп» и инвесткомпании А1 (входит в «Альфа-групп»). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Следственного департамента МВД, а также на заявление холдинга.

В частности, со ссылкой на данные СД МВД издание пишет, что вымогательство около $40 млн у представителей «Альфа-групп» и компании А1 со стороны Маевского имело место в Москве с 31 октября по 8 ноября. В случае отказа бизнесмен и его соратники, которых еще предстоит установить следствию, угрожали распространить порочащие их сведения, пишет газета.

«Альфа-групп» подтвердила, что обращалась в правоохранительные органы по поводу вымогательства. «Акционеры «Альфа-групп» и компания А1 действительно обратились в правоохранительные органы в связи с фактом вымогательства со стороны Леонида Маевского», — приводит издание заявление холдинга. В нем также сказано, что МВД проводит по факту данного заявления проверку, а «Альфа-групп» и А1 готовы оказывать правоохранительным органам «необходимое содействие для проведения полного, объективного и всестороннего расследования».

Об аресте Маевского стало известно в эту пятницу, 16 ноября. Бизнесмен решением суда арестован до 14 января. заседания суда проходило в закрытом для прессы режиме. Из информации на сайте суда стало ясно, что Маевский был арестован по обвинению в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере (ч. 3, п. б ст. 163 УК РФ). У кого Маевский вымогал деньги, оставалось неясным.

Маевского и «Альфа-групп» связывает конфликт вокруг компании по производству керамической плитки в Воронежской области — ОАО «Стройфарфор». Для разрешения кризиса, вызванного противоречиями между Маевским и его партнером Лазарем Шауловом вокруг этого актива, была нанята инвесткомпания А1, писали «Ведомости».