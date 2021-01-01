Суды четырех штатов отклонили иск о признании победы Трампа на выборах

Суды Мичигана, Невады, Висконсина и Аризоны отклонили иск Республиканской партии, требовавшей признать победу действующего президента США Дональда Трампа на выборах главы государства по итогам голосования в этих штатах. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Так, в апелляционном суде Мичигана отказались приостановить подсчет бюллетеней, как требовал штаб Трампа, сочтя ходатайство спорным. По мнению суда, единственно правомерным был бы запрос о пересчете голосов, однако срок уже истек.

«Поскольку истец не следовал четкому закону штата Мичиган по таким вопросам, его действия являются спорными», — говорится в заявлении судей.

В Неваде окружной судья Джеймс Рассел отклонил предложение штаба заблокировать сертификацию голосов в штате и объявить Трампа победителем. По словам Рассела, суд не получил достоверных и значимых доказательств, позволяющих оспорить результаты голосования.