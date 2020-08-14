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Минэнерго предложило споcоб увеличить экспорт угля через Черное море

Минэнерго предложило выделить госсубсидии компании ОТЭКО, владеющей терминалом в порту Тамань, в обмен на снижение его тарифов на перевалку угля — с $14 до $8 за т. У ОТЭКО кредит на $2 млрд, взятый на строительство терминала
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Перегрузочный комплекс на территории высокотехнологичного портово-индустриального парка «ОТЭКО»
Перегрузочный комплекс на территории высокотехнологичного портово-индустриального парка «ОТЭКО» (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Минэнерго предложило президенту Владимиру Путину предоставить господдержку группе ОТЭКО Мишеля Литвака, которая позволит компании снизить тариф на перевалку угля в терминале порта Тамань в Краснодарском крае почти в два раза — с $14 до $8 за тонну. Об этом говорится в проекте доклада министерства, где перечислены меры по стимулированию экспорта угля через порты Северо-Запада и Юга, чтобы разгрузить более популярное — восточное — направление, где наблюдаются проблемы с доступом к железнодорожной инфраструктуре.

У РБК есть копия документа, в пресс-службе Минэнерго подтвердили отправку доклада Путину. РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Представитель ОТЭК не ответил на запрос.

Путин предоставил гражданство инвестирующему в порт Тамань бизнесмену
Общество
Мишель Литвак

Вопрос о создании «благоприятных условий» для отгрузок энергетического угля на экспорт через российские порты на западном и южном направлениях также обсуждался на заседании рабочей группы Госсовета по транспорту в пятницу, 14 августа, рассказал РБК источник, присутствовавший на заседании. По его словам, речь шла в том числе о специализированных терминалах: «Ростерминалуголь» (входит в УГМК Искандера Махмудова) в Усть-Луге на Балтийском море и Тамань на Черном море. РБК направил запрос представителю Алексея Цыденова — главы рабочей группы по транспорту в Госсовете.

В докладе Минэнерго не указывается необходимый ОТЭКО для снижения тарифов объем господдержки. Но, по словам участника заседания рабочей группы, Минтранс и Минэнерго предложили выделить компании 10 млрд руб. субсидий в год. Компания на строительство угольного терминала привлекла кредит ВТБ на $2 млрд. В проекте доклада также говорится о возможности субсидировать процентную ставку и пролонгировать кредиты ОТЭКО. Владелец ОТЭКО Мишель Литвак — бельгийский бизнесмен, в апреле 2019 года Путин предоставил ему российское гражданство.

Строительство «Тамани» Мишеля Литвака профинансировал ВТБ
Бизнес
Мишель Литвак

По расчетам двух министерств, предоставление господдержки позволит в 2020 году обеспечить перевалку в терминале ОТЭКО не менее 20 млн т дополнительных объемов угля (всего его мощность — 25 млн т). В результате угольные компании получат 25 млрд руб. дополнительной прибыли от экспорта, бюджет — 3 млрд руб. налогов и пошлин, а РЖД и железнодорожные операторы дополнительную выручку в 32 млрд руб. и 9 млрд руб. от перевозки угля, говорит участник рабочей группы.

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Источник, близкий к ОТЭКО, «позитивно» оценил предложение Минэнерго и Минтранса, отказавшись от дальнейших комментариев. Представитель Минтранса сказал РБК, что решения о выделении субсидий ОТЭКО не принимались.

По данным РЖД, за январь—июль 2020 экспорт угля из России вырос на 2,4%, до 93 млн т. Экспорт через северо-западные порты сократился на 4,7%, до 30,3 млн т, а через южные увеличился на 18,6%, до 9,4 млн т. Суммарно на поставки угля через южные и северо-западные порты пришлось свыше 40% от всего экспорта.

За первое полугодие 2020 года, из-за снижения цен, доходы России от экспорта снизились в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $5,9 млрд, сообщала Федеральная таможенная служба (ФТС).

В 2019 году доля портов северо-запада и юга в экспорт угля была ниже: из общих поставок в 221 млн т, на порты Северо-Запада и Юга пришлось 67,5 млн т.

Поможет ли снижение тарифов

Угольный терминал ОТЭК, запущенный в марте 2019 года, имеет выгодное расположение для поставки угля на экспорт — в Турцию и такие страны Азии, как Китай, Индия и Вьетнам. Это самый близкий порт для Кузбасса, где работают основные производители угля (СУЭК, «Мечел», СДС-Уголь и другие). Но из-за высоких тарифов ($14 за тонну) угольные компании несут при поставках через него самые высокие расходы.

Как говорится в докладе Минэнерго, в случае снижение стоимости перевалки угля в Тамани до $8 за тонну она будет соответствовать тарифам в терминалах портов Усть-Луга и Мурманска (принадлежит СУЭКу Андрея Мельниченко). При снижении тарифов до $7-8 за тонну за перевалку в порту Тамань экспорт угля в Индию (крупнейший мировой импортер угля) станет выгодным, считает источник в одной из компаний, занимающийся экспортом угля. Это сделает выгодным поставки и в Турцию, подтверждает и источник в одном из профильных ведомств.

В Европе сейчас стоимость угля — около $53 за тонну. Если дополнительные затраты к себестоимости добычи (около $13 на т) составят $8 на перевалку и примерно $28-30 на транспортировку, то это позволит российским компаниям зарабатывать на европейском направлении и разгрузить азиатское направление, считает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов.

Какие еще меры поддержки предлагает Минэнерго

Для поддержки экспорта в западном направлении Минэнерго также предлагает увеличить скидки на перевозки угля по железной дороге в порты — с 12,8% (максимальная скидка сейчас) до 42,7%, отмечается в проекте докладе. В обмен на это РЖД попросили 60 млрд руб. из бюджета, рассказал РБК участник заседания рабочей группы Госсовета. Такая скидка, по оценке Худалова, сократит транспортные затраты угольных компаний еще примерно на $6 на т угля.

Представитель РЖД сказал, что в компании таких предложений не видели. «В настоящее время РЖД уже предоставили тарифные преференции для перевозок угля по альтернативным направлениям на максимально возможно уровне — как с точки зрения установленных регулятором правил, так и с точки зрения экономической целесообразности для компании», — добавил он.

Авторы: Мария Кокорева, Светлана Бурмистрова, Людмила Подобедова
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