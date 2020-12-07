Состав ЦИК сменится больше чем наполовину

Новый состав Центризбиркома, который будет сформирован в марте, может обновиться более чем наполовину. Обсуждается уход заместителя главы ЦИК Николая Булаева и секретаря комиссии Майи Гришиной, рассказали источники РБК

Николай Булаев и Майя Гришина (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Новый состав Центризбиркома, который будет сформирован в марте следующего года, может обновиться более чем наполовину, рассказали РБК два близких к ЦИК источника. В марте 2021 года истечет пятилетний срок полномочий нынешнего состава комиссии.

По закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» Центризбирком состоит из 15 членов, пятеро из которых назначаются Госдумой, пятеро — Советом Федерации, пятеро — президентом.

Кого будут менять партии

По словам близких к Центризбиркому источников РБК, члены ЦИК Евгений Колюшин и Николай Левичев, представляющие КПРФ и «Справедливую Россию», сохранят свои посты.

Источник в КПРФ подтвердил РБК планы партии оставить в Центризбиркоме Колюшина. «С большой вероятностью будем рекомендовать кандидатуру Колюшина, он юрист, находится в хорошей политической форме, мы его ценим», — заявил РБК зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. При этом он отметил, что окончательное решение примет президиум ЦК КПРФ, а этого пока не произошло. Собеседник РБК, близкий к руководству фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, заявил, что эсэры, вероятнее всего, выдвинут в Центризбирком Левичева. «[Глава партии Сергей] Миронов окончательное решение еще не принял, но все идет к этому», — добавил он.

Представителя ЛДПР в ЦИК Сергея Сироткина может сменить депутат Госдумы Александр Курдюмов, сказал близкий к ЦИК источник. Собеседник РБК, близкий к руководству ЛДПР, подтвердил, что Сироткин покинет Центризбирком и что ключевым кандидатом на его место по квоте Госдумы от фракции является Курдюмов. С Сироткиным вопрос решен, однако назначение Курдюмова еще не окончательное решение, добавил он.

Выдвинутый «Единой Россией» член ЦИК Валерий Крюков может покинуть комиссию, говорят два близких к Центризбиркому собеседника РБК. Крюков входит в состав Центризбиркома с 2003 года, ему 75 лет. Также в новый состав Центризбиркома может не войти другой единоросс, Валерий Гальченко, в свое время занимавший пост первого замглавы центрального исполкома партии власти. Когда формировался нынешний состав ЦИК, кандидатуру Гальченко предложила группа депутатов Госдумы.

Новым представителем «Единой России» в ЦИК может стать действующий член комиссии Антон Лопатин, говорит один из близких к Центризбиркому собеседников. В нынешний состав ЦИК Лопатин был назначен по квоте Совета Федерации. На кандидатуре Лопатина настаивает спикер Госдумы Вячеслав Володин, поясняет источник. Лопатин руководил секретариатом Володина, когда тот был вице-спикером нижней палаты.

Обсуждается, что еще одним кандидатом, которого поддержат единороссы, может стать бывший глава избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко, однако никаких решений по этому поводу пока нет, говорит собеседник, близкий к ЦИК.

Также, по его словам, в новый состав Центризбиркома, но уже по квоте Совета Федерации, могут войти действующие главы ряда избирательных комиссий регионов, в настоящее время идет поиск кандидатур.

РБК направил запросы в пресс-службы ЛДПР и «Единой России».

Кто еще может покинуть ЦИК

Покинуть ЦИК могут 71-летний заместитель Эллы Памфиловой Николай Булаев и секретарь Майя Гришина, рассказывают два близких к Центризбиркому источника. Булаев — креатура Володина, который был куратором внутриполитического блока Кремля, когда формировался нынешний состав Центризбиркома. Окончательное решение по ним будет принято после Нового года, уточнили собеседники РБК.

Майя Гришина работала на разных должностях в аппарате ЦИК с 1993 года, член комиссии — с 2007 года. Гришина на хорошем счету в Кремле, планируется, что ей предложат другую работу, утверждает близкий к комиссии источник РБК.

Также покинуть ЦИК могут Александр Клюкин, Сиябшах Шапиев (член комиссии с 2003 года) и бывший президент Карачаево-Черкесии Борис Эбзеев (член ЦИК с 2011 года).

Булаев, Гришина, Шапиев и Клюкин были назначены по квоте верхней палаты, Эбзеев — по квоте президента.

Гришина в комментарии РБК заявила, что впервые слышит о том, что не войдет в новый состав ЦИК. «Я исхожу из того, что на все воля Божья, поэтому этим вопросом не заморачиваюсь», — ответил на вопрос РБК Сироткин.

РБК направил запросы в ЦИК, Памфиловой, а также Булаеву, Левичеву, Гальченко, Клюкину, Колюшину, Крюкову, Лопатину, Шапиеву и Эбзееву.

Что означают перестановки в ЦИК

В 2016 году, при смене состава ЦИК, возглавляемого Владимиром Чуровым, перемены были значительными. Тогда это должно было символизировать имиджевую перезагрузку комиссии, сказал РБК политолог Александр Пожалов. Власть особенно сильно волновали вопросы легитимности парламентских выборов и недопущения новых протестов вокруг «нечестности выборов». Сейчас задач по изменению имиджа комиссии нет, так как, с одной стороны, массовая социология фиксирует высокое доверие к ЦИК и Памфиловой, с другой стороны — оппозиция и наблюдатели недовольны самими новыми правилами игры, в том числе многодневным голосованием «на пеньках», и власть понимает, что символическими перестановками в составе ЦИК это недовольство не снять, поясняет Пожалов.

Кроме того, в 2016 году за счет обновления состава ЦИК были трудоустроены несколько депутатов прошлого созыва от всех партий — Левичев, Сироткин, Булаев, Гальченко. «Сейчас этот канал трудоустройства депутатов не рассматривается, только ЛДПР делегирует в ЦИК своего важного аппаратчика Курдюмова», — отметил эксперт.

Нынешнее обновление состава ЦИК выглядит как замещение части людей, которые на момент своего назначения считались близкими Володину, продолжает Пожалов. Он также предположил, что новый состав ЦИК должен будет проявлять меньшую, чем прежний, законодательную инициативность в публичном поле, особенно в предложениях по либерализации избирательного законодательства, которые явно не соответствовали стремлениям Кремля и «Единой России» повысить управляемость выборов.

Сама Памфилова в сентябре текущего года называла нынешний состав Центризбиркома «очень динамичным». «Мы открыты и готовы к использованию новых технологий, — отмечала председатель ЦИК. — Основная цель, которую мы, начиная, определили для себя, — вывести избирательную систему на новые уровни прозрачности, качества, доверия избирателей».

В 2016 году источники РБК объясняли назначение в ЦИК Памфиловой в том числе ее близостью к правозащитным кругам (до назначения она была уполномоченным по правам человека). Они называли это решение «продолжением пути к транспарентным и конкурентным выборам». За время работы глава ЦИК не раз критиковала избирательное законодательство и высказывалась, помимо прочего, за отмену муниципального фильтра. В 2017 году в Госдуму были внесены поправки, которые отменяли открепительные удостоверения, расширяли допуск на выборы наблюдателей и вообще, по мнению их авторов, либерализировали избирательное законодательство.

В марте ВЦИОМ провел опрос о доверии к ЦИК. Согласно его результатам, почти две трети россиян характеризуют нынешний Центризбирком как орган, стремящийся сделать выборы справедливыми и демократическими. В начале 2016 года эта доля составляла 40%, отметили социологи. Тем не менее за последние пять лет ЦИК нередко сталкивалась с критикой оппозиции и независимых наблюдателей. Так, в прошлом году в Москве начались протесты после того, как большинство заметных оппозиционных кандидатов не были допущены на выборы в городской парламент. Тогда кандидаты и их сторонники заявляли, что решение об их недопуске было политическим, однако ЦИК не нашла серьезных нарушений в работе Мосгоризбиркома.

Оппозиция критиковала и организацию голосования плебисцита по внесению поправок в Конституцию в 2020 году. Тогда ЦИК увеличила количество дней голосования и сократила количество строк в протоколах. Также было разрешено голосование вне помещений. Эксперты утверждали, что это может привести к злоупотреблениям и нарушениям в ходе голосования. После этого в интернете появились фотографии избирателей, заполняющих бюллетени на пеньках. ЦИК провела масштабное расследование и заявила, что сумела обнаружить всего три случая такого голосования.