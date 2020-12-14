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Джо Байдену предстоит коллегиальное испытание
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Газета
Джо Байдену предстоит коллегиальное испытание
Газета № 112 (3279) (1412)
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Джо Байдену предстоит коллегиальное испытание

14 декабря выборщики назовут следующего президента США
В понедельник коллегия выборщиков назовет имя нового президента США. О том, поставит ли это точку в борьбе Дональда Трампа с Джо Байденом и почему обострилась дискуссия об изменении избирательной системы Америки, — в материале РБК
Дональд Трамп и Джо Байден
Дональд Трамп и Джо Байден (Фото: Morry Gash / AP)

В понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков от 50 штатов США и округа Колумбия выберет нового президента страны.

Всего в коллегии 538 выборщиков, процедуры их номинации и избрания определяют сами штаты. В подавляющем большинстве выборщики — это представители Республиканской и Демократической партий из числа рядовых активистов или профессиональных политиков. Например, бывший госсекретарь США и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон — выборщик от штата Нью-Йорк. Количество выборщиков от штата примерно пропорционально численности его населения. Так, самый населенный штат, Калифорния, имеет 55 выборщиков. Во втором крупнейшем штате, Техасе, их 38, в Нью-Йорке и Флориде — по 29.

Фактически выборщики играют роль посредников, высказывая волю избирателей своих штатов. В 29 из 50 штатов и округе Колумбия действуют правила, обязывающие выборщиков голосовать только за кандидата, набравшего больше всего голосов рядовых избирателей.

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Голосование выборщиков — вторая ступень избирательного процесса в США, которая формально закрепит итоги голосования рядовых избирателей 3 ноября. В штатах, где большинство избирателей поддержали Дональда Трампа, голосовать будут выборщики-республиканцы, а там, где победил Джозеф Байден, — демократы. По итогам голосования 3 ноября Байден набрал большинство голосов в 25 штатах и округе Колумбия, что должно принести ему поддержку 306 выборщиков — это на 36 голосов больше, чем необходимые для победы 270. Действующий президент победил в 25 штатах, в его копилке 232 выборщика.

Что может помешать президентству Байдена

В теории выборщики в нескольких штатах могут не считаться с мнением избирателей и отдать голос за любого кандидата. С начала XX века было восемь кампаний, когда выборщики отказались голосовать за кандидата, заручившегося поддержкой большинства населения их штата. Например, в 2016 году так поступили пять демократов и два республиканца. Впрочем, за последние сто лет не было случаев, когда самоуправство выборщиков стоило победы одному из соперников. Учитывая нынешний отрыв Байдена от Трампа, мало сомнений, что победа достанется демократу, даже если несколько выборщиков откажутся прислушиваться к мнению населения.

Но есть и еще один фактор, который мог бы помешать Байдену стать 46-м президентом США. Это решение Верховного суда об отмене результатов выборов в отдельных штатах. Дональд Трамп отказывается признавать свое поражение и рассчитывает добиться победы в судебном порядке. Действующий президент считает, что подсчет голосов в нескольких штатах проходил с нарушениями. Он недоволен, в частности, тем, что некоторые штаты разрешили подсчет поданных по почте голосов после дня голосования, даже если бюллетени были получены до 3 ноября.

На прошлой неделе 106 членов палаты представителей конгресса от Республиканской партии поддержали иск генпрокурора Техаса Кэна Пэкстона о пересмотре результатов президентских выборов в четырех штатах, где победу одержал Джо Байден, — в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, которые принесли в копилку Байдена 62 голоса выборщиков. Их потеря может стоить демократу президентского кресла. Пэкстон обратился в Верховный суд с просьбой признать недействительными итоги выборов в этих штатах, так как там не соблюдались нормы по обработке бюллетеней, в том числе присланных по почте.

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До этого суды отклоняли жалобы команды Трампа. Так, претензии республиканцев отказались рассматривать суды Мичигана, Невады, Висконсина и Аризоны: судьи ссылались на то, что Трамп или не соблюдал должные процедуры при ходатайстве, или не привел доказательства в поддержку своих заявлений. В субботу утром Верховный суд отклонил и иск Пэкстона, указав, что Техас не смог доказать наличие законного права обращаться с такими требованиями. По мнению суда, штат не продемонстрировал «юридически обоснованный интерес к тому, как выборы проводятся в других штатах».

В результате у республиканцев остается последняя возможность предотвратить победу Байдена. 6 января на заседании обеих палат конгресса законодатели должны официально подтвердить итоги голосования выборщиков. Члены конгресса могут отказаться сделать это и опротестовать итоги выборов в каком-либо штате. Впрочем, такой отказ должен быть изъявлен большинством в обеих палатах конгресса — сенате и палате представителей. Учитывая, что большинство в палате представителей контролируют демократы, подобный исход представляется маловероятным.

Почему обострился спор об эффективности такой избирательной системы

В последние годы среди аналитиков и политологов обострился спор о целесообразности всего института выборщиков (в целом за последние 200 лет в США было предложено более 700 вариантов реформы или отмены системы выборщиков, однако ни один не был принят).

Скептики указывают на то, что за последние 20 лет было два случая, когда кандидат, набравший большинство голосов по всей стране, не получил большинства голосов выборщиков, — это уступивший республиканцу Джорджу Бушу-младшему в 2002 году Альберт Гор и Хиллари Клинтон, проигравшая Трампу в 2016 году. Кроме того, система выборщиков приводит к тому, что участники выборов во время кампании концентрируют свои силы на тех штатах, в которых результат не предрешен, фактически игнорируя территории, где предпочтения избирателей очевидны.

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В свою очередь, сторонники нынешней системы указывают, что она подчеркивает важность каждого штата и демонстрирует связь населения с региональными структурами. Кроме того, происходит укрепление двухпартийной системы, так как голоса «третьих» кандидатов, которые они набрали в отдельных штатах, не конвертируются в голоса выборщиков. Наличие двухпартийной системы позволяет кандидату от одной из ведущих партий получить явное преимущество в первом же туре и закрыть вопрос о том, кто должен возглавлять страну.

Согласно опубликованному в сентябре опросу Gallup, 61% американцев выступают за отмену системы выборщиков. Вместо нее они хотели бы ввести прямую систему, когда победителем становится кандидат, набравший больше всего голосов по всей стране. Такое решение поддерживают 89% демократов и 69% беспартийных, но только 23% республиканцев.

Поскольку нынешняя выборная модель закреплена в Конституции, для ее отмены потребуется согласие двух третей членов палаты представителей и сената, а также двух третей штатов. При этом пока в конгрессе не сформировался консенсус для таких изменений, тем более что действующая система играет на руку республиканцам.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: США , выборщики , выборы президента США
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