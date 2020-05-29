ЦБ предложил банкам раскрывать клиентам риски инвестиций на трех листах

Банк России намерен внедрить единый подход к информированию граждан о финансовых продуктах. Клиенты до подписания договора будут получать от банков специальный документ с цветовой маркировкой и информацией о всех рисках

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ЦБ решил повысить прозрачность отношений между клиентами и банками при продаже сложных финансовых продуктов. В частности, он предлагает внедрить практику предоставления гражданам ключевого информационного документа (КИД) перед оформлением основного договора, следует из консультативного доклада Банка России.

Предполагается, что клиент до подписания договора об открытии того или иного инвестпродукта должен получать специальную памятку — документ на двух-трех листах А4 с основной информацией о самом продукте.

«Для рядового потребителя разница между вкладом в банке или открытием в нем же ИИС (индивидуальный инвестиционный счет. — РБК) не всегда является очевидной», — приводят пример в ЦБ. Там также обращают внимание, что клиенты при общении с представителями банков не до конца понимают финансовые термины и формулы.

Регулятор выделяет несколько недобросовестных практик продаж финансовых продуктов: