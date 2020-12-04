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«Сибантрацит» следует в порт
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Газета
«Сибантрацит» следует в порт
Газета № 106 (3273) (0412) Бизнес,
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«Сибантрацит» следует в порт

Владелец группы ОТЭКО Мишель Литвак вступил в переговоры о приобретении активов Дмитрия Босова
Бизнесмен Мишель Литвак стал претендентом на покупку у наследников Дмитрия Босова мирового лидера по добыче и экспорту антрацита — компании «Сибантрацит». Часть финансирования может предоставить Газпромбанк
Мишель Литвак
Мишель Литвак (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Покупкой «Сибантрацита», принадлежащего наследникам Дмитрия Босова, заинтересовался владелец группы ОТЭКО Мишель Литвак. Об этом РБК рассказали два источника, близких к «Сибантрациту», и партнер этой компании.

«Сибантрацит» — мировой лидер по добыче и экспорту антрацита и крупнейший в России производитель металлургических углей.

Представители Литвака и ОТЭКО отказались от комментариев. В «Сибантраците» и группе «Аллтек» (через нее наследники Босова владеют «Сибантрацитом») также не стали комментировать возможную сделку.

Принять участие в финансировании сделки по покупке «Сибантрацита» может Газпромбанк. Это следует из письма предправления банка Андрея Акимова, которое он направил Литваку 2 октября. Это письмо опубликовал Telegram-канал «Небрехня». Его подлинность подтвердили РБК два источника, близких к «Сибантрациту».

Финансирование банк готов предоставить при условии внесения покупателем собственных средств. К тому же Газпромбанк допускает возможность реализации этой сделки только в том случае, если его устроят результаты комплексной финансовой, юридической, налоговой и технической проверок в отношении активов «Сибантрацита» (due diligence), следует из письма. Представитель Газпромбанка отказался его комментировать.

Это письмо относится к категории так называемых comfort letter и не означает, что банк предоставит кредит и сделка состоится, сказал РБК партнер «Сибантрацита». Он также знает, что Литвак обращался за кредитом на покупку компании в Газпромбанк.

Ранее аналитики АКРА оценивали «Сибантрацит», выручка которого в 2019 году составила 125,5 млрд руб., в 80 млрд руб. (около $1,1 млрд). Таким образом, Газпромбанк рассматривал возможность профинансировать менее 50% этой сделки. Изначальное предложение Литвака не устроило владельцев компании, торг о цене продолжается, сказал РБК источник, близкий к «Сибантрациту», не уточняя деталей.

Однако источник, близкий к руководству «Сибантрацита», ранее говорил РБК, что Литвак — лишь один из претендентов на покупку компании. Возможной сделке помешал конфликт между наследниками бизнесмена. Босов покончил собой в мае, а спустя три месяца его вдова Катерина Босов оформила на себя половину доли бизнесмена в «Аллтеке» (43,285 из 86,57%), контролирующей «Сибантрацит». Это оспорили мать и четверо сыновей Босова от двух первых браков. 25 ноября Одинцовский городской суд Московской области удовлетворил этот иск, признав незаконным переход Катерине 43,285% «Аллтека». Она пообещала оспорить это решение.

«Конфликт между наследниками [до сих пор] не дает ничего сделать [c «Сибантрацитом»]. В этой ситуации нет переговоров и не может быть и речи о продаже компании», — отмечает источник РБК.

Бизнес
Наследники Босова выиграли у его вдовы суд о правах на половину бизнеса Фото: sibanthracite.ru

Зачем владельцу порта угольный актив

Самый крупный актив Литвака — угольный терминал в порту Тамани, который группа ОТЭКО запустила в марте 2019 года. Он рассчитан на перевалку 50 млн т угля в год. На строительство этого терминала группа привлекла кредит ВТБ на $2 млрд.

Тогда «Сибантрацит» стал его первым стратегическим партнером. За год до этого «Сибантрацит» объявил о создании альянса с ОТЭКО для поставок за рубеж смеси угля разных марок для пылеугольного вдувания, которая используется для производства стали.

Бизнес
Строительство «Тамани» Мишеля Литвака профинансировал ВТБ Мишель Литвак

Однако этот терминал оказался недозагруженным. Летом 2020 года Минтранс с Минэнерго предложили президенту Владимиру Путину выделить ОТЭКО 10 млрд руб. субсидий в год, что позволит компании снизить тариф на перевалку угля почти в два раза — с $14 до $8 за тонну — увеличить перевалку угля и выполнять свои обязательства перед кредитором (ВТБ). Но неизвестно, было ли это предложение одобрено.

«Между активами Мишеля Литвака и «Сибантрацитом» есть синергия, у него есть деньги и хорошая репутация среди банкиров», — отмечает генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Добыча «Сибантрацита» в 2019 году составила 23,7 млн т угля и антрацита, это соответствует почти половине мощностей угольного терминала ОТЭКО.

По слова Бурмистрова, у Литвака репутация сильного переговорщика и надежного партнера, поэтому он представляется серьезным претендентом на «Сибантрацит», который мог бы решить проблемы компании и, самое главное, разрешить конфликт наследников.

Кто такой Мишель Литвак

Литвак родился в Ленинграде, вырос в Бельгии. В 1991 году он вернулся в Россию и основал компанию «Русский мир» для торговли китайскими потребительскими товарами. С 1993 года «Русский мир» начал скупать вагоны для перевозок мазута, в том числе в интересах Омского НПЗ. А в 2001 году «Русский мир» приобрел своего конкурента — железнодорожную компанию СФАТ, на основе двух компаний и была создана ОТЭКО.

Источники «Коммерсанта» говорили, что Литвак находился в хороших отношениях с бывшим президентом РЖД Владимиром Якуниным, имел большой опыт в отрасли и мог бы быть как минимум в пятерке крупнейших железнодорожных операторов, но в 2004 году начал проект угольного терминала в Тамани, который стал для него основным.

Помимо логистического бизнеса Литак также известен как кинопродюсер, ему принадлежит голливудская компания Bold Films, которая сняла уже около 20 фильмов.

В апреле 2019 года президент Владимир Путин предоставил Литваку российское гражданство.

Авторы: Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко.
Теги: Мишель Литвак , Дмитрий Босов , Сибантрацит , Газпромбанк
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