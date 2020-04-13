ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов

В ЦБ полагают, что введение потребителей в заблуждение не только грозит им убытками, но и подрывает доверие к финансовому рынку в целом

Эльвира Набиуллина (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Банк России рекомендовал коммерческим банкам изменить подход к определению размера вознаграждения своих сотрудников, объяснив просьбу выявлением «недобросовестных практик». Соответствующее письмо за подписью председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной опубликовано на сайте регулятора.

В документе отмечается, что «при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг» сотрудники банков нередко предоставляют клиентам неполную или даже недостоверную, «в том числе вводящую в заблуждение», информацию об их особенностях и связанных с ними рисках.

«Потребитель вводится в заблуждение <...>, что не только может приводить потребителей к убыткам, но и снизить их доверие к финансовому рынку в целом», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Одной из причин того, что сотрудники банков недоговаривают в разговорах с клиентами или попросту врут им, в ЦБ считают принятую в финансовых организациях практику «материального стимулирования» сотрудников к наращиванию продаж.

В связи с этим регулятор рекомендовал коммерческим банкам принять стандарты раскрытия информации о предлагаемых клиентам продуктах и услугах и премировать сотрудников за их соблюдение. Успешные продавцы продуктов и услуг по-прежнему смогут рассчитывать на вознаграждение, но лишь при условии, что добились роста продаж без обмана клиентов, в противном случае размер премиальных должен снижаться.