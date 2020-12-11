Резекция репродукции

Росздравнадзор обнаружил нарушения в работе крупнейших клиник, помогающих при бесплодии

Росздравнадзор нашел нарушения предоставления услуг репродуктивных технологий в крупных московских клиниках. Заказчиками были одинокие мужчины-иностранцы. Юристы объясняют ситуацию пробелами в законе и борьбой с однополыми браками

Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

Управление Росздравнадзора по Москве и Московской области обнаружило 48 случаев предоставления услуг вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) одиноким мужчинам-иностранцам без медицинских показаний, говорится в документе (есть у РБК), подписанном врио замруководителя территориального Росздравнадзора Георгием Соколовым. Справка ведомства была направлена в ответ на запрос депутата Госдумы от «Единой России» Николая Земцова, он подтвердил РБК подлинность документа.

Претензии у надзорного ведомства возникли к Европейскому медицинскому центру (EMC), центру «К+31 Петровские ворота» и клинике Next Generation Clinic. Бывшие сотрудники двух последних клиник сейчас являются фигурантами уголовного дела о торговле детьми.

Что такое ВРТ Под вспомогательными репродуктивными технологиями (ВРТ) понимаются методы, направленные на достижение беременности, они используются при лечении бесплодия. К таким технологиям относят, к примеру, искусственную инсеминацию, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и др., а также суррогатное материнство. Какие законы регулируют ВРТ Аспекты применения ВРТ отражены на федеральном уровне в законе «Об основах охраны здоровья граждан», а порядок их использования конкретизируется в приказе Минздрава № 107н. Сейчас воспользоваться ВРТ может пара, то есть мужчина и женщина, состоящие или не состоящие в браке, также правом применения ВРТ обладают одинокие женщины. В том же приказе Минздрава сказано, что ВИЧ-инфекция не является противопоказанием к отбору пациентов для оказания медпомощи с использованием ВРТ. По эпидпоказаниям репродуктивные технологии применимы в парах, где ВИЧ диагностирован только у одного партнера, это обусловлено снижением риска инфицирования партнера при попытке зачатия.

Претензии к частным клиникам

Основная претензия, возникшая у Росздравнадзора ко всем трем клиникам, — это использование вспомогательных репродуктивных технологий одинокими мужчинами-иностранцами: российское законодательство не предусматривает применение ВРТ у одиноких мужчин вовсе.

В Next Generation Clinic в семи случаях услуга оказывалась не по медицинским показаниям для одиноких мужчин-иностранцев, в некоторых случаях они даже не посещали саму клинику, утверждается в документе. На клинику и ее гендиректора составлен протокол об административном правонарушении за осуществление деятельности с грубым нарушением лицензионных требований (ст. 14.1 КоАП), говорится в письме. У EMC и «К+31 Петровские ворота» ведомство нашло аналогичные нарушения, в том числе использование ВРТ с участием суррогатных матерей. По данным Росздравнадзора, EMC оказывал услуги репродуктивных технологий в 24 случаях, когда их заказчиком был одинокий мужчина. Еще в двух случаях клиника предоставила такую услугу одиноким ВИЧ-положительным мужчинам в нарушение приказа Минздрава.

В клинике «К+31 Петровские ворота», по данным ведомства, 19 раз услуги были оказаны иностранным мужчинам, и в трех из них были использованы донорская сперма, донорские яйцеклетки и суррогатная мать, то есть от заказчика не было получено никакого биоматериала. Основанием для оказания услуги стало отсутствие полового партнера у мужчины.

Реакция клиник

Гендиректор ЕМС Андрей Яновский подтвердил РБК факт проведения проверки, но, по его мнению, никаких существенных замечаний в деятельности центра выявлено не было. «Мне комментировать документы (письмо Росздравнадзора. — РБК) неправильно, но закон нужно истолковывать просто: если не написано, что мужчинам нельзя [пользоваться услугами ВРТ], соответственно, [ими пользоваться] можно, как говорят юристы, но я не юрист. Это, очевидно, пробел, который нужно обсуждать и устранять», — ответил Яновский.

В «К+31 Петровские ворота» связали проверку деятельности с расследованием уголовного дела репродуктологов, один из фигурантов которого был сотрудником клиники. Росздравнадзор уведомил клинику о нарушениях приказа Минздрава и направил предписание об устранении нарушений, что было сделано в срок, заявляют в учреждении. «Вопрос о привлечении ООО «ЦМРМ «Петровские ворота» к административной ответственности будет решаться в установленном законом порядке судом», — добавили там.

В Next Generation Clinic РБК отказались комментировать проверки Росздравнадзора.

Как репродуктологов обвинили в торговле людьми В январе 2020 года в квартире в Одинцовском районе были обнаружены четыре младенца, в том числе один мертвый. Как оказалось, он скончался от синдрома внезапной смерти новорожденного. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, повлекшая по неосторожности смерть, в составе организованной группы). Летом по делу были арестованы семь человек, еще один отправлен под домашний арест. Среди арестованных — работавшие на тот момент врачи клиник «К+31 Покровские ворота» и Next Generation Clinic. По данным Следственного комитета, в 2014–2020 годах фигуранты дела платно предоставляли услуги суррогатных матерей и, как считает следствие, нарушили законодательство в части «использования вспомогательных репродуктивных технологий». Сейчас фигурантам вменяется в вину преступная деятельность по 11 эпизодам, речь идет о рождении 14 детей для иностранных семей из Филиппин и Таиланда.

В чем нарушения

Опрошенные РБК юристы объясняют, что клиники нарушили сразу несколько пунктов законодательства, регулирующего применение вспомогательных репродуктивных технологий. Одинокие мужчины не входят в перечень тех, кто имеет право на применение ВРТ, объясняет РБК адвокат бюро Onegin Group Дмитрий Бартенев. Отсутствие полового партнера может быть показанием для ВРТ только для одинокой женщины, исходя из существующих норм, но не для мужчины. Из действующего законодательства прямо следует, что ВРТ могут применяться для лечения бесплодия у ограниченного круга субъектов: разнополой пары или одинокой женщины, подтверждает адвокат, партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай.



По версии Бартенева, применение ВРТ не по показаниям неверно признавать грубым нарушением лицензионных требований, так как это не влечет причинение угрозы вреда жизни и здоровью, нанесение ущерба правам и т.д.. Кроме того, не имеет юридического значения, обратился ли за услугой иностранец или гражданин России. Тем не менее по протоколу клиника должна будет заплатить штраф: до 10 тыс. руб. для должностных лиц, для юридических сумма может доходить до 200 тыс. руб., также штраф может быть исполнен в виде приостановления деятельности учреждения на срок до 90 суток. По словам Бартенева, родители-заказчики ответственности за нарушение порядка ВРТ не понесут, так как для пациента такой ответственности не предусмотрено в принципе.

Сам по себе ВИЧ-положительный статус не может быть противопоказанием для применения вспомогательных репродуктивных технологий, но требует соблюдения ряда условий, указывают юристы. Если речь идет о суррогатном материнстве, то потенциальная суррогатная мать должна быть проконсультирована врачом-инфекционистом государственного центра СПИД и проинформирована о рисках. В случае с ЕМС такая консультация не проводилась. К технологиям репродукции могут обращаться пары, у которых ВИЧ диагностирован только у одного партнера, это делается для снижения риска инфицирования при попытке зачатия, указывает партнер юридической фирмы BGP Litigation Виктория Дергунова.

Пробелы в законе и борьба с однополыми браками

Подобные проверки клиник происходят из-за пробелов в законодательстве, которое регулирует применение ВРТ и суррогатного материнства, уверен президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак. «К примеру, в законе говорится о применении репродуктивных технологий у пары и у одинокой женщины, но прямого запрета на это для одиноких мужчин там нет. Тем не менее для проведения вспомогательной репродукции нужны обоснованные медицинские показания и диагноз на основе проведенных исследований. Описанные Росздравнадзором случаи действительно нарушают оказание медпомощи, но законодатель должен устранить существующие пробелы для того, чтобы у врачей-медиков была определенность в действиях», — рассуждает Корсак.

Действия клиник долгое время были открыты для государства, а одинокие мужчины проходили через суды, где доказывали право на детей, рожденных посредством ВРТ, говорит Бартенев. «Суд указывал, что у человека есть право на семью, и раз ребенок рожден — он должен быть зарегистрирован. Вопросов о незаконности процедуры не возникало, и сложилась практика: если нет прямого запрета в законе, значит, это разрешено», — добавляет адвокат, отмечая, что к клиникам сейчас возникло повышенное внимание на фоне скандала с погибшим ребенком в Одинцовском районе.

Регулирование ВРТ сопряжено с последовательной борьбой против легализации однополых союзов и попыткой ограничить таких партнеров в возможности завести детей, считает Екатерина Тягай. По ее мнению, «аллергию» у регуляторов стали вызывать и иностранные семьи, и граждане других государств, которые до последнего времени активно обращались к процедурам ВРТ в России. «Главной адекватной мерой реагирования со стороны государства должно было бы стать изменение законодательства о ВРТ, однако не в пользу его очередного ужесточения, а как раз в пользу гуманизации норм права», — заключила адвокат.