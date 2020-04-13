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Финансы ,  
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ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов

В ЦБ полагают, что введение потребителей в заблуждение не только грозит им убытками, но и подрывает доверие к финансовому рынку в целом
Эльвира Набиуллина (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Банк России рекомендовал коммерческим банкам изменить подход к определению размера вознаграждения своих сотрудников, объяснив просьбу выявлением «недобросовестных практик». Соответствующее письмо за подписью председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной опубликовано на сайте регулятора.

В документе отмечается, что «при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг» сотрудники банков нередко предоставляют клиентам неполную или даже недостоверную, «в том числе вводящую в заблуждение», информацию об их особенностях и связанных с ними рисках.

«Потребитель вводится в заблуждение <...>, что не только может приводить потребителей к убыткам, но и снизить их доверие к финансовому рынку в целом», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Одной из причин того, что сотрудники банков недоговаривают в разговорах с клиентами или попросту врут им, в ЦБ считают принятую в финансовых организациях практику «материального стимулирования» сотрудников к наращиванию продаж.

В связи с этим регулятор рекомендовал коммерческим банкам принять стандарты раскрытия информации о предлагаемых клиентам продуктах и услугах и премировать сотрудников за их соблюдение. Успешные продавцы продуктов и услуг по-прежнему смогут рассчитывать на вознаграждение, но лишь при условии, что добились роста продаж без обмана клиентов, в противном случае размер премиальных должен снижаться.

«При определении политики вознаграждения <...> Банк России рекомендует принимать во внимание помимо количественных показателей, связанных с объемом реализации финансовых инструментов и услуг, способы достижения данных показателей. При этом количественные показатели нарушений стандартов реализации финансовых инструментов и услуг рекомендуется использовать в качестве факторов, влияющих на снижение переменной части вознаграждения», — говорится в письме за подписью Набиуллиной.

В феврале глава ЦБ заявляла, что регулятор хочет законодательно регулировать продажу финансовых услуг банковским клиентам, чтобы избежать навязывания продуктов.

«Мы считаем, что назрела необходимость регуляторного введения правил продажи финансовых продуктов банками. Мы сталкивались с массовыми случаями мисселлинга, недобросовестной продажи как собственных продуктов банков, так и при агентских продажах», — сказала Набиуллина.

Глава регулятора также отметила, что ЦБ пока не обсуждал возможность отзыва у банков лицензий за мисселинг, но сама она не исключает такого варианта: если регулятор введет требования, то должны быть и меры реагирования.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ЦБ, банки
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