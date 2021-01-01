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Выборы президента США ,  
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Суды четырех штатов отклонили иск о признании победы Трампа на выборах

Суды Мичигана, Невады, Висконсина и Аризоны отклонили иск Республиканской партии, требовавшей признать победу действующего президента США Дональда Трампа на выборах главы государства по итогам голосования в этих штатах. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Так, в апелляционном суде Мичигана отказались приостановить подсчет бюллетеней, как требовал штаб Трампа, сочтя ходатайство спорным. По мнению суда, единственно правомерным был бы запрос о пересчете голосов, однако срок уже истек.

«Поскольку истец не следовал четкому закону штата Мичиган по таким вопросам, его действия являются спорными», — говорится в заявлении судей.

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В Неваде окружной судья Джеймс Рассел отклонил предложение штаба заблокировать сертификацию голосов в штате и объявить Трампа победителем. По словам Рассела, суд не получил достоверных и значимых доказательств, позволяющих оспорить результаты голосования.

В заявлении представителя Республиканской партии штата Невада говорится, что партия не согласна с решением суда отклонить иск, а представленные доказательства были «убедительными и ошеломляющими». Она намерена подать аппеляцию на отказ в Верховный суд Невады.

Верховный суд Аризоны также отклонил иск, требующий либо аннулировать победу Байдена в штате, либо заново пересчитать голоса. В заявлении судьи Рэндалла Уоррена говорится, что истец не смог доказать мошенничество, неправомерные действия или ошибки при подсчете.

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Висконсин вслед за Аризоной утвердил победу Байдена
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Пересчет голосов в Милуоки, штат Висконсин

В Висконсине Верховный суд вынес решение против иска о признании недействительными результатов президентских выборов в штате. Судья Брайан Хагедорн написал, что суд попросили выполнить «беспрецедентную» задачу, отметив: «нам предлагается признать недействительными результаты президентских выборов в Висконсине. И это еще не все. Нам говорят, что мы должны запретить избирательной комиссии Висконсина утверждать выборы, чтобы президентские выборщики штата могли быть выбраны законодательным органом, а затем заставить губернатора утвердить этих избирателей».

Хагедорн назвал этот путь «опасным», поскольку это повлекло бы потерю общественного доверия.

Пересчет голосов в некоторых штатах США проводи по запросу команды Дональда Трампа, который не признал результаты выборов и заявляет о масштабных махинациях. Однако после пересчета преимущество все равно осталось за Байденом, причем он даже немного увеличил отрыв от соперника. Так, в Милуоки Байден получил дополнительные 132 голоса, а в Дейне на 45 увеличилось количество голосов, поданных за Трампа.

В США пока еще не объявили официальные итоги выборов, однако ведущие американские СМИ уже отдали победу демократу. По данным CNN, он набрал 306 голосов выборщиков, Трамп — 232 голоса. Для победы было необходимо получить минимум 270 голосов.

Дональд Трамп США выборы иск
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