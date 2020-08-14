Минэнерго предложило споcоб увеличить экспорт угля через Черное море

Минэнерго предложило выделить госсубсидии компании ОТЭКО, владеющей терминалом в порту Тамань, в обмен на снижение его тарифов на перевалку угля — с $14 до $8 за т. У ОТЭКО кредит на $2 млрд, взятый на строительство терминала

Перегрузочный комплекс на территории высокотехнологичного портово-индустриального парка «ОТЭКО» (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Минэнерго предложило президенту Владимиру Путину предоставить господдержку группе ОТЭКО Мишеля Литвака, которая позволит компании снизить тариф на перевалку угля в терминале порта Тамань в Краснодарском крае почти в два раза — с $14 до $8 за тонну. Об этом говорится в проекте доклада министерства, где перечислены меры по стимулированию экспорта угля через порты Северо-Запада и Юга, чтобы разгрузить более популярное — восточное — направление, где наблюдаются проблемы с доступом к железнодорожной инфраструктуре.

У РБК есть копия документа, в пресс-службе Минэнерго подтвердили отправку доклада Путину. РБК направил запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Представитель ОТЭК не ответил на запрос.

Вопрос о создании «благоприятных условий» для отгрузок энергетического угля на экспорт через российские порты на западном и южном направлениях также обсуждался на заседании рабочей группы Госсовета по транспорту в пятницу, 14 августа, рассказал РБК источник, присутствовавший на заседании. По его словам, речь шла в том числе о специализированных терминалах: «Ростерминалуголь» (входит в УГМК Искандера Махмудова) в Усть-Луге на Балтийском море и Тамань на Черном море. РБК направил запрос представителю Алексея Цыденова — главы рабочей группы по транспорту в Госсовете.

В докладе Минэнерго не указывается необходимый ОТЭКО для снижения тарифов объем господдержки. Но, по словам участника заседания рабочей группы, Минтранс и Минэнерго предложили выделить компании 10 млрд руб. субсидий в год. Компания на строительство угольного терминала привлекла кредит ВТБ на $2 млрд. В проекте доклада также говорится о возможности субсидировать процентную ставку и пролонгировать кредиты ОТЭКО. Владелец ОТЭКО Мишель Литвак — бельгийский бизнесмен, в апреле 2019 года Путин предоставил ему российское гражданство.