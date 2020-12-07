Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 74,83 73,88 EUR Нал. 90,57 89,62 USD Бирж. 74,25 +0,20 EUR Бирж. 89,97 +0,17 USD ЦБ. 74,25 -0,95 EUR ЦБ. 90,26 -0,93 EUR/USD 1,21 -0,00 BTC/USD Бирж. 19342,00 -73,00 IMOEX 3197,56 +0,40% RTSI 1356,23 -0,09% Brent 49,06 -0,35% DJIA 30218,26 +0,83% Nasdaq 12464,23 +0,70%
Состав ЦИК сменится больше чем наполовину
Лента новостей
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 декабря 10:21, Общество Ученые спрогнозировали пик пандемии COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге 10:14, Общество Рынок труда стал требовательнее: как не стать лишним на нем 10:11, PRO Эксперты зафиксировали снижение доли России на мировом рынке оружия 10:10, Экономика Второй по величине онлайн-магазин Китая добавит поддержку цифрового юаня 10:10, Крипто На Алтае депутат сельсовета убил бывшую жену и ее сожителя 10:07, Общество В Астрахани 30 человек отравились хлором в бассейне 10:07, Общество Глава Минздрава предложил ограничить передвижение между регионами 10:00, Общество Ночь на 7 декабря в Москве стала самой холодной с начала зимы 09:58, Общество Новогодний чек-лист: как выбрать подарки и не сойти с ума 09:58, РБК Стиль и Lego Более 5 тыс. пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:45, Общество В Копейске из-за возгорания в школе эвакуировали почти 700 человек 09:42, Общество Kia отзовет 295 тысяч автомобилей из-за угрозы возгорания 09:40, Авто Экс-президент раскрыл детали сорвавшегося перехода Фигу в «Москву» 09:34, Спорт «Академик Черский» подошел к недостроенному участку «Северного потока-2» 09:25, Бизнес Роспотребнадзор дал рекомендации по празднованию Нового года в пандемию 09:17, Общество Состав ЦИК сменится больше чем наполовину 09:06, Политика Пикассо за токены: как инвестировать в искусство через блокчейн 09:04, PRO Чемезов допустил создание легкого истребителя пятого поколения на экспорт 09:00, Технологии и медиа Чемезов признал проблемы с разработкой батарей для экзоскелетов военных 09:00, Технологии и медиа Мейвезер анонсировал бой с блогером Полом 08:56, Спорт СМИ узнали о госпитализации 300 человек в Индии из-за неизвестной болезни 08:44, Общество Аналитики заявили о провале программы импортозамещения продуктов 08:35, Экономика «Первый канал» в пятый раз уступит «России 1» звание самого популярного 08:30, Технологии и медиа Как предсказать заинтересованность инвесторов в стартапе 08:29, РБК и Сбер500 С невыездных россиян-должников взыскали ₽36 млрд 08:11, Общество Посольство отреагировало на «минирование» лайнера «Аэрофлота» в Нью-Йорке 07:50, Общество Рост гражданской активности, транспортировка вакцины. Главные новости РБК 07:50, Общество
Газета
Состав ЦИК сменится больше чем наполовину
Газета № 107 (3274) (0712) Политика,
0

Состав ЦИК сменится больше чем наполовину

Новый состав Центризбиркома, который будет сформирован в марте, может обновиться более чем наполовину. Обсуждается уход заместителя главы ЦИК Николая Булаева и секретаря комиссии Майи Гришиной, рассказали источники РБК
Николай Булаев и Майя Гришина
Николай Булаев и Майя Гришина (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Новый состав Центризбиркома, который будет сформирован в марте следующего года, может обновиться более чем наполовину, рассказали РБК два близких к ЦИК источника. В марте 2021 года истечет пятилетний срок полномочий нынешнего состава комиссии.

По закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» Центризбирком состоит из 15 членов, пятеро из которых назначаются Госдумой, пятеро — Советом Федерации, пятеро — президентом.

Кого будут менять партии

По словам близких к Центризбиркому источников РБК, члены ЦИК Евгений Колюшин и Николай Левичев, представляющие КПРФ и «Справедливую Россию», сохранят свои посты.

Источник в КПРФ подтвердил РБК планы партии оставить в Центризбиркоме Колюшина. «С большой вероятностью будем рекомендовать кандидатуру Колюшина, он юрист, находится в хорошей политической форме, мы его ценим», — заявил РБК зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. При этом он отметил, что окончательное решение примет президиум ЦК КПРФ, а этого пока не произошло. Собеседник РБК, близкий к руководству фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, заявил, что эсэры, вероятнее всего, выдвинут в Центризбирком Левичева. «[Глава партии Сергей] Миронов окончательное решение еще не принял, но все идет к этому», — добавил он.

Представителя ЛДПР в ЦИК Сергея Сироткина может сменить депутат Госдумы Александр Курдюмов, сказал близкий к ЦИК источник. Собеседник РБК, близкий к руководству ЛДПР, подтвердил, что Сироткин покинет Центризбирком и что ключевым кандидатом на его место по квоте Госдумы от фракции является Курдюмов. С Сироткиным вопрос решен, однако назначение Курдюмова еще не окончательное решение, добавил он.

Выдвинутый «Единой Россией» член ЦИК Валерий Крюков может покинуть комиссию, говорят два близких к Центризбиркому собеседника РБК. Крюков входит в состав Центризбиркома с 2003 года, ему 75 лет. Также в новый состав Центризбиркома может не войти другой единоросс, Валерий Гальченко, в свое время занимавший пост первого замглавы центрального исполкома партии власти. Когда формировался нынешний состав ЦИК, кандидатуру Гальченко предложила группа депутатов Госдумы.

Новым представителем «Единой России» в ЦИК может стать действующий член комиссии Антон Лопатин, говорит один из близких к Центризбиркому собеседников. В нынешний состав ЦИК Лопатин был назначен по квоте Совета Федерации. На кандидатуре Лопатина настаивает спикер Госдумы Вячеслав Володин, поясняет источник. Лопатин руководил секретариатом Володина, когда тот был вице-спикером нижней палаты.

Обсуждается, что еще одним кандидатом, которого поддержат единороссы, может стать бывший глава избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко, однако никаких решений по этому поводу пока нет, говорит собеседник, близкий к ЦИК.

Также, по его словам, в новый состав Центризбиркома, но уже по квоте Совета Федерации, могут войти действующие главы ряда избирательных комиссий регионов, в настоящее время идет поиск кандидатур.

РБК направил запросы в пресс-службы ЛДПР и «Единой России».

Кто еще может покинуть ЦИК

Покинуть ЦИК могут 71-летний заместитель Эллы Памфиловой Николай Булаев и секретарь Майя Гришина, рассказывают два близких к Центризбиркому источника. Булаев — креатура Володина, который был куратором внутриполитического блока Кремля, когда формировался нынешний состав Центризбиркома. Окончательное решение по ним будет принято после Нового года, уточнили собеседники РБК.

Майя Гришина работала на разных должностях в аппарате ЦИК с 1993 года, член комиссии — с 2007 года. Гришина на хорошем счету в Кремле, планируется, что ей предложат другую работу, утверждает близкий к комиссии источник РБК.

Также покинуть ЦИК могут Александр Клюкин, Сиябшах Шапиев (член комиссии с 2003 года) и бывший президент Карачаево-Черкесии Борис Эбзеев (член ЦИК с 2011 года).

Булаев, Гришина, Шапиев и Клюкин были назначены по квоте верхней палаты, Эбзеев — по квоте президента.

Гришина в комментарии РБК заявила, что впервые слышит о том, что не войдет в новый состав ЦИК. «Я исхожу из того, что на все воля Божья, поэтому этим вопросом не заморачиваюсь», — ответил на вопрос РБК Сироткин.

РБК направил запросы в ЦИК, Памфиловой, а также Булаеву, Левичеву, Гальченко, Клюкину, Колюшину, Крюкову, Лопатину, Шапиеву и Эбзееву.

Что означают перестановки в ЦИК

В 2016 году, при смене состава ЦИК, возглавляемого Владимиром Чуровым, перемены были значительными. Тогда это должно было символизировать имиджевую перезагрузку комиссии, сказал РБК политолог Александр Пожалов. Власть особенно сильно волновали вопросы легитимности парламентских выборов и недопущения новых протестов вокруг «нечестности выборов». Сейчас задач по изменению имиджа комиссии нет, так как, с одной стороны, массовая социология фиксирует высокое доверие к ЦИК и Памфиловой, с другой стороны — оппозиция и наблюдатели недовольны самими новыми правилами игры, в том числе многодневным голосованием «на пеньках», и власть понимает, что символическими перестановками в составе ЦИК это недовольство не снять, поясняет Пожалов.

Кроме того, в 2016 году за счет обновления состава ЦИК были трудоустроены несколько депутатов прошлого созыва от всех партий — Левичев, Сироткин, Булаев, Гальченко. «Сейчас этот канал трудоустройства депутатов не рассматривается, только ЛДПР делегирует в ЦИК своего важного аппаратчика Курдюмова», — отметил эксперт.

Нынешнее обновление состава ЦИК выглядит как замещение части людей, которые на момент своего назначения считались близкими Володину, продолжает Пожалов. Он также предположил, что новый состав ЦИК должен будет проявлять меньшую, чем прежний, законодательную инициативность в публичном поле, особенно в предложениях по либерализации избирательного законодательства, которые явно не соответствовали стремлениям Кремля и «Единой России» повысить управляемость выборов.

Сама Памфилова в сентябре текущего года называла нынешний состав Центризбиркома «очень динамичным». «Мы открыты и готовы к использованию новых технологий, — отмечала председатель ЦИК. — Основная цель, которую мы, начиная, определили для себя, — вывести избирательную систему на новые уровни прозрачности, качества, доверия избирателей».

В 2016 году источники РБК объясняли назначение в ЦИК Памфиловой в том числе ее близостью к правозащитным кругам (до назначения она была уполномоченным по правам человека). Они называли это решение «продолжением пути к транспарентным и конкурентным выборам». За время работы глава ЦИК не раз критиковала избирательное законодательство и высказывалась, помимо прочего, за отмену муниципального фильтра. В 2017 году в Госдуму были внесены поправки, которые отменяли открепительные удостоверения, расширяли допуск на выборы наблюдателей и вообще, по мнению их авторов, либерализировали избирательное законодательство.

В марте ВЦИОМ провел опрос о доверии к ЦИК. Согласно его результатам, почти две трети россиян характеризуют нынешний Центризбирком как орган, стремящийся сделать выборы справедливыми и демократическими. В начале 2016 года эта доля составляла 40%, отметили социологи. Тем не менее за последние пять лет ЦИК нередко сталкивалась с критикой оппозиции и независимых наблюдателей. Так, в прошлом году в Москве начались протесты после того, как большинство заметных оппозиционных кандидатов не были допущены на выборы в городской парламент. Тогда кандидаты и их сторонники заявляли, что решение об их недопуске было политическим, однако ЦИК не нашла серьезных нарушений в работе Мосгоризбиркома.

Оппозиция критиковала и организацию голосования плебисцита по внесению поправок в Конституцию в 2020 году. Тогда ЦИК увеличила количество дней голосования и сократила количество строк в протоколах. Также было разрешено голосование вне помещений. Эксперты утверждали, что это может привести к злоупотреблениям и нарушениям в ходе голосования. После этого в интернете появились фотографии избирателей, заполняющих бюллетени на пеньках. ЦИК провела масштабное расследование и заявила, что сумела обнаружить всего три случая такого голосования.

Авторы: Наталья Галимова, Евгения Кузнецова, Елизавета Антонова.
Теги: ЦИК , Николай Булаев , Майя Гришина , Элла Памфилова , Центризбирком
Материалы по теме
Путин направил в ЦИК Памфилову вместо Чурова Политика
ЦИК предложила кандидатуру нового члена избиркома Петербурга Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter