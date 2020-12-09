ЦБ встает между сложными продуктами и простыми вкладчиками

Эльвира Набиуллина предложила ускорить введение механизмов защиты неопытных инвесторов

Банк России предлагает на 1,5–2 года запретить продажу сложных инвестиционных инструментов неопытным инвесторам. Необходимо как можно быстрее остановить недобросовестные практики в банках, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина

Эльвира Набиуллина (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Банк России намерен раньше срока ограничить доступ неквалифицированных инвесторов к сложным финансовым продуктам для защиты россиян, пришедших на фондовый рынок в этом году. Такое заявление в Совете Федерации сделала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она напомнила, что новые правила продажи инвестпродуктов неопытным инвесторам вступят в силу только с апреля 2022 года, но банки и финансовые организации злоупотребляют отсрочкой и вводят в заблуждение клиентов.

«Сейчас мы видим, как финансовые организации стараются использовать тот срок, который был дан на адаптацию, чтобы, извините за выражение, «впарить» людям продукты, которые не подходят для неквалифицированных инвесторов. Когда у людей, например, заканчивается срок депозита, им предлагают в том же банке не продлить депозит, а купить альтернативу, забрасывая неподготовленного человека пустыми словами вроде «защиты капитала», «гарантированной доходности», — сказала Набиуллина. По словам главы ЦБ, ситуацию «нужно исправлять немедленно».

Банк России выступает за то, чтобы на 1,5–2 года ввести прямые ограничения на продажу сложных инвестпродуктов неквалифицированным инвесторам, заявила Набиуллина. Речь идет о запрете предлагать таким клиентам структурные продукты, продукты с плечом (торговля на заемные деньги) или с иностранной составляющей в базовом активе. Это необходимо, пока не заработает институт тестирования инвесторов и получения квалификации, пояснила председатель ЦБ. Набиуллина также предложила «придвинуть» вступление некоторых норм закона о категоризации инвесторов на 1 октября следующего года.

Какие правила для неопытных инвесторов начнут действовать через полтора года В июле 2020 года Госдума приняла закон о категоризации инвесторов на рынке ценных бумаг. Документ был внесен в парламент правительством в конце 2018 года и обсуждался более полутора лет. «Закон получился мягким, компромиссным, с отложенной датой вступления», — охарактеризовала его Набиуллина. Его нормы вступят в силу с апреля 2022 года. Закон предполагает деление инвесторов на две группы — квалифицированных и неквалифицированных. Для последних будут действовать ограничения на покупку определенных видов бумаг или инвестинструментов. Например, они не смогут покупать акции иностранных компаний, если те не входят в расчет хотя бы одного иностранного фондового индекса из списка ЦБ. Если неквалифицированный инвестор захочет приобрести более сложные инструменты, он должен пройти тестирование у брокера. В случае провала экзамена максимальная сумма вложений в желаемый инструмент будет ограничена уровнем 100 тыс. руб.

Особое внимание ЦБ предлагает обращать на то, из каких источников новые инвесторы берут деньги для вложений в ценные бумаги. «Если это приходит из депозитов, [нужно] чуть ли не уговаривать человека не торопиться, не рисковать суммой, остаться в том положении сберегателя, как он есть», — пояснил позицию регулятора первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

На фоне снижения в России ставок по банковским вкладам — как рублевых, так и валютных — в 2020 году увеличился приток частных инвесторов на финансовые рынки. По данным Московской биржи, в январе—ноябре на фондовый рынок пришли порядка 4,1 млн розничных инвесторов. Приток новых клиентов составлял 18 тыс. человек в день, оценивал на конференции АКРА управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Владимир Гусаков. По его словам, брокерские счета имеют 8 млн россиян. По сравнению с 2019 годом количество частных инвесторов выросло на 107%. Впрочем, более половины счетов розничных инвесторов не фондированы, отмечает замминистра финансов Алексей Моисеев (то есть на них нет средств).

Что рынок думает о заморозке инструментов для неопытных инвесторов

По оценкам Банка России, в 2019 году россияне подали 3,4 тыс. жалоб на недобросовестные продажи финансовых продуктов или услуг (мисселинг), 58,8% из них касались навязывания в офисах банков (pdf.). В первой половине 2020 года в ЦБ поступило 1,3 тыс. жалоб на мисселинг.

Мисселинг расцвел в пандемию и опасения ЦБ оправданны, говорит замруководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов. Но он видит риск, что из-за жестких ограничений «с рынка уйдут последние инвесторы и останутся только профучастники».

«Мы не разделяем опасения ЦБ, так как доля структурных продуктов в совокупном портфеле розничного инвестора невелика и это в большой степени продукты с полной защитой капитала», — отмечает президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев. По его словам, причин для введения запрета на продажу инвестпродуктов до введения тестирования нет, но ассоциация обсуждает ускоренное введение экзаменов.

«Это может быть сделано без изменения закона, путем принятия базовых стандартов тестирования, однако для того, чтобы они вступили в силу осенью следующего года, их следует принять уже в начале следующего года», — пояснил он.

Тестирование для начинающих инвесторов не должно быть однократным, отмечает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева: «Для обеспечения безопасности и защиты прав потребителя квалификацию инвесторам тоже следует периодически подтверждать — по аналогии с водительским удостоверением. Правила и инструменты постоянно меняются, появляются новые продукты, а значит, и новые риски». В ОНФ поддерживают инициативу регулятора, хотя признают, что поток жалоб на мисселинг за год не изменился.

Как ЦБ уже борется с навязыванием инвестпродуктов

В начале 2019 года Ассоциация банков России и Ассоциация российских банков разработали стандарты, которыми нужно руководствоваться при продаже клиентам небанковских продуктов и услуг. Правила добровольные и не все участники рынка заинтересованы в их соблюдении, констатировал Сергей Швецов.

«Есть участники [рынка] с так называемой низкой социальной ответственностью, которые эксплуатируют недостаток знаний граждан, заставляя их избыточно торговать, приобретать не соответствующие их профилю финансовые инструменты и брать те стратегии, которые наиболее выгодны самим посредникам, нежели самим гражданам», — сказал он, выступая в Совете Федерации.

Как отметила Набиуллина, ЦБ еще до вступления закона о категоризации инвесторов ужесточит правила продажи финансовых продуктов. Речь идет о применении так называемых ключевых информационных документов в предложениях для клиентов. «Там будет описан и сам продукт, и риски, и продавец будет обязан знакомить с ним инвестора — обычного гражданина», — уточнила она.

Банк России совместно с Минфином также разработал законопроект о правилах продажи инвестиционных финансовых продуктов и наказаниях для участников рынка за мисселинг, сказала Набиуллина, не раскрыв подробностей.