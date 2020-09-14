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Поправки в Конституцию ,  
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ЦИК провела «масштабное расследование» о голосовании на трех пеньках

После обвинений в проведении «голосования на пеньках» при одобрении конституционных поправок Центризбирком провел собственное расследование. В комиссии подтвердили три случая

В Центральной избирательной комиссии отчитались о результатах расследования сообщений о «голосовании на пеньке» во время кампании по одобрению изменений в Конституцию, сообщает Telegram-канал ЦИК.

«Мы ставим точку в спекуляциях по поводу «голосования на пеньке», — заявила глава комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, только три сообщения о «голосовании на пеньке» подтвердились, все остальные были признаны фейком.

Расследование установило, что «шумиха в сети» началась с «Ульяновского пня». Выяснилось, что он находится рядом с частным домом, и члены семьи отмечают на этом месте праздники в течение уже нескольких поколений. «Именно на этом пне пожилые члены семьи и пожелали проголосовать», — заверили в ЦИК.

Второй случай — «Владимирский пень» — оказался популярным местом встреч и свиданий в одной из деревень Владимирской области. Рядом с ним организовали процедуру голосования, поскольку именно на этом месте жители «обсуждают новости, знакомятся, отмечают праздники».

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Элла Памфилова

Третий подтвержденный пень нашли в Брянской области. Он расположен рядом с домом пожилой избирательницы, которая пожелала проголосовать на своей придомовой территории, поскольку незадолго до этого перенесла превмонию.

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«Остальные пни, которыми попрекали избирательные комиссии в период общероссийского голосования, оказались фейками», — резюмировали в ЦИК.

Голосование по поправкам должно было пройти 22 апреля. Однако в связи с эпидемией коронавируса его перенесли на неопределенный срок. 1 июня президент Владимир Путин подписал указ о дате голосования и назначил его на 1 июля. ЦИК предложила провести голосования не только в основной день, но и в течение шести дней до него. Тогда Памфилова объяснила это стремлением снизить угрозу заражения коронавирусом за счет разведения потоков избирателей. Кроме того, ЦИК предложила по возможности вынести участки для голосований из помещений и организовать площадки на открытом воздухе.

Жители Москвы и Нижегородской области могли проголосовать онлайн.

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Представители кампании &laquo;НЕТ!&raquo;

Избирателям из групп риска активно предлагали воспользоваться надомным голосованием. В социальных сетях появилось много фотографий о необычных местах для голосования: поставить подпись предлагалось «где угодно» — от багажника автомобиля до «пенька возле колодца». Памфилова в ответ на это заявляла, что выездное голосование проходит под навесами, а не «на лавочках и багажниках».

3 сентября в Верховный суд был подан коллективный иск с требованием отменить результаты голосования. Среди истцов были исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров, муниципальный депутат Юлия Галямина и журналист Илья Азар. Одно из оснований — голосование по закону должно состояться не раньше, чем через 30 дней после публикации указа президента. «Этот срок выдержан не был, поскольку отдельные виды «досрочки» начались через 10 дней после издания указа президента о дате голосования», — указали истцы.

Верховный суд отказался рассматривать этот иск.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: голосование, Конституция, ЦИК
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