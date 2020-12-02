Наличность возвращается к нормальности

В России впервые с начала кризиса сократился объем денег в обращении

В ноябре объем наличных на руках у граждан и бизнеса снизился на 41,9 млрд руб. В последний раз изъятие денег из обращения наблюдалось в январе, а начиная с кризисного марта оборот наличных рос повышенными темпами

Фото: Ольга Зиновская / ТАСС

В ноябре приток наличных денег сменился их изъятием: объем банкнот в обращении за месяц сократился на 41,9 млрд руб., следует из статистики Банка России. До этого в течение девяти месяцев оборот наличных непрерывно рос, причем рекордными темпами в кризисные месяцы: только в марте-апреле на руки населения и бизнеса поступило свыше 1,2 трлн руб. Всего с начала года объем наличных в обращении увеличился на 21% и превысил 12,8 трлн руб. на 1 октября.

Как в России разогнался спрос на наличность В марте после обвала рубля и введения первых ограничений для борьбы с коронавирусом россияне забирали накопления из банков и часть из них превратились в наличные, отмечал ЦБ. Регулятор связывал это с желанием потребителей запастись банкнотами перед наступлением режима самоизоляции. Повышенный спрос на наличные предъявлял и бизнес. По оценкам аналитиков Сбербанка, в период пандемии доля серого сектора в экономике выросла: в апреле—июне компании не раскрыли около 8% своей выручки.

Чем объясняется снижение спроса

Реакция населения на рост заболеваемости COVID-19 и ужесточение санитарных правил действительно изменилась, рассказал РБК представитель ЦБ: «Отсутствие жестких ограничительных мер и уже сформированные запасы наличных денег способствовали более спокойной реакции населения и бизнеса на осенний рост заболеваемости».

Возврат средств в финансовую систему в ноябре был обусловлен сезонными факторами, считает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Изъятие наличности из обращения произошло во второй половине ноября, тогда как в первой половине сохранялась тенденция к их росту. В ноябре 2019 года внутримесячная динамика имела точно такую же направленность, просто сальдо за месяц получилось с другим знаком», — напоминает он.

Ежедневные данные по объему наличных, которые и показывают сокращение в ноябре, отличаются от тех, что ЦБ раскрывает раз в месяц в статистике денежной базы, но снижение объема наличных в обращении действительно типично для октября-ноября, говорит начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин. По словам эксперта, сезонные факторы смогли проявиться из-за ослабления эффектов пандемии.

«Весной и летом, на фоне первой волны пандемии, был досрочно большой объем стимулирующих выплат от государства. Мы видели большой объем транзакций из бюджета в пользу населения и других субъектов экономики. Это было одним из основным факторов как роста доходов населения, так и наличных в обращении. Сейчас таких выплат нет, поэтому мы просто вернулись в некую нормальную динамику», — замечает Сусин. Он, однако, считает, что запас наличности, поступивший в экономику весной, серьезно не сокращается.

«Если бы ситуация улучшалась, то эта наличность должна была бы возвращаться в систему в той или иной форме», — подчеркивает собеседник РБК.

Весной неопределенность потребителей была гораздо выше, чем сейчас, отмечает руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея: «По данным опросов, которые мы проводили в апреле 2020 года, всего 3% респондентов отметили, что сняли наличные со счета и оплачивают покупки ими. При этом 21%, наоборот, начал пользоваться картами больше. Осенняя ситуация отличается от весенней тем, что и люди, и государство, и бизнес знают о вирусе больше, чем весной, а поэтому и последствия в виде подготовки и наращивания ликвидности — это редкость».

Банк России в начале ноября на треть увеличил свой прогноз по росту наличных денег в обращении: в 2020 году объем банкнот на руках населения и бизнеса увеличится на 1,9–2,1 трлн руб. по сравнению с 2019-м. По данным на 1 октября, приток наличных в систему превышал ориентиры ЦБ, и аналитики допускали, что регулятор заложил в прогноз возможное падение спроса.

Прогнозы на конец года

Как отмечает Сусин, наличные рубли могут возвращаться в финансовую систему по трем каналам: через рост потребления, возврат средств на банковские депозиты и счета, а также через покупку иностранной валюты.

На фоне второй волны пандемии россияне, как отмечал Банк России, начали возвращаться к «карантинной» модели потребления: траты на непродовольственные товары и услуги упали, а на лекарства и продукты — выросли. В октябре также наблюдался значительный отток вкладов населения из банков. Оценки спроса граждан на наличную иностранную валюту осенью Банк России еще не раскрывал.

«Пока нет данных, чтобы понять, по какому из каналов было движение в ноябре, но я не исключаю, что есть определенный спрос населения на валюту на фоне укрепления рубля», — допускает Сусин.

«Если смотреть на изменения наличности по факторам формирования ликвидности, это только те деньги, которые вернулись в банковскую систему», — говорит главный экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец. Она при этом отмечает, что пока нельзя точно определить, поступили ли средства непосредственно на депозиты физлиц или на счета компаний, у которых население приобретало товары.

Динамику в декабре предсказать сложно, утверждает Сусин: «В этот месяц в России традиционно происходит большой отток в наличность, в последние два года он достигал 400–500 млрд руб. В этом году он, скорее всего, будет, но непонятны его масштабы: бюджетные расходы будут большими, около 2 трлн руб. уйдет в экономику, и часть из них наверняка осядет в виде наличности».

В начале года сложилась нетипичная ситуация и спрос экономических агентов на наличность отклонился от тренда на 0,5–1 трлн руб., оценивает Донец. «Большой вопрос, какая ситуация сложится в декабре, — куда денутся деньги, которые россияне перевели в наличную форму в ожидании «вселенского потопа» в марте: предъявят ли население и бизнес дополнительный спрос на наличность или воспользуются тем запасом, что есть», — рассуждает экономист.

По расчетам ЦБ, спрос на наличные деньги продолжит уменьшаться и в декабре может оказаться ниже, чем в предыдущие годы, говорит представитель регулятора.