ЦБ предложил банкам раскрывать клиентам риски инвестиций на трех листах

Как КИД поможет в борьбе с некорректными продажами
Согласно задумке ЦБ, ключевой информационный документ должен содержать семь разделов. Продавцы обязаны прописать в нем предупреждение для потребителя о риске финансовых потерь, например что клиент может потерять все деньги, которые вложил, и даже остаться в долгу перед продавцом. Финансовая организация также должна будет указать, что инвестиции в конкретный продукт не страхуются государством.
Регулятор предлагает банкам не просто перечислять риски, а отражать сложность инвестпродукта для потребителя в виде цветовой или цифровой шкалы. «Простое перечисление таких рисков может не иметь существенной ценности для потребителя в случае отсутствия у него соответствующего уровня знаний и опыта оценки указанных рисков», — пояснили в ЦБ.
Банк России также настаивает, чтобы в КИДе продавцы указывали информацию о комиссиях и условиях расторжения договора. Банкам рекомендуется не злоупотреблять в памятке специализированными терминами.
«Информация должна излагаться с использованием общедоступной лексики», — отмечено в докладе. Финансовым организациям также не разрешат использовать в КИДе рекламу и иные способы выделения преимуществ инвестпродукта.
Какие финансовые продукты ЦБ предлагает продавать с памяткой
Банк России выделяет три группы финансовых услуг в зависимости от сложности и уровня риска.
К красной группе регулятор предлагает относить производные финансовые инструменты, структурные, а также иностранные финансовые продукты, за исключением валют. При их продаже банк обязан будет предварительно выдать клиенту КИД.
Банк России не указал, какие финансовые продукты могут относиться к желтой группе:их перечень могут предложить участники рынка. Но ЦБ считает, что при продаже продуктов выдача клиенту КИДа будет не обязательной, но рекомендованной.
К зеленой группе ЦБ предлагает относить в основном банковские продукты: вклады с постоянной ставкой, обыкновенные акции и «простые» облигации российских компаний. «Безопасными» для потребителя могут считаться сделки купли-продажи свободно конвертируемых валют без кредитного плеча, а также инвестиции в МФО и КПК. При оформлении таких договоров предоставление клиентам КИДа не будет обязательным.
Интерес россиян к инвестициям растет
По итогам 2019 года число клиентов-физлиц, пользующихся услугами брокеров, выросло на 92,9%, до 4,25 млн человек, следует из данных ЦБ. Число граждан, которые в прошлом году стали пользоваться доверительным управлением, увеличилось на 124,5%, до 340 тыс. человек.
Вложения россиян в наиболее доступный инвестиционный инструмент — индивидуальные инвестсчета за тот же период выросли более чем в два раза, до 197,3 млрд руб. Чистый приток средств в паевые инвестфонды (ПИФы) по итогам 2019 года увеличился почти втрое, до 645,1 млрд руб.
По статистике ЦБ, в 2019 году регулятор получил 3,4 тыс. жалоб на недобросовестную продажу финансовых продуктов. Из них 2 тыс. касались банков. Около 10% обращений связано с навязыванием инвестиционных продуктов от доверительных управляющих.