В Москве арестован бизнесмен Леонид Маевский

Бывшего депутата Госдумы, бизнесмена Леонида Маевского арестовали по подозрению в вымогательстве. Из материалов, оглашенных в суде следует, что за «неразглашение порочащих сведений» он требовал $37,5 млн

Леонид Маевский (Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»)

Тверской суд Москвы отправил под арест до середины января бывшего депутата Госдумы Леонида Маевского, сообщает «Интерфакс».

Из карточки дела на сайте суда следует, что экс-депутата обвиняют в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере (ч. 3, п. б ст. 163 УК РФ).

Как уточняет «Интерфакс», Маевского обвинили в вымогательстве $37,5 млн за нераспространение порочащей информации. Под арест Маевского отправили до 14 января. Само судебное заседание проходило в закрытом для прессы режиме, указывает агентство, однако из зачитанных судьей материалов следовало, что дело было возбуждено 14 ноября, задержали Маевского и предъявили ему обвинение на следующий день.

Если вину бывшего депутата докажут, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

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