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ЦБ предложил банкам раскрывать клиентам риски инвестиций на трех листах

Банк России намерен внедрить единый подход к информированию граждан о финансовых продуктах. Клиенты до подписания договора будут получать от банков специальный документ с цветовой маркировкой и информацией о всех рисках
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

ЦБ решил повысить прозрачность отношений между клиентами и банками при продаже сложных финансовых продуктов. В частности, он предлагает внедрить практику предоставления гражданам ключевого информационного документа (КИД) перед оформлением основного договора, следует из консультативного доклада Банка России.

Предполагается, что клиент до подписания договора об открытии того или иного инвестпродукта должен получать специальную памятку — документ на двух-трех листах А4 с основной информацией о самом продукте.

«Для рядового потребителя разница между вкладом в банке или открытием в нем же ИИС (индивидуальный инвестиционный счет. — РБК) не всегда является очевидной», — приводят пример в ЦБ. Там также обращают внимание, что клиенты при общении с представителями банков не до конца понимают финансовые термины и формулы.

Регулятор выделяет несколько недобросовестных практик продаж финансовых продуктов:

  • мисселинг, или подмена одного продукта другим;
  • навязывание услуг;
  • предоставление клиенту неполной информации о продукте и его рисках;
  • продажа финансовых услуг без лицензии, в обход надзора ЦБ.

Как КИД поможет в борьбе с некорректными продажами

Согласно задумке ЦБ, ключевой информационный документ должен содержать семь разделов. Продавцы обязаны прописать в нем предупреждение для потребителя о риске финансовых потерь, например что клиент может потерять все деньги, которые вложил, и даже остаться в долгу перед продавцом. Финансовая организация также должна будет указать, что инвестиции в конкретный продукт не страхуются государством.

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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Регулятор предлагает банкам не просто перечислять риски, а отражать сложность инвестпродукта для потребителя в виде цветовой или цифровой шкалы. «Простое перечисление таких рисков может не иметь существенной ценности для потребителя в случае отсутствия у него соответствующего уровня знаний и опыта оценки указанных рисков», — пояснили в ЦБ.

Банк России также настаивает, чтобы в КИДе продавцы указывали информацию о комиссиях и условиях расторжения договора. Банкам рекомендуется не злоупотреблять в памятке специализированными терминами.

«Информация должна излагаться с использованием общедоступной лексики», — отмечено в докладе. Финансовым организациям также не разрешат использовать в КИДе рекламу и иные способы выделения преимуществ инвестпродукта.

Какие финансовые продукты ЦБ предлагает продавать с памяткой

Банк России выделяет три группы финансовых услуг в зависимости от сложности и уровня риска.

К красной группе регулятор предлагает относить производные финансовые инструменты, структурные, а также иностранные финансовые продукты, за исключением валют. При их продаже банк обязан будет предварительно выдать клиенту КИД.

Банк России не указал, какие финансовые продукты могут относиться к желтой группе:их перечень могут предложить участники рынка. Но ЦБ считает, что при продаже продуктов выдача клиенту КИДа будет не обязательной, но рекомендованной.

К зеленой группе ЦБ предлагает относить в основном банковские продукты: вклады с постоянной ставкой, обыкновенные акции и «простые» облигации российских компаний. «Безопасными» для потребителя могут считаться сделки купли-продажи свободно конвертируемых валют без кредитного плеча, а также инвестиции в МФО и КПК. При оформлении таких договоров предоставление клиентам КИДа не будет обязательным.

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Фото: Michael Probst / AP

Интерес россиян к инвестициям растет

По итогам 2019 года число клиентов-физлиц, пользующихся услугами брокеров, выросло на 92,9%, до 4,25 млн человек, следует из данных ЦБ. Число граждан, которые в прошлом году стали пользоваться доверительным управлением, увеличилось на 124,5%, до 340 тыс. человек.

Вложения россиян в наиболее доступный инвестиционный инструмент — индивидуальные инвестсчета за тот же период выросли более чем в два раза, до 197,3 млрд руб. Чистый приток средств в паевые инвестфонды (ПИФы) по итогам 2019 года увеличился почти втрое, до 645,1 млрд руб.

По статистике ЦБ, в 2019 году регулятор получил 3,4 тыс. жалоб на недобросовестную продажу финансовых продуктов. Из них 2 тыс. касались банков. Около 10% обращений связано с навязыванием инвестиционных продуктов от доверительных управляющих.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, инвестиции, финансовая грамотность
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