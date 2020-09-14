ЦИК провела «масштабное расследование» о голосовании на трех пеньках

После обвинений в проведении «голосования на пеньках» при одобрении конституционных поправок Центризбирком провел собственное расследование. В комиссии подтвердили три случая

В Центральной избирательной комиссии отчитались о результатах расследования сообщений о «голосовании на пеньке» во время кампании по одобрению изменений в Конституцию, сообщает Telegram-канал ЦИК.

«Мы ставим точку в спекуляциях по поводу «голосования на пеньке», — заявила глава комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, только три сообщения о «голосовании на пеньке» подтвердились, все остальные были признаны фейком.

Расследование установило, что «шумиха в сети» началась с «Ульяновского пня». Выяснилось, что он находится рядом с частным домом, и члены семьи отмечают на этом месте праздники в течение уже нескольких поколений. «Именно на этом пне пожилые члены семьи и пожелали проголосовать», — заверили в ЦИК.

Второй случай — «Владимирский пень» — оказался популярным местом встреч и свиданий в одной из деревень Владимирской области. Рядом с ним организовали процедуру голосования, поскольку именно на этом месте жители «обсуждают новости, знакомятся, отмечают праздники».