Строительство «Тамани» Мишеля Литвака профинансировал ВТБ

Владелец холдинга ОТЭКО Мишель Литвак, получивший российское гражданство в апреле 2019 года, построил угольный терминал в порту Тамань в том числе на деньги ВТБ. Стоимость проекта $2 млрд, банк открыл кредитную линию в 2018 году

Мишель Литвак (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

ВТБ открыл кредитную линию для строительства угольного терминала инфраструктурного парка ОТЭКО Мишеля Литвака в Тамани. Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.

Общая стоимость угольного терминала — около $2 млрд, ВТБ, который является единственным банком-кредитором этого проекта, открыл кредитную линию в 2018 году, сообщили в пресс-службе банка. «ВТБ рассчитывает и в дальнейшем принимать участие в развитии порта Тамань, предоставляя финансирование для дальнейшего развития проекта», — сказал представитель банка, отказавшись комментировать условия кредита. Ранее об участии госбанка в финансировании проекта не сообщалось.

Таманский терминал навалочных грузов был запущен в марте 2019 года. Помимо угля в нем переваливают серу и минеральные удобрения. Мощность перевалки, по данным ОТЭКО, к первому кварталу 2021 года составит 60 млн т. В пятницу, 4 октября, портово-индустриальный парк ОТЭКО, который включает порт в Тамани, посетил президент Владимир Путин. В осмотре парка принимали участие министр транспорта Евгений Дитрих и помощник президента Игорь Левитин.

Общая сумма запланированных инвестиций в этот портово- индустриальный парк с учетом уже вложенных средств в строительство портовых объектов и инфраструктуры составляет $8 млрд, говорится в сообщении пресс-службы Кремля. «Финансирование ведется за счет компании без привлечения средств федерального и регионального бюджетов», — указывает пресс-служба. Представитель ОТЭКО отказался от комментариев.

В 2018 году компания «ВостокУголь» Дмитрия Босова объявила о создании альянса с ОТЭКО для поставок за рубеж смеси угля разных марок для пылеугольного вдувания, которая используется для производства стали. «Коммерсантъ» также сообщал об интересе к проекту в Тамани угольной компании СДС Михаила Федяева. Предполагается, что обе компании будут использовать новый угольный терминал.

В южной части комплекса ОТЭКО также построила терминалы по перевалке нефти, нефтепродуктов сжиженного углеводородного газа (СУГ) и навалочных грузов. Кроме того, холдинг планирует построить химический и агропромышленный кластеры, а также поселок для специалистов на 15 тыс. человек.

Владелец ОТЭКО Мишель Литвак — бельгийский бизнесмен. В апреле 2019 года Путин предоставил ему российское гражданство.

Правительство совместно с РЖД и угольными компаниями планирует построить еще один сухогрузный порт в Тамани. Его первую очередь мощностью 66,9 млн т и стоимостью 171 млрд руб. должны были ввести в эксплуатацию в 2024 году. Но в начале сентября 2019 года стало известно, что угольные компании теряют интерес к реализации этого проекта из-за ситуации на рынке. Предполагалось, что стратегическими инвесторами станут ФГУП «Росморпорт», «Кузбассразрезуголь» Андрея Бокарева и Искандера Махмудова, СУЭК Андрея Мельниченко и «Металлоинвест» Алишера Усманова с партнерами. Сейчас с учетом изменившейся конъюнктуры по ценам на уголь с этого проекта практически «соскочили» те, кто собирался строить там угольный терминал, рассказывал журналистам министр транспорта Евгений Дитрих. «Коллеги в сегодняшних условиях не видят возможность продавать уголь на Запад по той цене, по которой проект мог бы дать возможность окупить инвестиции», — отметил он. «Вчера я имел возможность с совладельцем «Кузбассразрезугля» Андреем Бокаревым пообсуждать эту тему. Он подтвердил, что сегодня интерес к этому проекту уже не такой, каким он был условно год назад», — добавил Дитрих.