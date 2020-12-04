«Сибантрацит» следует в порт

Владелец группы ОТЭКО Мишель Литвак вступил в переговоры о приобретении активов Дмитрия Босова

Бизнесмен Мишель Литвак стал претендентом на покупку у наследников Дмитрия Босова мирового лидера по добыче и экспорту антрацита — компании «Сибантрацит». Часть финансирования может предоставить Газпромбанк

Мишель Литвак (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Покупкой «Сибантрацита», принадлежащего наследникам Дмитрия Босова, заинтересовался владелец группы ОТЭКО Мишель Литвак. Об этом РБК рассказали два источника, близких к «Сибантрациту», и партнер этой компании.

«Сибантрацит» — мировой лидер по добыче и экспорту антрацита и крупнейший в России производитель металлургических углей.

Представители Литвака и ОТЭКО отказались от комментариев. В «Сибантраците» и группе «Аллтек» (через нее наследники Босова владеют «Сибантрацитом») также не стали комментировать возможную сделку.

Принять участие в финансировании сделки по покупке «Сибантрацита» может Газпромбанк. Это следует из письма предправления банка Андрея Акимова, которое он направил Литваку 2 октября. Это письмо опубликовал Telegram-канал «Небрехня». Его подлинность подтвердили РБК два источника, близких к «Сибантрациту».

Финансирование банк готов предоставить при условии внесения покупателем собственных средств. К тому же Газпромбанк допускает возможность реализации этой сделки только в том случае, если его устроят результаты комплексной финансовой, юридической, налоговой и технической проверок в отношении активов «Сибантрацита» (due diligence), следует из письма. Представитель Газпромбанка отказался его комментировать.

Это письмо относится к категории так называемых comfort letter и не означает, что банк предоставит кредит и сделка состоится, сказал РБК партнер «Сибантрацита». Он также знает, что Литвак обращался за кредитом на покупку компании в Газпромбанк.

Ранее аналитики АКРА оценивали «Сибантрацит», выручка которого в 2019 году составила 125,5 млрд руб., в 80 млрд руб. (около $1,1 млрд). Таким образом, Газпромбанк рассматривал возможность профинансировать менее 50% этой сделки. Изначальное предложение Литвака не устроило владельцев компании, торг о цене продолжается, сказал РБК источник, близкий к «Сибантрациту», не уточняя деталей.

Однако источник, близкий к руководству «Сибантрацита», ранее говорил РБК, что Литвак — лишь один из претендентов на покупку компании. Возможной сделке помешал конфликт между наследниками бизнесмена. Босов покончил собой в мае, а спустя три месяца его вдова Катерина Босов оформила на себя половину доли бизнесмена в «Аллтеке» (43,285 из 86,57%), контролирующей «Сибантрацит». Это оспорили мать и четверо сыновей Босова от двух первых браков. 25 ноября Одинцовский городской суд Московской области удовлетворил этот иск, признав незаконным переход Катерине 43,285% «Аллтека». Она пообещала оспорить это решение.

«Конфликт между наследниками [до сих пор] не дает ничего сделать [c «Сибантрацитом»]. В этой ситуации нет переговоров и не может быть и речи о продаже компании», — отмечает источник РБК.

Зачем владельцу порта угольный актив

Самый крупный актив Литвака — угольный терминал в порту Тамани, который группа ОТЭКО запустила в марте 2019 года. Он рассчитан на перевалку 50 млн т угля в год. На строительство этого терминала группа привлекла кредит ВТБ на $2 млрд.

Тогда «Сибантрацит» стал его первым стратегическим партнером. За год до этого «Сибантрацит» объявил о создании альянса с ОТЭКО для поставок за рубеж смеси угля разных марок для пылеугольного вдувания, которая используется для производства стали.

Однако этот терминал оказался недозагруженным. Летом 2020 года Минтранс с Минэнерго предложили президенту Владимиру Путину выделить ОТЭКО 10 млрд руб. субсидий в год, что позволит компании снизить тариф на перевалку угля почти в два раза — с $14 до $8 за тонну — увеличить перевалку угля и выполнять свои обязательства перед кредитором (ВТБ). Но неизвестно, было ли это предложение одобрено.

«Между активами Мишеля Литвака и «Сибантрацитом» есть синергия, у него есть деньги и хорошая репутация среди банкиров», — отмечает генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. Добыча «Сибантрацита» в 2019 году составила 23,7 млн т угля и антрацита, это соответствует почти половине мощностей угольного терминала ОТЭКО.

По слова Бурмистрова, у Литвака репутация сильного переговорщика и надежного партнера, поэтому он представляется серьезным претендентом на «Сибантрацит», который мог бы решить проблемы компании и, самое главное, разрешить конфликт наследников.